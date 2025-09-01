W skrócie Rząd rozpatruje zmiany w przepisach dotyczących młodych kierowców oraz obowiązku noszenia kasków przez dzieci jeżdżące na rowerach i hulajnogach.

Nowelizacja przewiduje surowsze kary dla kierowców przekraczających prędkość, okres próbny dla młodych kierowców i obowiązkowe kursy doszkalające.

W projektowanych przepisach podwyższono limit prędkości dla ciągników rolniczych i przewiduje się ich wejście w życie najwcześniej w 2026 roku.

Projektem nowelizacji Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury, rząd miał się zając już na początku sierpnia. Ostatecznie tak się nie stało i temat zostanie podjęty dopiero na najbliższym posiedzeniu, we wtorek 2 września

Planowane zmiany są liczne i mają charakter niemal rewolucyjny. Nowe przepisy będą zdecydowanie bardziej rygorystyczne, a katalog kar wyraźnie się rozszerzy.

Utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym

Jednym z najważniejszych rozwiązań jest wprowadzenie możliwości zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h nie tylko w obszarze zabudowanym, jak dotychczas, lecz także poza nim.

Nowy zapis odnosi się do dróg jednojezdniowych o ruchu dwukierunkowym. Nie obejmie natomiast autostrad, tras ekspresowych ani innych dróg, na których kierunki jazdy są fizycznie oddzielone.

To odpowiedź na niepokojące statystyki - to właśnie takie trasy statystycznie pochłaniają aż 8 z 10 ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce. Pomysł przybrał formę nowego brzmienia art. 102. Prawa o ruchu drogowym. Czytamy w nim, że:

Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, w przypadku gdy (art. 102.) - kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym (punkt 4).

Prawo jazdy od 17 lat, ale z ograniczeniami

Nowelizacja zakłada również wprowadzenie prawa jazdy kat. B dla osób, które ukończyły 17 lat. Taki dokument będzie obowiązywał wyłącznie w Polsce, a jego posiadacz nie stanie się od razu w pełni samodzielnym kierowcą.

Przez pierwsze sześć miesięcy - lub do osiągnięcia pełnoletności - młody kierowca będzie mógł prowadzić auto wyłącznie w towarzystwie opiekuna. Osoba ta musi mieć minimum 25 lat, prawo jazdy kat. B od co najmniej pięciu lat, nie być objęta zakazem prowadzenia pojazdów oraz znajdować się w stanie trzeźwości i wolnym od środków odurzających.

Oznacza to, że 17-latek nie przejmie obowiązków "szofera" po rodzinnej imprezie - przepisy wykluczają taką możliwość. Co więcej, to właśnie nastolatek będzie musiał upewnić się, czy jego opiekun spełnia wymagania, m.in. czy nie pił alkoholu i czy posiada ważne prawo jazdy. W jaki sposób ma tego dokonać? Ustawodawca nie podał jasnych wskazówek.

Stosowne ograniczenia zostaną wpisane na prawo jazdy w postaci specjalnego kodu, co oznacza konieczność wymiany dokumentu po ukończeniu 18 lat. Czy w świetle tych restrykcji 17-latkowie masowo ruszą po nowe prawa jazdy? Można mieć wątpliwości.

Warto przypomnieć, że przed 2002 rokiem istniała możliwość uzyskania "dorosłego" prawa jazdy w wieku 17 lat za zgodą rodziców, jednak rozwiązanie to zostało zniesione.

Okres próbny dla młodych kierowców

Wprowadzony zostanie również okres próbny - dwuletni dla osób pełnoletnich oraz trzyletni dla 17-latków, przy czym nie będzie on mógł trwać dłużej niż do ukończenia 20. roku życia. W tym czasie młodych kierowców obejmie całkowity zakaz prowadzenia po alkoholu (dla pozostałych kierowców dopuszczalny jest limit do 0,2 promila). Dodatkowo będą obowiązywać obniżone limity prędkości: 50 km/h w obszarze zabudowanym, 80 km/h poza nim i 100 km/h na autostradach oraz drogach ekspresowych. W okresie próbnym nie będzie też możliwości wykonywania usług przewozowych.

Przepisy przewidują, że złamanie zasad będzie miało konkretne konsekwencje. Jeśli kierowca w okresie próbnym dopuści się dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, okres ten automatycznie wydłuży się o kolejne dwa lata. Może się to jednak zdarzyć maksymalnie dwukrotnie. Kolejne przewinienia będą już skutkowały cofnięciem uprawnień.

W praktyce oznacza to, że dwa mandaty wydłużą okres próbny o dodatkowe 24 miesiące. Nietrudno więc przewidzieć, że wśród części kandydatów pojawi się pytanie, czy nie lepiej poczekać z kursem i egzaminem do ukończenia 20 lat, by od razu wejść w "dorosły" system i uniknąć dodatkowych ograniczeń.

Nowe kursy doszkalające

Nowelizacja ponownie podejmuje temat obowiązkowych kursów doszkalających dla młodych kierowców. "Ponownie", ponieważ według Ustawy o kierujących pojazdami takie szkolenia miały funkcjonować w Polsce już od dekady. W praktyce ich wprowadzenie wciąż blokuje brak pełnej funkcjonalności Centralnej Ewidencji Pojazdów i odpowiednich rozporządzeń wykonawczych. Można więc przypuszczać, że jeszcze długo pozostaną one jedynie martwym zapisem prawa.

Projekt przewiduje jednak, że kursy doszkalające staną się obowiązkowe dla wszystkich kierowców objętych okresem próbnym. Szkolenie miałoby się odbyć najwcześniej po czterech, a najpóźniej po dwunastu miesiącach od rozpoczęcia okresu próbnego. Program kursu obejmowałby dwie godziny zajęć teoretycznych oraz godzinę praktyki. Ich głównym celem ma być uświadomienie młodym kierowcom zagrożeń wynikających z nadmiernej prędkości oraz kształtowanie postaw defensywnych za kierownicą.

Dziecko na rowerze tylko w kasku

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że do projektu zmian dodano zapis wprowadzający obowiązek jazdy w kasku dla dzieci poniżej 16. roku życia poruszających się na rowerach, hulajnogach elektrycznych oraz innych urządzeniach transportu osobistego (UTO).

W projekcie znalazła się również propozycja zwiększenia maksymalnej prędkości ciągników rolniczych z obecnych 30 km/h do 40 km/h. Resort tłumaczy tę decyzję oczekiwaniami rolników i podkreśla, że nowoczesne maszyny rolnicze dysponują wysokim poziomem bezpieczeństwa czynnego i biernego, co ma przeciwdziałać wypadkom i uzasadnia podwyższenie limitu prędkości.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Po zatwierdzeniu projektu przez rząd ustawa trafi pod obrady Sejmu i Senatu. Aby nowe przepisy zaczęły obowiązywać, konieczny będzie jeszcze podpis prezydenta - a ten wcale nie jest przesądzony.

W praktyce oznacza to, że realny termin wejścia zmian w życie to najwcześniej rok 2026.

