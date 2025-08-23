1 maja 2000 r. na dobre pożegnaliśmy czarne tablice rejestracyjne z białymi napisami, a w ich miejscu pojawił się nowy wzór o odwróconych kolorach z polską flagą na niebieskim tle w lewej części, która 6 lat później została zastąpiona przez symbol Unii Europejskiej. To podstawowy wzór tablicy rejestracyjnej, w którym dwie pierwsze litery wskazują na województwo oraz miasto powiatowe, a dalsze są losowym wzorem cyfr lub cyfr i liter.

Znacznie droższą opcją - ale jednocześnie pozwalającą na personalizację - są indywidualne tablice rejestracyjne. To świetny sposób na odniesienie się do swojego zawodu, pasji lub poprawę humoru innym zmotoryzowanym. Chociaż zdecydowana większość kierowców zaskakuje sprytnym połączeniem cyfr i liter tworzących słowo, należy jednak wiedzieć, że ustawodawca wymaga zachowania pewnych kombinacji.

Jak uzyskać indywidualne tablice rejestracyjne? Warunki podczas ustalania wzoru

O ich uzyskanie może ubiegać się właściciel pojazdu, który złoży specjalny wniosek w wydziale komunikacji wraz z dokumentami pojazdu oraz dowodem tożsamości. W przeciwieństwie do tradycyjnych numerów rejestracyjnych, wnioskodawca będzie miał możliwość samodzielnie ustalić ich treść, jednakże niezbędne będzie trzymanie się pewnych wytycznych. Przede wszystkim na indywidualnej tablicy rejestracyjnej musi znaleźć się znacznik województwa oraz kombinacja złożona z co najmniej 3 znaków (liter i cyfr):

wyróżnik województwa - informuje, w jakim regionie zarejestrowany jest pojazd i zawiera literę (B, C, D, E, F, G, K, L, N, O, P, R, S, T, W lub Z) i cyfrę z przedziału od 0 do 9 (np. B1 XYZ),

indywidualny wyróżnik pojazdu - składający się z od 3 do 5 znaków: 25 liter (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y i Z) i cyfr od 0 do 9, przy czym cyfry mogą znajdować się tylko na dwóch ostatnich polach (np. C1 C11 lub D8 GGG4).

Personalizowana tablica rejestracyjna przede wszystkim nie może zawierać wulgaryzmów, słów obraźliwych, a także treści niezgodnych z zasadami współżycia społecznego lub w jakikolwiek sposób nękających dla otoczenia, co określa art. 5 Kodeksu cywilnego.

Oto ciekawe przykłady indywidualnych tablic rejestracyjnych:

P4 TARDA

P0 PIWKU

P4 NTERA

C0 VID19

E0 BIEDA

S2 YBKI

S1 LNY

O0 OO0O

Czy indywidualne tablice rejestracyjne dedykowane są do wszystkich typów pojazdów?

Fakt, że najczęściej indywidualne tablice rejestracyjne widywane są na samochodach osobowych oraz motocyklach, nie jest przypadkiem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ten rodzaj tablic ma zastosowanie wyłącznie dla pojazdów samochodowych. Nie ma możliwości stworzenia personalizowanych numerów do ciągnika rolniczego, motoroweru, naczepy czy przyczepy.

Ile kosztuje wyrobienie indywidualnej tablicy rejestracyjnej w 2025 roku?

Chociaż koszt wyrobienia indywidualnych tablic rejestracyjnych jest znacznie wyższy od standardowych, decyduje się na niego coraz większa liczba właścicieli pojazdów. Motocykliści zapłacą 500 zł, natomiast dla pozostałych pojazdów kwota ta wynosi 1 tys. zł. Dodatkowo należy liczyć się z koniecznością wydania nowego dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i nalepki legalizacyjnej, przez co koszt wzrasta dodatkowo o około 80 zł.

Wniosek rozpatrywany jest najczęściej w ciągu kilku dni, a produkcja oraz czas oczekiwania na finalne tablice nie przekracza trzech tygodni. W tym czasie kierowca otrzymuje tymczasowe numery rejestracyjne, aby legalnie przemieszczać się po drogach publicznych.

Sprzedaż auta lub motocykla z indywidualnymi tablicami rejestracyjnymi

Wokół procesu sprzedaży pojazdów z personalizowanym wyróżnikiem narosło wiele mitów. Należy zapamiętać, że tablice rejestracyjne - podobnie jak ubezpieczenie OC - są przypisane do pojazdu, a nie do właściciela. Przy sprzedaży nie ma możliwości ich zatrzymania oraz przełożenia do innego pojazdu. Dodatkowo od 31 lipca 2023 r. przerejestrowanie pojazdu nie wymaga zmiany tablic bez względu na to, w którym województwie mieszka nowy właściciel, a także gdzie samochód lub motocykl był zarejestrowany. Warunki do bezpłatnego pozostawienia tablic są trzy - muszą być w należytym stanie, czytelne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

