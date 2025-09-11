W skrócie Pomimo rosnącego zainteresowania samochodami elektrycznymi liczba ofert pracy w branży motoryzacyjnej dramatycznie spadła.

Od końca 2023 roku liczba ogłoszeń o pracę w produkcji aut i części elektrycznych spadła aż o 81 proc.

Sytuacja dostawców części samochodowych w Niemczech pozostaje fatalna od 2019 roku, mimo wzrostu rejestracji aut elektrycznych.

Instytut ifo we współpracy z portalem rekrutacyjnym Indeed przeanalizował zatrudnienie w przemyśle związanym z produkcją aut elektrycznych. Analiza objęła 1,7 mln zgłoszeń z 2,4 tys. firm, a wyniki zaskoczyły - pomimo rosnącego zainteresowania wśród konsumentów zakupem pojazdu zeroemisyjnego, liczba ofert pracy w firmach zajmujących się bezpośrednio produkcją samochodów elektrycznych lub części do nich spadła o 81 proc. względem poziomu z końca 2023 r. Wówczas przedsiębiorstwa szukały ponad dwukrotnie więcej pracowników.

Kupujemy coraz więcej aut elektrycznych, ale jednocześnie spada zatrudnienie w branży

Wyniki badania przeprowadzonego na rynku niemieckim są zaskakujące, ponieważ wszystko wskazywało na to, że rosnące zainteresowanie bezpośrednio przełoży się na wzrost zatrudnienia w branży i niejako ratunek dla osób, które dotknęły masowe zwolnienia ogłoszone przez wielu topowych producentów aut spalinowych. W czerwcu 2025 r. liczba wakatów w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją części do aut elektrycznych była niższa o 81 proc. względem poziomu z końca 2023 r.

Oliver Falck dyrektor Centrum Ekonomii Innowacji i Transformacji Cyfrowej w ifo wskazuje, że transformacja strukturalna znacznie zwalnia, a głównym potwierdzeniem tej tezy jest spadek liczby wakatów w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym o dwie trzecie w stosunku do rekordowego sierpnia 2023 r. W minionym czerwcu poziom zatrudnienia był najniższy od czasów pandemii koronawirusa. Powodem malejącej liczby ofert pracy może być również wycofanie rządowych dopłat do zakupu pojazdów z tym rodzajem napędu przekładające się na niższe zainteresowanie, a także systematycznie wprowadzana automatyzacja w zakładach na różnych płaszczyznach.

Dostawcy części samochodowych toną. Fatalnej kondycji nie udało się poprawić od 2019 r.

Z kolei ekspertka rynku pracy Annina Hering z Indeed twierdzi, że głównym problemem w branży są przedsiębiorstwa zajmujące się dostawą części samochodowych, które nie potrafią sobie poradzić z kryzysem, którego początek upatrywany jest w 2019 r. Od tamtego momentu liczba wakatów stale spada i na przestrzeni lat nie udało się w nawet najmniejszym stopniu poprawić fatalnej sytuacji.

Badanie objęło niespełna 1,7 mln internetowych ofert pracy na portalu Indeed z okresu od stycznia 2018 do czerwca 2025 r., co odpowiada zapotrzebowaniu na pracowników ze strony 2,4 tys. firm działających w niemieckiej branży motoryzacyjnej.

Rośnie liczba aut elektrycznych w Polsce. Sierpień był rekordowy

Zgodnie z danymi Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w sierpniu odnotowano rekordową liczbę zarejestrowanych pojazdów elektrycznych w Polsce - 3306 sztuk, a w całym bieżącym roku przekroczono 21 tys. rejestracji. Pod koniec ubiegłego miesiąca liczba pojazdów całkowicie elektrycznych przekroczyła 106 tys. egzemplarzy, a na rodzimych drogach całkowita liczba pojazdów zelektryfikowanych - wliczając hybrydy plug-in - przekroczyła 202 tys.

Dla porównania w pierwszym półroczu 2025 r. w Niemczech zarejestrowano 248 726 nowych elektryków, co oznacza wzrost o ponad 35 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2024 r. Na tamtejszych drogach - według danych z marca bieżącego roku - jeździło ponad 1,6 mln aut elektrycznych.

