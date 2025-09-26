W skrócie Fiat 126p przeżywa renesans jako samochód kolekcjonerski, a ceny zadbanych egzemplarzy mocno rosną.

Na rynku wtórnym można znaleźć wersje specjalne i unikatowe odmiany Fiata 126p, których ceny przekraczają nawet 60 tys. zł.

Maluch, motoryzacyjny symbol PRL-u, przyciąga zarówno starszych, jak i młodszych entuzjastów motoryzacji.

Spis treści: Ile kosztuje Fiat 126p na OLX i Allegro? Sprawdzamy ceny i ogłoszenia Wersje specjalne Fiata 126p. Ceny jak za niezłe auto Maluch - samochód, który jest symbolem PRL-u Czy ceny Fiata 126p będą rosły?

Ile kosztuje Fiat 126p na OLX i Allegro? Sprawdzamy ceny i ogłoszenia

Na portalach ogłoszeniowych, takich jak OLX, Allegro czy Otomoto, ceny Fiata 126p zaczynają się od ok. 7-8 tys. zł. W tej kwocie dostępne są głównie egzemplarze w średnim stanie, często wymagające prac blacharskich lub mechanicznych. Modele z końca lat 80. i początku 90. kosztują zwykle od 7 do 15 tys. zł.

Fiat 126p z 1976 roku Tomasz Kawka East News

Dobrze utrzymane samochody, z pełną dokumentacją i niewielkim przebiegiem, osiągają znacznie wyższe ceny. Oferty w przedziale 20-25 tys. zł nie należą do rzadkości. Jeszcze droższe są auta po pełnej renowacji, z oryginalnymi częściami i lakierem - wówczas sprzedający oczekują kwot przekraczających 30 tys. zł.

Wersje specjalne Fiata 126p. Ceny jak za niezłe auto

W latach 1973-2000 w Polsce wyprodukowano ok. 3,3 mln egzemplarzy Fiata 126p. Część z nich doczekała się wersji specjalnych, które dziś osiągają wyjątkowo wysokie ceny.

Fiat 126p Bis, produkowany od 1987 r., z płasko umieszczonym silnikiem i dodatkowym bagażnikiem z tyłu, kosztuje obecnie od 15 do nawet 25 tys. zł. Wersja Happy End z 2000 r., której powstało tylko 1000 sztuk (500 czerwonych i 500 żółtych), jest znacznie droższa - dobrze zachowane egzemplarze wyceniane są nawet na 40 tys. zł.

Dziś Fiat 126p to samochód ceniony przez kolekcjonerów Piotr Kamionka Reporter

Na rynku pojawiają się też przeróbki Bosmal Cabrio. To konstrukcje rzadkie, a ich ceny potrafią przekroczyć 60-70 tys. zł. Pojawiają się nawet oferty powyżej 100 tys. zł. Osobną kategorię stanowią auta tuningowane - inspirowane odmianami Abarth czy Giannini. Tu rozpiętość cen jest ogromna i zależy od jakości wykonanych modyfikacji.

Maluch - samochód, który jest symbolem PRL-u

Fiat 126p zadebiutował w Polsce w 1973 r. jako następca Fiata 500. Produkowany w FSM w Bielsku-Białej, szybko stał się synonimem mobilności Polaków. W latach 70. kosztował ok. 70 tys. zł (ówczesnych), co odpowiadało rocznym zarobkom przeciętnego obywatela. Dziś za zadbany egzemplarz trzeba zapłacić równowartość nowego auta segmentu A.

Na tle innych samochodów PRL-u, takich jak Trabant, Syrena czy Polonez, to właśnie Fiat 126p cieszy się największym zainteresowaniem kolekcjonerów. Rekordowe ceny maluchów w idealnym stanie przekraczały już 60 tys. zł na aukcjach kolekcjonerskich.

Czy ceny Fiata 126p będą rosły?

Fiat 126p przez lata uchodził za samochód tani i użytkowy. Dziś postrzegany jest jako klasyk, którego wartość systematycznie rośnie. Według danych CEPiK odnotowywanych jest kilkadziesiąt tysięcy Fiatów 126p w bazach - jednak liczba pojazdów z ważnym OC i przeglądem maleje z roku na rok.

Jeszcze dekadę temu zadbany maluch kosztował 2-3 tys. zł. Dziś ceny są kilkukrotnie wyższe - w wielu przypadkach wzrost przekroczył 300 proc. Szczególnie szybko drożeją rzadkie odmiany i modele w oryginalnym stanie, które stają się poszukiwanymi klasykami.

Co ciekawe, po malucha coraz częściej sięgają nie tylko starsi kierowcy z sentymentem do PRL-u, ale również młodsi miłośnicy motoryzacji. Traktują Fiata 126p jako oryginalny samochód na zloty, parady i imprezy tematyczne.

