W skrócie BMW ogłasza akcję nawrotową obejmującą minimum 300 tys. pojazdów z wadliwym rozrusznikiem, który stwarza ryzyko pożaru.

Do czasu naprawy właściciele aut są proszeni o nieparkowanie w garażach lub przy budynkach, gdyż samochody mogą zapalić się nawet podczas postoju.

Akcja obejmuje modele różnych serii wyprodukowane między 2015 a 2021 rokiem, a producent wymieni rozrusznik, a w niektórych przypadkach także akumulator.

BMW ogłosiło akcję nawrotową obejmującą co najmniej 300 tys. samochodów. Obejmie ona nawet 10-letnie samochody, w których istnieje ryzyko pożaru. Producent wzywa właścicieli samochodów, by przed naprawą nie parkowali w garażach.

Wadliwy rozrusznik w autach BMW. Może dojść do pożaru

BMW podało, że w różnych modelach sprzedawanych na całym świecie został zamontowany wadliwy rozrusznik. W efekcie może do niego się dostawać woda i powodować korozję. W skrajnych przypadkach może dojść do pożaru, na skutek zwarcia i przegrzania. Innym efektem usterki może być problem z odpaleniem samochodu.

Sprawa dotyczy różnych modeli: m.in. serii 1, 2, 3, 4 i 5, a także Z4 oraz SUV-ów X3 i X4 i obejmuje pojazdy wyprodukowane między 28 września 2015 roku a 7 września 2021 roku.

300 tysięcy samochód BMW trafi do serwisu

Na razie podano, że do serwisu trafi około 136 500 samochodów w Niemczech i niemal 195 tys. - w USA, ale rzeczywista liczba aut z usterką może być znacznie większa.

W ramach akcji serwisowej w samochodach wymieniony będzie rozrusznik, a w niektórych modelach - również akumulator.

BMW zaleca, by do czasu naprawy nie parkować samochodów w garażach ani w pobliżu budynków. Samochody mogą się bowiem zapalić również podczas postoju.

Właściciele samochodów objętych akcją serwisową dostaną list z zaproszeniem na umówienie się na bezpłatną naprawę w serwisie.

