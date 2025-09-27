W skrócie Ceny oleju napędowego na stacjach mogą wkrótce przekroczyć 6 zł za litr po raz pierwszy od dłuższego czasu.

W najbliższych dniach przewidywane są stabilne ceny paliw, choć z lekką tendencją wzrostową, szczególnie dla diesla.

Ceny autogazu (LPG) pozostaną na niskim poziomie despite doniesień o sankcjach na rosyjski butan.

Analitycy e-petrol przewidują, że w przyszłym tygodniu średnie ceny detaliczne benzyny 98 znajdą się w przedziale od 6,54 do 6,65 zł za litr, natomiast benzyna 95-oktanowa kosztować będzie od 5,78 do 5,89 zł za litr.

Olej napędowy drożeje. Pęknie psychologiczna granica?

W gorszej sytuacji będą właściciele samochodów z silnikami Diesla, którzy za olej napędowy zapłacą od 5,92 do 6,03 zł za litr. Na niskim poziomie pozostaną ceny autogazu (LPG), który powinien kosztować od 2,61 do 2,69 zł za litr.

"Ceny paliw na stacjach pozostaną stabilne, z możliwymi niewielkimi podwyżkami" - ocenili analitycy e-petrol, dodając, że ryzyko przebicia psychologicznej granicy 6 zł za litr oleju napędowego jest realne, "chociaż drastycznych podwyżek raczej jeszcze nie doświadczymy na stacjach w ostatnich dniach września".

Jak wyglądają hurtowe ceny paliw?

W ostatnim tygodniu września 2025 r. hurtowe ceny paliw na krajowym rynku wykazały umiarkowane zmiany. Według danych e-petrol z 26 września, w porównaniu do notowań z 20 września, odnotowano lekkie spadki cen benzyn, natomiast diesel i olej opałowy podrożały. Cena benzyny 98-oktanowej spadła z 4961,80 zł do 4940,00 zł za 1000 litrów, co oznacza obniżkę o 21,80 zł. Podobnie było w przypadku benzyny 95-oktanowej, która potaniała z 4522,80 zł/m sześc. do 4505 zł, czyli o 17,80 zł.

Natomiast cena oleju napędowego wzrosła z 4688,80 zł do 4731,60 zł, co daje podwyżkę niemal o 43 zł na 1000 litrów. Przekłada się to na wzrost ceny o 4 gr za litr.

Analitycy uspokajają również, że nałożenie sankcji na butan z Rosji nie wpłynie na ceny LPG, bo paliwo to jest importowane do Polski z innych kierunków.

