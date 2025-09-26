W skrócie Kraków boryka się z narastającymi korkami na autostradzie A4, zwłaszcza na zachodnim odcinku między Balicami a ul. Kąpielową.

GDDKiA planuje poszerzenie autostrady o trzeci pas ruchu oraz rozbudowę powiązanych węzłów i dróg ekspresowych.

Trwają analizy i konsultacje trzech wariantów inwestycji, a dokumentacja powinna być gotowa w 2025 roku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Obwodnica Krakowa A4 - jeden z najbardziej obciążonych odcinków w kraju

Zachodnia część autostrady A4 między węzłem Balice i ul. Kąpielową to dziś jeden z najbardziej obciążonych odcinków w kraju. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z lat 2020-2021 w rejonie Kraków Airport i Zakopianki porusza się nawet 82 tys. pojazdów na dobę. To wynik, który znacząco przewyższa pierwotne założenia projektowe trasy.

Już w 2022 roku GDDKiA podpisała umowę na przygotowanie projektu poszerzenia tego fragmentu o trzeci pas ruchu. Łącznie ma to być 17,2 km autostrady A4 i dodatkowo 2,9 km drogi ekspresowej S52. W kwietniu 2023 roku podpisano również kontrakt na rozbudowę 2,5 km odcinka DK94, który ma zostać dostosowany do standardu ekspresówki i włączony do przyszłej S52.

Już w 2022 roku GDDKiA podpisała umowę na przygotowanie projektu poszerzenia tego fragmentu o trzeci pas ruchu. Piotr Kamionka Reporter

A4 Kraków. GDDKiA pokazało trzy warianty rozbudowy

Wykonawca przedstawił sześć wariantów, z których po analizach i konsultacjach społecznych pozostawiono trzy. Dwa z nich (W2 i W3) zakładają budowę nowego mostu na Wiśle, na zachód od stopnia wodnego Kościuszko. Trzeci (W4) przewiduje poszerzenie obecnej autostrady w istniejącym śladzie.

We wszystkich scenariuszach planowana jest budowa węzłów i dodatkowych jezdni, które będą oddzielać ruch lokalny od tranzytowego. Podobne rozwiązanie kierowcy znają ze Śląska, z odcinka A4 między Katowicami a Chorzowem.

Zmiany obejmą też węzeł Kraków Skawina, który zostanie przesunięty na północ. Dzięki temu możliwe będzie wykonanie pełnych, bezkolizyjnych zjazdów. Osobną inwestycją jest rozbudowa węzła Kraków Południe. Tu decyzja środowiskowa zapadła w grudniu 2023 roku, a wniosek o pozwolenie na budowę ma być złożony jeszcze w tym roku.

Trzeci pas na A4 - harmonogram i wyzwania

Według GDDKiA w drugiej połowie 2026 roku powinien zostać złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla rozbudowy S52. Natomiast dokumentacja dla A4 ma być gotowa wcześniej - już w przyszłym roku planowany jest wniosek środowiskowy.

Celem długofalowym jest utworzenie wokół Krakowa pełnej obwodnicy złożonej wyłącznie z dróg szybkiego ruchu: A4, S7 i S52. Każdy fragment miałby trzy pasy w obu kierunkach. Droga do realizacji jest jednak skomplikowana - konieczne są szczegółowe analizy, nowe przeprawy mostowe i dostosowanie istniejącej infrastruktury.

To wszystko zajmuje czas, a Kraków go nie ma. Miasto dusi się w potężnych korkach.

Toyota Aygo X Hybrid jest rekordowo oszczędna. Wszystko dzięki silnikowi z Polski motoryzacja INTERIA.PL