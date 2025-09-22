W skrócie Tesla boryka się z malejącym zainteresowaniem i coraz silniejszą konkurencją z Chin, a spadający popyt na auta elektryczne pogłębia brak dotacji oraz niewystarczający rozwój infrastruktury.

Panasonic pracuje nad nowym typem baterii, który ma zwiększyć zasięg samochodów Tesli nawet o 145 km, dzięki innowacyjnej technologii polegającej na eliminacji anody.

Nowatorskie akumulatory mogą być kluczowe dla powrotu Tesli na szczyt, choć nie jest pewne, czy przełoży się to na niższe ceny aut.

Producenci samochodów elektrycznych alarmują, że popyt drastycznie spadł ze względu na brak rządowych dotacji do zakupu, zbyt wolno rozwijającą się infrastrukturę i niewystarczające - według konsumentów - parametry. Tesla wie, że przełomowym wydarzeniem będzie zwiększenie zasięgu na jednym ładowaniu, a pomóc w tym ma Panasonic. Japoński gigant technologiczny w ciągu dwóch lat ma opracować zupełnie nowy typ akumulatora.

Panasonic pracuje nad nową baterią. Tesla zyska nawet 145 km dodatkowego zasięgu

Prace nad nowym rodzajem baterii rozpoczęły się, a głównym zadaniem jest zwiększenie jej pojemności, co przełoży się na wzrost zasięgu samochodów elektrycznych. Panasonic będący jednym z kluczowych dostawców Tesli zapowiada, że technologia ta pozwoli osiągnąć "światowy poziom" pojemności do końca 2027 roku.

Według szacunków firmy wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania zwiększyłoby pojemność baterii aż o 25 proc. Oznacza to, że popularna Tesla Model Y mogłaby przejechać dodatkowe 145 km na jednym ładowaniu przy zachowaniu obecnej wielkości baterii. Alternatywnie technologia ta może również posłużyć do produkcji lżejszych i tańszych akumulatorów, które zachowają dotychczasowy zasięg, ale dzięki mniejszym rozmiarom obniżą masę pojazdu.

Nowatorska technologia bez anody. Rewolucja w budowie baterii

Panasonic opracowuje konstrukcję, w której podczas produkcji całkowicie eliminuje się anodę - zamiast niej, anoda z metalu litowego formuje się dopiero w momencie pierwszego ładowania. Takie rozwiązanie pozwala zwolnić przestrzeń dla większej ilości materiałów aktywnych w katodzie - niklu, kobaltu i aluminium - co bez zwiększania objętości baterii znacząco podnosi jej pojemność.

Firma zapowiada również zmniejszenie udziału niklu, który jest relatywnie drogi, co ma bezpośrednio wpłynąć na obniżenie kosztów produkcji. Na razie jednak Panasonic nie zdradza szczegółów związanych z kosztami wytwarzania i nie wiadomo, czy nowa technologia przełoży się na obniżenie cen Tesli. Ten aspekt wydaje się raczej wyjątkowo wątpliwy.

Tesla traci udział w rynku. Panasonic może pomóc odwrócić trend

Na temat przełomowej technologii Panasonic poinformował Shoichiro Watanabe szef działu technologicznego w Panasonic Energy, podczas prezentacji 18 września. Japończycy nie są jednak osamotnieni w pracach, ponieważ nad podobnymi rozwiązaniami pracuje kilku innych globalnych producentów baterii.

Warto przypomnieć, że Tesla odczuwa coraz większą presję konkurencji. Jak informował Reuters, w sierpniu udział rynkowy firmy Elona Muska w USA spadł do najniższego poziomu od prawie ośmiu lat. Klienci coraz chętniej wybierają pojazdy elektryczne od rywali, a oferta Tesli - zdaniem wielu - zaczyna się starzeć. Panasonic może więc odegrać kluczową rolę w powrocie Tesli na szczyt pod warunkiem, że uda się wprowadzić nową technologię do masowej produkcji i faktycznie przełoży się ona na zwiększenie zasięgu przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowych wymiarów. Obietnice są zacne, a nowy rodzaj baterii realnie mógłby ożywić sytuację na rynku samochodów elektrycznych.

