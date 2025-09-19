Poznań zamienia się w stolicę klasyków. Rusza Retro Motor Show 2025
Czy można w trzy dni przejść przez ponad sto lat historii motoryzacji? Organizatorzy Retro Motor Show twierdzą, że tak. Od piątku 19 września do niedzieli 21 września Międzynarodowe Targi Poznańskie staną się największym miejscem spotkań miłośników pojazdów zabytkowych w Polsce.
Retro Motor Show 2025
Tegoroczna edycja to blisko tysiąc pojazdów zgromadzonych w pięciu pawilonach oraz na terenie zewnętrznym MTP. Organizatorzy spodziewają się kilkudziesięciu tysięcy odwiedzających. Program obejmuje ekspozycje muzealne i prywatne kolekcje, stoiska klubów pasjonatów, prezentacje unikatowych pojazdów oraz nowość - dynamiczne pokazy na specjalnie przygotowanym placu.
Dodatkowo na uczestników czekają strefy handlowe, koncerty, Akademia Renowacji oraz spotkania z twórcami internetowymi popularyzującymi klasyczną motoryzację.
Polskie perełki i unikatowa Syrena 607
Szczególne miejsce w tegorocznej edycji zajmuje polska motoryzacja. Automobilklub Wielkopolski prezentuje bolidy Formuły Promot, które przez lata rywalizowały w Wyścigowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. To przykład inżynierskiej myśli sprzed dekad, nadal wzbudzający respekt.
Największą atrakcją będzie jedyny zachowany prototyp Syreny 607 Hatchback. Auto przyjedzie z Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Z dwóch powstałych egzemplarzy jeden został w latach 70. uratowany przed złomowaniem przez pracownika fabryki. Dziś stanowi bezcenny świadek historii polskich projektów.
Retro Motor Show 2025 - jubileusze legend
Retro Motor Show to nie tylko polskie klasyki. Cały pawilon 5A został przeznaczony na ekspozycję z okazji 75-lecia Volkswagena Transportera. Zwiedzający zobaczą kolejne generacje kultowego Bulika - od T1 po najnowsze konstrukcje.
Drugim ważnym jubileuszem jest 70-lecie Citroëna DS. Ten model, nazywany "Boginią", w 1955 roku zrewolucjonizował rynek motoryzacyjny dzięki hydropneumatycznemu zawieszeniu i awangardowej stylistyce.
Amerykańskie muscle cars i wiekowe zabytki
Na stoiskach poświęconych motoryzacji z USA pojawią się m.in. Dodge Charger z 1968 roku, Ford Mustang i Corvette C3. Nie zabraknie także ciężarówki Peterbilt 388, która pokaże skalę amerykańskich pojazdów użytkowych.
Najstarszym eksponatem tegorocznej edycji jest Sears Motor Buggy z 1906 roku. Obok niego zobaczymy Metz Plan Roadster 22 z 1912 roku, Forda Model T z 1915 roku oraz Citroëna B14 z 1926 roku. To pojazdy, które były świadkami narodzin motoryzacji.
Poznań staje się na trzy dni motoryzacyjną stolicą kraju. Dla jednych będzie to okazja do sentymentalnej podróży w czasie, dla innych - szansa na spełnienie marzenia o zakupie klasyka. Jedno jest pewne: to wydarzenie nie ma sobie równych na polskiej mapie motoryzacyjnych imprez.