Spis treści: Dlaczego szyby parują od wewnątrz? Co zrobić, żeby szyby nie parowały? Czy jest mandat za zaparowane szyby? Czym umyć szyby, żeby nie parowały?

Zignorowanie tego obowiązku to wykroczenie zagrożone karą nawet do 500 zł. Dlatego warto wiedzieć, dlaczego szyby parują od wewnątrz i co zrobić, żeby nie parowały.

Dlaczego szyby parują od wewnątrz?

Najczęstszym powodem jest wilgoć gromadząca się w kabinie. Do środka trafia ona na butach i ubraniach, zatrzymuje się w tapicerce czy na dywanikach, a w starszych autach dostaje się przez zużyte uszczelki lub niedrożne odpływy wody. W połączeniu z różnicą temperatur między wnętrzem a otoczeniem tworzą się idealne warunki do kondensacji pary wodnej. Dodatkowym czynnikiem jest brudna powierzchnia szyb - tłusty osad ułatwia osadzanie się wilgoci.

Co zrobić, żeby szyby nie parowały?

Podstawą jest sprawny układ wentylacji i klimatyzacji. Nawiew skierowany na szybę i uruchomiona klimatyzacja, także zimą, to najszybszy sposób na pozbycie się pary. Nie należy korzystać z obiegu wewnętrznego, bo powietrze musi być wymieniane na świeże i suche. Pomaga również ogrzewanie przedniej i tylnej szyby oraz regularne wietrzenie wnętrza. Istotne jest, aby kontrolować stan filtra kabinowego, bo jeśli jest zapchany, nie tylko pogarsza cyrkulację powietrza, ale także sprzyja rozwojowi pleśni i nieprzyjemnym zapachom. Wilgoć z wnętrza auta warto ograniczać jeszcze zanim wsiądziemy - zimą dobrze oczyścić buty ze śniegu, a materiałowe dywaniki zastąpić gumowymi.

Warto też pamiętać, że parowanie szyb przyspiesza brud. Najlepiej więc regularnie myć szyby od wewnątrz środkiem z dodatkiem alkoholu, który usunie tłuste osady. Po umyciu można zastosować preparaty antypara, które tworzą warstwę utrudniającą osadzanie się wilgoci. Dodatkowym wsparciem są pochłaniacze wilgoci dostępne w sklepach motoryzacyjnych - działają skuteczniej niż domowe sposoby, takie jak ryż czy żwirek dla kota, i pozwalają uniknąć problemów z zaparowanymi szybami na dłużej.

Zaparowane szyby w samochodzie. Czy możesz dostać mandat? 123RF/PICSEL

Czy jest mandat za zaparowane szyby?

Kodeks drogowy nie wskazuje wprost na zaparowaną szybę jako podstawę mandatu, ale powołuje się na obowiązek zapewnienia dostatecznego pola widzenia. Funkcjonariusz może więc ukarać kierowcę, którego szyby ograniczają obserwację drogi. Wysokość mandatu waha się od 20 do 500 zł. To jednak dopiero początek problemów - jeżeli zaparowana szyba przyczyni się do potrącenia pieszego czy kolizji, sprawa może skończyć się w sądzie. W dodatku ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, gdy biegły stwierdzi, że przyczyną był brak widoczność z kabiny.

Czym umyć szyby, żeby nie parowały?

Najlepszym rozwiązaniem jest regularne czyszczenie szyb środkiem odtłuszczającym. Dzięki temu para nie będzie tak łatwo się osadzać. Warto stosować płyny antypara, które tworzą niewidoczną powłokę zabezpieczającą. Utrzymanie szyb w czystości to podstawowa zasada - zaniedbane szkło szybciej matowieje i ogranicza widoczność. Gdy problem powtarza się mimo czystych szyb, trzeba szukać głębiej: sprawdzić uszczelki, drożność kanałów odpływowych, a nawet stan nagrzewnicy, bo wyciek płynu chłodniczego tworzy tłustą warstwę, którą trudno usunąć.

