Rosnące zapotrzebowanie na operatorów ciągników

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych traktorzystów rośnie zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i w firmach budowlanych czy spółkach miejskich. Branża mierzy się ze spadkiem liczby chętnych do pracy, co wpływa na wysokość stawek. Do obowiązków operatorów należy obsługa maszyn, prace polowe, transport materiałów oraz utrzymanie sprzętu w dobrym stanie technicznym.

W województwie dolnośląskim operator ciągnika rolniczego może liczyć na 6,5-8 tys. zł brutto miesięcznie. Zakres obowiązków obejmuje obsługę maszyn rolniczych, jazdę z zamiatarką lub beczkowozem oraz codzienną kontrolę stanu technicznego pojazdu. W Małopolsce poszukiwani są operatorzy do pracy przy stabilizacjach i wysiewach - stawki wynoszą 7-8 tys. zł brutto, z możliwością wyjazdów w delegację.

Ile zarobi traktorzysta w rolnictwie?

Gospodarstwa rolne również oferują atrakcyjne warunki pracy. W województwie wielkopolskim można zarobić 6-8 tys. zł brutto miesięcznie, obsługując maszyny rolnicze i zajmując się transportem słomy. W zachodniopomorskim oferowane są podobne stawki, a do obowiązków należy także obsługa kombajnu.

Jedna z firm zajmująca się uprawą malin proponuje 7,5-8,5 tys. zł brutto miesięcznie, zapewniając bezpłatne zakwaterowanie i opłacone media. W wielu ogłoszeniach dodatkowe doświadczenie i umiejętności mechaniczne pozwalają negocjować wyższe wynagrodzenie.

Stawki godzinowe dla operatorów maszyn

W niektórych regionach obowiązuje system godzinowy. W województwie podlaskim operatorzy mogą liczyć na 45-50 zł brutto za godzinę pracy przy orce, odśnieżaniu i transporcie materiałów. W województwie świętokrzyskim koszenie terenów zielonych wyceniono na 33 zł brutto za godzinę. Podlaska firma melioracyjna oferuje stawki w przedziale 30,5-36 zł brutto za godzinę dla doświadczonych traktorzystów.

Wymagania dla traktorzystów

Podstawowym warunkiem zatrudnienia jest prawo jazdy kategorii T, a często także B lub C. Mile widziane są umiejętności konserwacji i drobnych napraw maszyn, a także dyspozycyjność i gotowość do pracy w delegacji. Pracodawcy zwracają uwagę na samodzielność i doświadczenie - osoby z praktyką w obsłudze specjalistycznych maszyn mogą liczyć na wyższe stawki i dodatkowe benefity.

