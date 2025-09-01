W skrócie GAC, chiński koncern motoryzacyjny, wkracza do Europy z debiutem na targach w Monachium i otwiera pierwszy salon w Polsce.

Firma oferuje szeroką gamę samochodów, od tradycyjnych sedanów i SUV-ów po zaawansowane modele elektryczne pod marką Aion.

W Polsce dostępne będą modele Aion V i Hyptec HT, zwracające uwagę bogatym wyposażeniem i innowacyjną technologią.

Wśród premier zaplanowanych na tegoroczne targi IAA Mobility, które już za tydzień rozpoczną się w Monachium, zobaczymy m.in. kolejnego ważnego gracza z Chin. Swój debiut zapowiedziało Guangzhou Automobile Group - w skrócie GAC (czyt. Gak).

GAC Group - od lokalnego producenta do międzynarodowego gracza

Założone formalnie w 1997 roku, Guangzhou Automobile Group (GAC) szybko rozwinęło się z lokalnego partnera technologicznego uznanych firm w pełnoprawnego producenta samochodów. Swoje pierwsze kroki GAC stawiał głównie jako dostawca podzespołów i partner w joint venture z Toyotą i Hondą, które przez długi czas były głównym źródłem dochodów firmy.

Z czasem zaczął budować własne marki. Najdłużej obecna to Trumpchi (znana globalnie jako GAC Motor), oferująca tradycyjne sedany (np. GA4, GA8) oraz SUV-y (GS3, GS8)￼. Kolejna to GAC Aion, wydzielona w 2017-2020 roku jako niezależna marka, specjalizująca się w pojazdach elektrycznych - od kompaktów i crossoverów (Aion S, V, Y, UT) po bardziej prestiżowe modele premium pod szyldem Hyptec (np. SSR, GT, HT). Aion w 2023 roku był trzecią co do wielkości marką aut elektrycznych w Chinach po Tesli i BYD, sprzedając niemal pół miliona pojazdów.

Na świecie GAC jest obecny w ponad 74 krajach, m.in. w Azji Południowo-Wschodniej, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Firma buduje też zakłady montażowe, m.in. w Nigerii i Tunezji.

Nie można jednak pominąć faktu, że aktualnie GAC Group boryka się z trudnościami finansowymi - pierwsze półrocze 2025 roku zamknęła ze stratą netto sięgającą 2,5 miliarda juanów, czyli mniej więcej 350 mln dolarów, co stanowi najgorszy wynik od czasu debiutu na giełdzie w 2010 roku. Mimo to GAC nie wycofuje się z ambitnych planów i rusza na podbój Europy. Pierwsze rynki, na których się pokaże to Wielka Brytania i Polska.

W kwietniu tego roku wyłącznym importerem i dystrybutorem marki GAC w Polsce została firma Jameel Motors, która wprowadziła do nas również markę Geely. Już w przyszłym tygodniu nastąpi otwarcie pierwszego salonu marki GAC w Polsce, gdzie na początku zaprezentowane zostaną modele Aion V oraz Hyptec HT.

GAC Aion V w mieście ma przejechać na jednym ładowaniu przeszło 700 km materiały prasowe

GAC Aion V - nowy chiński SUV w Polsce

Aion V ma 4,6 metra długości i rozstaw osi wynoszący 2775 mm, co obiecuje przestronne wnętrze. Przednie koła napędza silnik elektryczny o mocy 204 KM, pozwalający na przyspieszenie do 100 km/h w 7,9 sekundy i rozpędzający auto do 160 km/h.

Bateria LFP o pojemności 75,3 kWh ma pozwalać na pokonanie do 700 km w cyklu miejskim i 510 w mieszanym. Auto można będzie ładować prądem stałym z mocą maksymalną 180 kW, a ładowarka prądu przemiennego pozwoli na przyjęcie do 11 kW mocy.

Według specyfikacji już w wersji podstawowej możemy spodziewać się bardzo bogatego wyposażenia, obejmującego m.in. podgrzewane i wentylowane fotele, podgrzewaną kierownicę, dźwiękochłonne szyby, pompę ciepła i długą listę asystentów. W topowej wersji dojdzie m.in. tapicerka wykonana częściowo ze skóry naturalnej, funkcja masażu w przednich fotelach czy lodówka samochodowa.

GAC Hyptec HT chce podbierać klientów Tesli materiały prasowe

GAC Hyptec HT - odpowiedź na Teslę Model X

Drugim samochodem, który zobaczymy za tydzień w Polsce będzie Hyptec HT. Elektryk o kształcie nadwozia przypominającym najpopularniejszą Teslę ma napędzający tylne koła silnik o mocy 244 KM pozwalający na rozpędzenie do "setki" w 7 sekund i rozwinięcie prędkości 183 km/h. Baterię LFP o pojemności 72,7 kWh można ładować prądem o mocy do 163 kW, a zgromadzona energia pozwoli na przejechanie do 445 km w cyklu mieszanym i 577 w miejskim. GAC jest od Tesli Model X odczuwalnie mniejszy. Ma aż 4,9 metra długości (Model X - 5,05 m), ale również ma unoszone drzwi.

Auto dostępne będzie w jednej, bardzo bogatej wersji wyposażeniowej, z tapicerką ze skóry naturalnej Nappa, dachem panoramicznym z elektryczną roletą i 12-stopniową regulacją elektryczną fotela kierowcy.

Wyróżnikiem modelu Hyptec HT będą unoszone do góry drzwi materiały prasowe

Niestety - na dziś nie znamy jeszcze cen, z jakimi będą debiutować modele GAC w Polsce. Według zapowiedzi, zostaną one podane publicznie podczas otwarcia salonu, które zaplanowano na 11 września.

