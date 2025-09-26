Cena Fiata 126p zaskakuje. Ile kosztuje dziś kultowy maluch?
Kiedyś był autem dla Kowalskiego, dziś coraz częściej ląduje w garażu kolekcjonera. Choć produkcja Fiata 126p zakończyła się 25 lat temu, kultowy maluch wciąż jest obecny na rynku wtórnym. Ceny potrafią nieźle zaskoczyć i idą w tysiące.
W skrócie
- Fiat 126p przeżywa renesans jako samochód kolekcjonerski, a ceny zadbanych egzemplarzy mocno rosną.
- Na rynku wtórnym można znaleźć wersje specjalne i unikatowe odmiany Fiata 126p, których ceny przekraczają nawet 60 tys. zł.
- Maluch, motoryzacyjny symbol PRL-u, przyciąga zarówno starszych, jak i młodszych entuzjastów motoryzacji.
Spis treści:
- Ile kosztuje Fiat 126p na OLX i Allegro? Sprawdzamy ceny i ogłoszenia
- Wersje specjalne Fiata 126p. Ceny jak za niezłe auto
- Maluch - samochód, który jest symbolem PRL-u
- Czy ceny Fiata 126p będą rosły?
Ile kosztuje Fiat 126p na OLX i Allegro? Sprawdzamy ceny i ogłoszenia
Na portalach ogłoszeniowych, takich jak OLX, Allegro czy Otomoto, ceny Fiata 126p zaczynają się od ok. 7-8 tys. zł. W tej kwocie dostępne są głównie egzemplarze w średnim stanie, często wymagające prac blacharskich lub mechanicznych. Modele z końca lat 80. i początku 90. kosztują zwykle od 7 do 15 tys. zł.
Dobrze utrzymane samochody, z pełną dokumentacją i niewielkim przebiegiem, osiągają znacznie wyższe ceny. Oferty w przedziale 20-25 tys. zł nie należą do rzadkości. Jeszcze droższe są auta po pełnej renowacji, z oryginalnymi częściami i lakierem - wówczas sprzedający oczekują kwot przekraczających 30 tys. zł.
Wersje specjalne Fiata 126p. Ceny jak za niezłe auto
W latach 1973-2000 w Polsce wyprodukowano ok. 3,3 mln egzemplarzy Fiata 126p. Część z nich doczekała się wersji specjalnych, które dziś osiągają wyjątkowo wysokie ceny.
Fiat 126p Bis, produkowany od 1987 r., z płasko umieszczonym silnikiem i dodatkowym bagażnikiem z tyłu, kosztuje obecnie od 15 do nawet 25 tys. zł. Wersja Happy End z 2000 r., której powstało tylko 1000 sztuk (500 czerwonych i 500 żółtych), jest znacznie droższa - dobrze zachowane egzemplarze wyceniane są nawet na 40 tys. zł.
Na rynku pojawiają się też przeróbki Bosmal Cabrio. To konstrukcje rzadkie, a ich ceny potrafią przekroczyć 60-70 tys. zł. Pojawiają się nawet oferty powyżej 100 tys. zł. Osobną kategorię stanowią auta tuningowane - inspirowane odmianami Abarth czy Giannini. Tu rozpiętość cen jest ogromna i zależy od jakości wykonanych modyfikacji.
Maluch - samochód, który jest symbolem PRL-u
Fiat 126p zadebiutował w Polsce w 1973 r. jako następca Fiata 500. Produkowany w FSM w Bielsku-Białej, szybko stał się synonimem mobilności Polaków. W latach 70. kosztował ok. 70 tys. zł (ówczesnych), co odpowiadało rocznym zarobkom przeciętnego obywatela. Dziś za zadbany egzemplarz trzeba zapłacić równowartość nowego auta segmentu A.
Na tle innych samochodów PRL-u, takich jak Trabant, Syrena czy Polonez, to właśnie Fiat 126p cieszy się największym zainteresowaniem kolekcjonerów. Rekordowe ceny maluchów w idealnym stanie przekraczały już 60 tys. zł na aukcjach kolekcjonerskich.
Czy ceny Fiata 126p będą rosły?
Fiat 126p przez lata uchodził za samochód tani i użytkowy. Dziś postrzegany jest jako klasyk, którego wartość systematycznie rośnie. Według danych CEPiK odnotowywanych jest kilkadziesiąt tysięcy Fiatów 126p w bazach - jednak liczba pojazdów z ważnym OC i przeglądem maleje z roku na rok.
Jeszcze dekadę temu zadbany maluch kosztował 2-3 tys. zł. Dziś ceny są kilkukrotnie wyższe - w wielu przypadkach wzrost przekroczył 300 proc. Szczególnie szybko drożeją rzadkie odmiany i modele w oryginalnym stanie, które stają się poszukiwanymi klasykami.
Co ciekawe, po malucha coraz częściej sięgają nie tylko starsi kierowcy z sentymentem do PRL-u, ale również młodsi miłośnicy motoryzacji. Traktują Fiata 126p jako oryginalny samochód na zloty, parady i imprezy tematyczne.