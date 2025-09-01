Program NaszEauto dla przedsiębiorców 2025

Zakończenie obecnego programu Mój Elektryk

Funkcjonujący od 12 lipca 2021 program Mój Elektryk, który oferował między innymi wsparcie finansowe dla różnych kategorii przedsiębiorców, dobiegł końca. Warto zaznaczyć, że część programu dotycząca ścieżki leasingowej została już zawieszona wcześniej - z dniem 31 sierpnia 2024 roku - ze względu na wyczerpanie środków przeznaczonych na ten cel. Oficjalne zamknięcie tej ścieżki nastąpiło 31 grudnia 2024 roku. Ta sytuacja pokazuje, jak duże było zainteresowanie wśród przedsiębiorców tym właśnie aspektem programu.

Nowy program - od Mój Elektryk do NaszEauto

3 lutego 2025 roku został uruchomiony nowy program dofinansowań do zakupu samochodów elektrycznych, który początkowo był nazywany "Mój Elektryk 2.0", jednak ostatecznie przyjął nazwę "NaszEauto". Ta zmiana nazwy może symbolizować nowe podejście do wspierania elektromobilności w Polsce, odzwierciedlając również istotne zmiany w zakresie beneficjentów programu.

Program NaszEauto dysponuje budżetem w wysokości ponad 1,6 miliarda złotych1, pochodzącym ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Według wiceministra klimatu Krzysztofa Bolesty, będzie to prawdopodobnie ostatni tak duży budżet przeznaczony na dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych, ponieważ Europa odchodzi od dotowania zakupu aut elektrycznych, a Polska przypuszczalnie również nie będzie w przyszłości oferować podobnych dopłat po wyczerpaniu budżetu nowego programu.2

Kto może ubiegać się o dopłaty w 2025 roku?

Nowy program NaszEauto wprowadza istotne ograniczenia. Dofinansowanie otrzymają wyłącznie:

Osoby fizyczne kupujące auto do użytku prywatnego,

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (JDG).3

Niestety, firmy działające jako spółki (np. z o.o., akcyjne) oraz inne podmioty prawne straciły prawo do dotacji względem poprzedniego programu.

Wyłączono również możliwość ubiegania się o dofinansowanie na zakup elektrycznych samochodów ciężarowych oraz motocykli. Dofinansowaniu podlegają tylko samochody osobowe.

Ile wynosi dofinansowanie dla JDG?

Przedsiębiorcy z JDG mogą liczyć na:

30 000 zł dopłaty do zakupu lub leasingu nowego auta elektrycznego,

Dodatkowe 10 000 zł za zezłomowanie starego samochodu spalinowego (warunek: auto musiało być w ich posiadaniu minimum 3 lata oraz zostać zezłomowane po 1 lutego 2020).

Dlaczego spółki nie otrzymają dotacji?

Zmiana wywołała protesty branży. Związek Polskiego Leasingu określił nowe zasady jako "dyskryminujące", a rzeczniczka MŚP Agnieszka Majewska podkreśla: "Wykluczenie spółek łamie zasadę równości".4 NFOŚiGW tłumaczy jednak, że decyzja była podyktowana unijnymi regulacjami - środki z KPO mogły trafić tylko do wskazanych grup.5

Jakie auta obejmie program NaszEauto?

Warunki zakupu zostały zaostrzone:

Tylko nowe samochody osobowe (wcześniej także ciężarowe i motocykle)

Maksymalna cena pojazdu: 225 000 zł netto (wcześniej 225 000 zł brutto),

Przebieg: do 6 000 km,

Rejestracja: przed złożeniem wniosku auto musi być odebrane z salonu, zarejestrowane i mieć OC oraz AC.

Dodatkowo, w przypadku finansowania samochodów przez leasing lub wynajem długoterminowy, umowa musi obowiązywać minimum 2 lata liczone od daty odbioru pojazdu, a wniosek o dopłatę można złożyć najpóźniej w ciągu 24 miesięcy od podpisania dokumentów.

Co zrobić, aby skorzystać z dopłat?

Jeśli prowadzisz JDG:

Sprawdź, czy planowany zakup spełnia warunki programu (auto nowe, elektryczne, cena, przebieg). Zarejestruj auto (w przypadku leasingu właścicielem pojazdu będzie spółka leasingowa) i wykup obowiązkowe ubezpieczenia. Odbierz samochód od Dealera Złóż wniosek poprzez Generator Wniosków na stronie NFOŚiGW najpóźniej w ciągu 2 lat od zakupu.

Pamiętaj, że wsparcie nie jest wypłacane z góry - najpierw musisz sfinalizować transakcję. Dla firm, które nie zdążyły z zakupem do końca stycznia 2025 roku, alternatywą pozostaje finansowanie samochodów z tradycyjnych źródeł.

Podsumowując program NaszEauto dla przedsiębiorców w 2025

W 2025 roku program Mój Elektryk został zastąpiony przez NaszEauto, wprowadzając istotne zmiany w dopłatach do aut elektrycznych. Dofinansowanie (30 000 zł + 10 000 zł za złomowanie spalinowego pojazdu) przysługuje tylko osobom fizycznym i jednoosobowym działalnościom gospodarczym (JDG), wykluczając spółki. Maksymalna cena kwalifikowanego auta to 225 000 zł netto, a budżet programu wynosi 1,6 mld zł. Program wystartował 3 lutego 2025.

