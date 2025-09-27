W skrócie Volkswagen czasowo wstrzymuje produkcję samochodów elektrycznych w Zwickau i Hanowerze z powodu mniejszego popytu na wybrane modele.

Głównym powodem ograniczeń jest spadek zapotrzebowania na Audi Q4 E-Tron, szczególnie w wyniku wysokich ceł na rynku USA.

Kryzys dotyka także innych niemieckich producentów – przemysł motoryzacyjny w Niemczech zmaga się z redukcjami zatrudnienia i spowolnieniem transformacji.

Volkswagen jest obecnie europejskim potentatem w dziedzinie elektryfikacji. Już w kwietniu firma wyprzedziła notującą katastrofalne wyniki Teslę stając się największym dostawcą samochodów elektrycznych w Europie, a obecnie posiada obecnie 28 proc. udziałów w rynku. Sama fabryka w Zwickau wyprodukowała już ponad milion pojazdów z serii ID. przeznaczonych na europejskie rynki.

Mimo niepodważalnych sukcesów na tym polu transformacja w kierunku pojazdów bezemisyjnych postępuje wolniej, iż zakładali to planiści produkcji. W efekcie Volkswagen ogłosił, że na kilka dni zatrzyma linie montażowe Zwickau i Hanowerze oraz ograniczy produkcję samochodów w Emden.

Amerykańskie cła uderzają w Volkswagena

Linie produkcyjne w Zwickau mają zostać zatrzymane 6 października, a przerwa w produkcji potrwa siedem dni. W tym przypadku chodzi głównie o elektryczne Audi Q4 E-Tron, na które zapotrzebowanie jest znacznie mniejsze niż pierwotnie planowano. Paradoksalnie nie musi to jednak wynikać z niechęci do kupowania elektrycznych samochodów przez europejskich nabywców.

Niemiecki producent pierwotnie zakładał dużo większy popyt na Audi Q4 E-Tron w USA. Z uwagi na miejsce produkcji, model objęty został jednak wysokimi cłami wprowadzonymi w kwietniu przez administrację Donalda Trumpa.

W ostatnich dniach, na mocy nowej umowy handlowej USA i UE, amerykańska administracja zgodziła się obniżyć stawkę celną z 25 do 15 proc. na większość importowanych towarów, w tym przede wszystkim na samochody. Nowe porozumienie na linii Waszyngton-Bruksela zakłada, że niższe stawki celne działać będą z mocą wsteczną od 1 sierpnia.

Volkswagen hamuje produkcję samochodów elektrycznych

Licząca pięć dni jesienna przerwa w produkcji objąć ma też zakład w Hanowerze, gdzie - oprócz elektrycznego ID. Buzz - powstaje też Volkswagen T7 w odmianie Multivan.

Aencja Bloomberg informuje ponadto, że koncern planuje też zmniejszyć moce produkcyjne (krótsze godziny pracy i likwidacja jednej zmiany) w fabryce Volkswagena w Emden, gdzie powstają elektryczne modele ID.4 i ID.7. Zarząd rozważać ma również scenariusz dotyczący ewentualnego kilkudniowego zatrzymania linii montażowych w Emden.

Warto przypomnieć, że jeszcze w grudniu ubiegłego roku Volkswagen informował o planie redukcji mocy produkcyjnych niemieckich fabryk o 700 tys. pojazdów do 2030 roku, co przekłada się na zmniejszenie zatrudnienia o 35 tys. miejsc pracy. Porozumienie ze związkami zawodowymi nie zakłada jednak żadnych redukcji etatów w Emden i Zwickau.

Rynek samochodów elektrycznych w Europie w 2025 roku

Z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA wynika, że po pierwszych ośmiu miesiącach 2025 roku na europejskie drogi trafiło w sumie 1 132 603 nowych samochodów elektrycznych zasilanych bateryjnie. Auta elektryczne osiągnęły 15,8 proc. udziału w rynku UE, wyprzedzając silniki Diesla (9,4 proc.) i dynamicznie rosnący segment hybryd plug-in (8,8 proc.).

Największe wzrosty rejestracji elektryków odnotowano w Niemczech (+39,2 proc.), Belgii (+14,4 proc.) i Holandii (+5,1 proc.).

Problemy niemieckiego przemysłu

Tymczasowe wstrzymanie produkcji samochodów elektrycznych przez Volkswagena to kolejny problem niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. W tym tygodniu plany dużych zwolnień ogłosił Bosch, który do końca dekady planuje zmniejszyć zatrudnienie o 13 tys. ludzi pracujących obecnie w niemieckich zakładach. To już kolejny dostawca części, który zmaga się z problemami, wcześniej podobne decyzje dotyczące redukcji zatrudnienia ogłosili m.in. Continental i ZF Friedrichshafen.

Analitycy ostrzegają, że tylko w ciągu minionych dwóch lat pracę w niemieckim przemyśle motoryzacyjnych straciło już 55 tys. osób, a łącznie liczba zatrudnionych może spaść z 700 do 600 tys. Stąd w Niemczech otwarcie mówi się już o tym, że rząd powinien zwrócić się Unii Europejskiej o rezygnację z planowanego zakazu sprzedaży samochodów spalinowych, który ma wejść w życie w 2035 roku.

