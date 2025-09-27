W skrócie Lidl przygotował wyjątkową ofertę akcesoriów samochodowych, które przydadzą się każdemu kierowcy.

W ofercie znalazły się m.in. mobilne urządzenie rozruchowe, procesorowa ładowarka, podnośnik hydrauliczny i osłona na szybę.

Ceny gadżetów są przystępne, więc kierowcy mogą zaopatrzyć się w niezbędne produkty przed sezonem jesienno-zimowym.

Dyskonty od czasu do czasu przygotowują oferty, dzięki którym właściciele samochodów mogą niedrogo zaopatrzyć się w przydatne gadżety. Tym razem ciekawe propozycje przygotował Lidl. Co więc będą mogli zakupić kierowcy?

Starter i prostownik do akumulatorów

Zbliża się sezon jesienno-zimowy, a niskie temperatury będą wyzwaniem dla wysłużonych akumulatorów. Gdy jest chłodno, sprawność baterii spada i pojawiać się mogą problemy z uruchomieniem samochodu. To właśnie w takich przypadkach przyda się mobilne urządzenie rozruchowe. Podłączamy je rozładowanego akumulatora i dzięki zapasowi energii powinniśmy bez problemu uruchomić silnik naszego samochodu.

Urządzenie kosztuje 249 zł, wyposażone jest w powerbank o pojemności 14 tys. mAh i dodatkowo posiada wbudowaną latarkę i możliwość naładowania smartfona.

Rozładowany akumulator należy naładować. Na tę okazję w Lidlu kupimy procesorową ładowarkę. Kosztuje ona zaledwie 50 zł, ma zabezpieczenia przed zamianą biegunów, zwarciem i przeciążeniem i nadaje się do akumulatorów z napięciem 6 i 12 V, o pojemności do 120 Ah.

Zmieniasz sam koła? Ten podnośnik ci się przyda

Przed zimą warto zaopatrzyć się również w osłonę na szybę. Dzięki niej, nie będziemy musieli skrobać szyb, z kolei w lecie mata zapobiegnie nadmiernemu nagrzewaniu się kabiny. Kosztuje tylko 12 zł i jest odporna na temperatury od -50 do +70 st. Celsjusza.

Ciekawą propozycją jest również hydrauliczny podnośnik samochodowy. Przyda się on np. kierowcom, którzy sami wymieniają całe koła letnie na zimowe. Kosztuje on w Lidlu 149 zł i pozwala podnieść samochód o masie do 2 ton na wysokość nawet 34 cm, bez konieczności męczącego kręcenia korbką.

Na koniec warto sięgnąć po apteczkę samochodową. Co prawda, nie jest ona obowiązkowa, ale nikt nie ma chyba wątpliwości, że może nadejść dzień, w któmym się przyda. W ofercie Lidla kosztuje 20 zł i jest wyposażona m.in. w koc ratunkowy, opatrunki, opaski uciskowe, plastry, kompresy, maski medyczne i jednorazowe rękawiczki.

