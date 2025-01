Nazwa Renault Filante Record 2025 to nie przypadek – odwołuje się do dwóch kluczowych momentów w historii marki.

Pierwsza część, Filante, nawiązuje do niezwykłego Renault Étoile Filante z 1956 roku. Był to eksperymentalny pojazd inspirowany aeronautyką, który miał pokazać potencjał silników turbinowych w motoryzacji. 5 września 1956 roku na słonych równinach Bonneville w Stanach Zjednoczonych ten niezwykły pojazd pobił kilka rekordów prędkości: – rekord na dystansie 1 km osiągając 306,9 km/h oraz rekord na dystansie 5 km ze średnią 308,85 km/h.

Druga część nazwy, Record, odnosi się do Renault 40 CV des Records z 1925 roku. Był to jednomiejscowy samochód o opływowym nadwoziu, zaprojektowany specjalnie do ustanawiania rekordów prędkości i wytrzymałości. Jego osiągnięcia były imponujące, bił rekordy na dystansie 500 km, 500 mil a w 1926 r. przez 24 godziny przejechał 4 167,578 km przy średniej prędkości 173,649 km/h.