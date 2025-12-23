Radiowóz zaczyna jechać zygzakiem. To ważny znak dla kierowcy

W skrócie Policyjny radiowóz jadący zygzakiem na niemieckiej autostradzie to sygnał ostrzegawczy dla kierowców, mający na celu spowolnienie ruchu.

Taki manewr jest stosowany w sytuacji zagrożenia, np. wypadku, przeszkody na drodze lub konieczności umożliwienia dojazdu służbom ratunkowym.

Podczas takiego zdarzenia nie wolno wyprzedzać radiowozu, należy dostosować prędkość i pozostać czujnym, śledząc sygnały policji.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Podczas planowania zagranicznej podróży samochodem warto sprawdzić lokalne przepisy, które nie mają odpowiedników na polskich drogach. Jednym z takich przykładów jest procedura wyhamowywania ruchu stosowana na autostradach w Niemczech, która dla wielu polskich kierowców bywa zaskakująca. Na czym polega ten manewr, co mają na myśli funkcjonariusze i jak należy zachować się w takiej sytuacji?

Policja zaczyna jechać slalomem? To nie rozgrzewanie opon

Wyobraźmy sobie sytuację, w której poruszamy się niemiecką autostradą i nagle wyprzedza nas policyjny radiowóz. W pewnym momencie pojazd włącza światła awaryjne, uruchamia sygnały świetlne i zaczyna poruszać się slalomem, zajmując całą szerokość jezdni. Jednocześnie stopniowo zwalnia, wyraźnie sygnalizując innym kierowcom, że nie wolno go wyprzedzać. Choć zachowanie to przypomina procedurę rozgrzewania opon w samochodach wyczynowych, w rzeczywistości ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu.

Tego typu postępowanie policjantów to w krajach zachodnich powszechnie stosowany manewr, którego celem jest kontrolowane spowolnienie ruchu. Dzięki temu funkcjonariusze sygnalizują innym kierowcom, że przed nimi mogło dojść do niebezpiecznego zdarzenia lub że na drodze pojawiło się zagrożenie. Dokładny przebieg tej procedury najlepiej przedstawia poniższy materiał wideo:

W jakich sytuacjach policja może jechać zygzakiem?

Istnieje wiele przyczyn, dla których policja decyduje się na wprowadzenie kontrolowanego spowolnienia ruchu. Może to być między innymi unieruchomiony pojazd stojący w niebezpiecznym miejscu, rozsypane na jezdni elementy stanowiące zagrożenie dla innych kierowców, jak również tworzący się korek, w którym konieczne jest zapewnienie swobodnego dojazdu służbom ratunkowym. W niektórych przypadkach funkcjonariusze mogą nawet całkowicie zatrzymać ruch na autostradzie, aby usunąć niebezpieczne przeszkody lub zabezpieczyć miejsce wypadku.

Policja spowalnia ruch na autostradzie. Jak się zachować?

Na niemieckich serwisach poświęconych przepisom ruchu drogowego nietrudno znaleźć zalecenia dotyczące zachowania kierowców w opisanej sytuacji. Jeśli na autostradzie zauważymy przed sobą policyjny radiowóz jadący zygzakiem, powinniśmy bezwzględnie zastosować się do kilku podstawowych zasad.

Przede wszystkim należy zachować spokój i zwiększyć uwagę, ponieważ taki manewr oznacza, że na drodze przed nami może występować zagrożenie.

Wyprzedzanie radiowozu jest w tej sytuacji niedozwolone i stanowi wyraźny sygnał, że kierowcy powinni pozostać za pojazdem policyjnym.

Konieczne jest stopniowe zmniejszanie prędkości i dostosowanie jej do tempa jazdy funkcjonariuszy, z uwzględnieniem możliwości całkowitego zatrzymania ruchu.

Równie ważne jest uważne obserwowanie dalszych sygnałów policji, ponieważ w razie potrzeby funkcjonariusze mogą wstrzymać ruch lub nakazać zjazd pojazdów na pobocze.

Warto pamiętać, że podporządkowanie się tym zasadom służy ochronie bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i służb pracujących w rejonie potencjalnego zagrożenia.

Maybach S680 czy Rolls-Royce Ghost Extended? Porównanie samochodów dla milionerów Maciej Olesiuk INTERIA.PL