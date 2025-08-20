Będą ułatwienia na Zakopiance. Kierowcy odetchną z ulgą

Droga krajowa nr 7, potocznie zwana Zakopianką, to jedna z najważniejszych tras na południu Polski. Drogowcy ją systematycznie rozbudowują ułatwiając kierowcom bezpieczny wjazd na tę drogę. Stare skrzyżowania zastępowane są przez nowe węzły. W Krzyszkowicach natomiast pod DK7 budowany jest tunel, ale oprócz tego drogowcy chcą zamknąć tam sześć zjazdów z Zakopianki.

Co budują w Krzyszkowicach?

Jednak, żeby te inwestycje zrealizować, trzeba stworzyć mieszkańcom alternatywne możliwości wjazdu na DK7 w innym miejscu. Zapewni to budowany właśnie węzeł. Ale drogowcy planują również poprawić drogi wokół tej konstrukcji. W związku z tym zbudowanych ma być 560 m nowych dróg i poszerzonych 410 m tych już istniejących wzdłuż Zakopianki. Tym samym mieszkańcy Krzeszkowic będą mieli łatwiejszy dostęp do tej trasy. Teraz krakowski oddział GDDKiA ogłosił przetarg na realizację tego zadania. Drogowcy czekają na oferty do 29 sierpnia 2025 roku.

Ponadto na rzekach Krzyszkowianka i Młynówka zbudowane zostaną także trzy nowe mosty. Drogowcy zapowiadają, że po podpisaniu umowy wyłoniony wykonawca będzie miał prawie trzy lata na przygotowanie projektu prac, uzyskanie niezbędnych zezwoleń i realizację inwestycji.

Na jakim etapie jest rozbudowa Zakopianki?

Budowa węzła w Krzyszkowicach i zarazem rozbudowa dróg lokalnych to kolejne etapy realizowanego przez GDDKiA programu modernizacji Zakopianki między Krakowem i Myślenicami. Ma on na celu zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 7 i zarazem poprawę bezpieczeństwa, zarówno kierowców, jak i pieszych.

W skutek modernizacji kierowcy podróżujący drogą krajową nr 7 między Krakowem i Myślenicami będą mogli korzystać z ośmiu bezkolizyjnych skrzyżowań. Pięć z nich zalicza się do obecnie prowadzonego programu, jedno (dokładniej estakada w Myślenicach) zostało oddane do użytku w 2009 roku, a dwa inne (w Mogilanach i Głogoczowie) oddane zostały do użytku w zeszłym roku.

W zeszłym roku natomiast do użytku zostały oddane węzeł drogowy w Gaju oaz kładki w Mogilanach i Głogoczowie. Rozbudowany został także układ drogowy w Libertowie. Wcześniej zbudowane zostały kładka w Gaju i w Jaworniku (2015 r.) i dwie kładki w Głogoczowie oraz inna kładka w Jaworniku (2017 r.). Ale drogowcy nie odpuszczają i prowadzą działania związane z kolejnymi inwestycjami - na początku maja 2025 roku do Wojewody Małopolskiego złożony został wniosek na budowę węzła w Jaworniku. Ponadto przygotowywany jest projekt zmian na DK7 w Głogoczowie.

