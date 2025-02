Stoisko Renault na targach Retromobile w Paryżu było pełne interesujących eksponatów. To największa wystawa poświęcona klasycznej motoryzacji we Francji i zarazem jedna z największych tego typu imprez w Europie. W tym roku (5-9 lutego) odbyła się 49. edycja imprezy, organizowana w Porte de Versailles w Paryżu. Na trzech ogromnych halach pojawiło się wiele ciekawych eksponatów,

Już na pierwszym planie w oczy rzucał się koncepcyjny show car – Renault Filante Rekord 2025. Pojazd, który – jak wskazuje sama nazwa – stworzony został z myślą o biciu rekordów zasięgu oraz minimalnego zużycia energii.

Od razu pojawiło się pytanie, jak współczesny samochód może pojawić się na wystawie poświęconej samochodom klasycznym? Ten wyjątkowy pojazd ma przed sobą wiele do udowodnienia. Jego misją jest kontynuowanie serii rekordów ustanowionych przez poprzedników.

Stoisko marki Renault robiło wrażenie podczas targów Retromobile 2025. Niektóre egzemplarze prezentowane na hali miały 100 lat! Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Renault Filante Rekord 2025. Skąd nazwa tego modelu?

Renault Filante Rekord 2025 nawiązuje do historycznych modeli zaprezentowanych w latach 1925 oraz 1956. „Filante” nawiązuje do legendarnego modelu Etoile Filante, który został zaprezentowany w 1956 roku. Ten wyjątkowy pojazd, inspirowany aeronautyką, zaprojektowano z myślą o pobijaniu rekordów prędkości. Etoile Filante ustanowił kilka rekordów prędkości na słonym jeziorze Bonneville w Stanach Zjednoczonych, osiągając prędkości 306,9 km/h na 1 km i 308,85 km/h na 5 km.

Renault Etoile Filante ustanowił kilka rekordów prędkości na słonym jeziorze Bonneville. Renault materiały prasowe

Z kolei „Rekord” nawiązuje do modelu Renault 40 CV des Records, który w 1925 roku pobił szereg rekordów prędkości i wytrzymałości. Jednomiejscowy pojazd, z wąskim nadwoziem, był flagowym modelem Renault i ustanowił m.in. trzygodzinny rekord świata, rekord na 500 km oraz 500 mil. Kolejnym osiągnięciem było ustanowienie 24-godzinnego rekordu, pokonując 4167,578 km przy średniej prędkości 173,649 km/h.

Renault 40 CV des Records na początku lat 20. ubiegłego wieku pobił wiele rekordów prędkości i wytrzymałości. Renault materiały prasowe

Nazwa Renault Filante Rekord 2025 przypomina o setnej rocznicy tych historycznych osiągnięć. Obu egzemplarzy nie mogło zabraknąć na wystawie. Stuletni model 40 CV des Records stał dosłownie obok swojego nowoczesnego następcy.

Nowe Renault to "poligon doświadczalny" dla technologii

Futurystyczny model ma bardzo nietuzinkowy wygląd oraz nietypowe wymiary: 5,12 m długości i 1,19 m szerokości przy masie wynoszącej zaledwie 1000 kg. Koncept Filante to prawdziwy poligon doświadczalny dla najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań marki. Jest wyposażony w unikalne opony o niskim oporze toczenia oraz zaawansowane systemy "steer by wire" i "brake by wire". Rozwiązania zastosowane na pokładzie tego samochodu z pewnością zobaczymy za jakiś czas w produkcyjnych modelach francuskiego koncernu.

Jednak za główne źródło inspiracji przy projektowaniu sylwetki tego auta koncepcyjnego posłużył świat lotnictwa. Kabina, chroniona aerodynamiczną kopułą, przypomina kokpit samolotów myśliwskich, a każdy szczegół nadwozia został zoptymalizowany pod kątem zmniejszenia oporu powietrza i opatrzony elementami wizualnymi przywołującymi na myśl obłe kształty szybkich samolotów.

Renault Filante Rekord 2025 wyróżnia się unikalnym kolorem Ultraviolet Blue. Barwa nadwozia zmienia się od niebieskiego do fioletowego - w zależności od kąta patrzenia. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Kokpit Renault Filante wygląda jak w myśliwcu

Fotel kierowcy został zaprojektowany na podobieństwo hamaka w postaci rozpiętego płótna w celu maksymalnego zmniejszenia jego masy przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnego podparcia. Dzięki temu idealnie dopasowuje się do kształtu ciała kierowcy i stwarza poczucie jedności z pojazdem. Konstrukcję wsporczą tworzą cienkie karbonowe listwy pokryte tkaniną techniczną. Rozwiązanie zaczerpnięto ze świata lotnictwa i lotów w kosmos, gdzie liczy się każdy gram oraz maksymalizacja osiągów.

Kierowca siedzi "zawieszony" na specjalnym hamaku. Na próżno szukać tradycyjnego hamulca czy gazu w kokpicie. Renault materiały prasowe

W Renault Filante Rekord 2025 nie ma tradycyjnego układu pedałów. Pedał hamulca został w nim zastąpiony elektronicznym elementem sterującym, odpowiadającym za dozowanie siły hamowania. Jego wciśnięcie powoduje wysłanie sygnału elektrycznego do układu hamulcowego, który w optymalny sposób rozdziela siłę hamowania na poszczególne koła.

Elektryczne Renault z rewolucyjną baterią. Jej masa to 600 kg

Technologia „cell-to-pack”, wprowadzona przez Ampere, pozwala zmaksymalizować efektywność energetyczną pojazdu, optymalizuje zarazem przestrzeń zajmowaną przez akumulator i pozwala zmniejszyć jego masę do 600 kg. Warto przypomnieć, że masa całkowita pojazdu wynosi zaledwie 1000 kg. Na obniżenie masy miała także wpływ obudowa ochronna akumulatora, wykonana z włókna węglowego.

Co dalej z koncepcyjnym Renault Filante Rekord 2025?

Już wiosną tego roku trafi do tunelu aerodynamicznego, gdzie inżynierowie i projektanci będą dopracowywać do perfekcji kwestie związane ze zmniejszaniem oporów powietrza. Kilka tygodni później koncepcyjny samochód zamelduje się na wyschniętym jeziorze Bonneville w USA i podejmie próbę pobicia rekordu długości przejazdu na jednym naładowaniu akumulatora. Przy okazji będzie mierzone zużycie energii. Francuzi chcą ustanowić rekord minimalnego zużycia.

Po wymagających próbach Filante Rekord 2025 trafi ostatecznie do muzeum francuskiej marki – tuż obok wspomnianego wcześniej 40 CV des Records oraz Etole Filante.

Po intensywnych testach Filante Record 2025 znajdzie swoje miejsce w muzeum Renault, obok legendarnego 40 CV des Records oraz ikonicznej Étoile Filante. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Targi samochodów klasycznych w Europie. Kalendarz 2025

Najbliższe wydarzenie o tematyce podobnej jak Retromobile odbędzie się dopiero w kwietniu tuż za naszą granicą – w Niemczech. Techno-Classica to kluczowe wydarzenie dla pasjonatów klasycznej motoryzacji. W 2025 roku odbędzie się w Essen, w dniach 9–13 kwietnia. Będzie to ostatnia edycja tej imprezy, ponieważ od 2026 roku jej miejsce zajmie Retro Classics Essen, organizowane przez RETRO Messen. Debiutancka odsłona nowego wydarzenia zaplanowana jest na 8–12 kwietnia 2026 roku.

Kilka tygodni później odbędzie się Veterama Hockenheim to jedno z największych i najbardziej renomowanych wydarzeń dla miłośników pojazdów zabytkowych i klasycznych w Europie. Odbywa się corocznie na torze Hockenheimring, a w 2025 roku zaplanowano je na 25–27 kwietnia.

Latem warto zarezerwować sobie czas na Goodwood Festival of Speed, czyli prestiżowe święto motoryzacji, które odbędzie się w dniach 10–13 lipca 2025 roku w Wielkiej Brytanii. To jedno z najbardziej cenionych wydarzeń w świecie motoryzacji, przyciągające zarówno legendarne pojazdy wyścigowe z różnych epok, jak i współczesne supersamochody oraz ich kierowców. Tegoroczna edycja, pod hasłem „The Winning Formula – Champions and Challengers, skupi się na uczczeniu 75. rocznicy Mistrzostw Świata Formuły 1.

Targi samochodów klasycznych w Polsce. Kalendarz 2025

W polskim kalendarzu również nie zabraknie wydarzeń związanych z klasyczną motoryzacją. Pierwsza tego typu impreza, Autonostalgia, zaplanowana na 12-13 kwietnia 2025 roku. To najstarsze polskie targi poświęcone klasycznej motoryzacji, odbywające się w Expo XXI w Warszawie. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć setki zabytkowych samochodów, motocykli i pojazdów specjalnych z różnych dekad. Wydarzenie przyciąga zarówno kolekcjonerów, jak i pasjonatów, oferując wystawy starannie odrestaurowanych aut, giełdę części oraz przestrzeń do rozmów i wymiany doświadczeń.

MotoClassic Wrocław na Zamku Topacz odbędzie się 23–24 sierpnia 2025. To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń dla fanów klasycznej motoryzacji. W ramach imprezy prezentowane są rzadkie i unikalne pojazdy, odbywają się pokazy dynamiczne, a uczestnicy mają okazję spotkać znanych kolekcjonerów i miłośników klasyków z całej Europy.

Warsaw Oldtimer Show to największe targi pojazdów zabytkowych w Polsce, które gromadzą ponad 1500 klasycznych samochodów i motocykli o imponującej wartości. Wydarzenie odbędzie 27–29 czerwca 2025 w halach Ptak Warsaw Expo. Przyciąga nie tylko właścicieli i kolekcjonerów, ale również ekspertów i miłośników motoryzacji. Wystawcy prezentują tu zarówno legendy motoryzacji, jak i części oraz akcesoria dla pasjonatów renowacji pojazdów.

Dużą popularnością cieszą się również imprezy takie jak Youngtimer Warsaw, Classic Cars Łódź czy Classic Moto Show, ale terminy na ten rok nie zostały jeszcze potwierdzone.