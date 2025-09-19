W skrócie Retro Motor Show 2025 w Poznaniu prezentuje ponad 100 lat historii motoryzacji poprzez ekspozycje muzealne, prywatne kolekcje i dynamiczne pokazy.

Największe atrakcje to jedyny prototyp Syreny 607 Hatchback oraz jubileuszowe ekspozycje Volkswagena Transportera i Citroëna DS.

Zwiedzający mogą zobaczyć amerykańskie muscle cars, wiekowe zabytki oraz uczestniczyć w koncertach, strefach handlowych i spotkaniach z twórcami internetowymi.

Retro Motor Show 2025

Tegoroczna edycja to blisko tysiąc pojazdów zgromadzonych w pięciu pawilonach oraz na terenie zewnętrznym MTP. Organizatorzy spodziewają się kilkudziesięciu tysięcy odwiedzających. Program obejmuje ekspozycje muzealne i prywatne kolekcje, stoiska klubów pasjonatów, prezentacje unikatowych pojazdów oraz nowość - dynamiczne pokazy na specjalnie przygotowanym placu.

Dodatkowo na uczestników czekają strefy handlowe, koncerty, Akademia Renowacji oraz spotkania z twórcami internetowymi popularyzującymi klasyczną motoryzację.

Polskie perełki i unikatowa Syrena 607

Szczególne miejsce w tegorocznej edycji zajmuje polska motoryzacja. Automobilklub Wielkopolski prezentuje bolidy Formuły Promot, które przez lata rywalizowały w Wyścigowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. To przykład inżynierskiej myśli sprzed dekad, nadal wzbudzający respekt.

Największą atrakcją będzie jedyny zachowany prototyp Syreny 607 Hatchback. Auto przyjedzie z Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Z dwóch powstałych egzemplarzy jeden został w latach 70. uratowany przed złomowaniem przez pracownika fabryki. Dziś stanowi bezcenny świadek historii polskich projektów.

Retro Motor Show 2025 - jubileusze legend

Retro Motor Show to nie tylko polskie klasyki. Cały pawilon 5A został przeznaczony na ekspozycję z okazji 75-lecia Volkswagena Transportera. Zwiedzający zobaczą kolejne generacje kultowego Bulika - od T1 po najnowsze konstrukcje.

Drugim ważnym jubileuszem jest 70-lecie Citroëna DS. Ten model, nazywany "Boginią", w 1955 roku zrewolucjonizował rynek motoryzacyjny dzięki hydropneumatycznemu zawieszeniu i awangardowej stylistyce.

Amerykańskie muscle cars i wiekowe zabytki

Na stoiskach poświęconych motoryzacji z USA pojawią się m.in. Dodge Charger z 1968 roku, Ford Mustang i Corvette C3. Nie zabraknie także ciężarówki Peterbilt 388, która pokaże skalę amerykańskich pojazdów użytkowych.

Najstarszym eksponatem tegorocznej edycji jest Sears Motor Buggy z 1906 roku. Obok niego zobaczymy Metz Plan Roadster 22 z 1912 roku, Forda Model T z 1915 roku oraz Citroëna B14 z 1926 roku. To pojazdy, które były świadkami narodzin motoryzacji.

Poznań staje się na trzy dni motoryzacyjną stolicą kraju. Dla jednych będzie to okazja do sentymentalnej podróży w czasie, dla innych - szansa na spełnienie marzenia o zakupie klasyka. Jedno jest pewne: to wydarzenie nie ma sobie równych na polskiej mapie motoryzacyjnych imprez.

