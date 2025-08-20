Właściciele Omody w serwisie po kilku tys. km. Wszyscy robią jedną rzecz
Chińskie marki szturmem zdobywają polski rynek, oferując dobrze wyposażone i atrakcyjnie wyglądające SUV-y i crossovery - jednym z najchętniej kupowanych jest Omoda, jeszcze do niedawna oferowana w wersjach Omoda 5 (spalinowa) i Omoda E5 (elektryczna). Obecnie w sprzedaży pojawiła się też większa Omoda 9, ale to właśnie o pierwszym, spalinowym modelu, jest już najwięcej opinii i raportów właścicieli. Okazuje się, że większość z nich trafia do serwisu z własnej woli nawet po pierwszym przejechanym tysiącu km. Dlaczego tak jest i ile to kosztuje?
W skrócie
- Chińska marka Omoda zdobywa popularność wśród polskich kierowców dzięki atrakcyjnej cenie i bogatemu wyposażeniu swoich SUV-ów.
- Większość właścicieli Omody 5 decyduje się na dodatkowy przegląd po kilku tysiącach kilometrów, aby wymienić olej i filtr.
- Ceny przeglądów oraz wymiany oleju i filtrów różnią się w zależności od regionu i dealera, a koszt pierwszego przeglądu to zwykle 900-1000 zł.
W okresie od stycznia do lipca na polskie drogi trafiło niemal 3,9 tys. nowych aut marki Omoda, z czego zdecydowaną większość stanowią benzynowe Omody 5 z silnikiem 1.6 turbo o mocy 147 KM, który swoją siłę napędowa przenosi na przednie koła za pomocą 7-biegowej, dwusprzęgłowej przekładni. Nie jest to więc układ napędowy, o którym można napisać, że jest wysilony, a jednocześnie zapewnia dość przeciętne osiągi - auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 10,1 s. To poniekąd wina wysokiej masy auta, która wynosi aż 1849 kg - sporo, jak na kompaktowego crossovera.
Jak pokazuje jednak rynek, polski klient bardziej patrzy na cenę, która na połowę sierpnia wynosi bardzo atrakcyjne 115 500 zł za odmianę Comfort i 129 500 zł za lepiej wyposażoną odmianę Premium. Już w standardzie otrzymujemy dwa 12,3-calowe wyświetlacze, tempomat adaptacyjny, 18-calowe obręcze kół, interfejsy Apple CarPlay i Android Auto, kamerę cofania czy zestaw systemów bezpieczeństwa.
Co ile przegląd w Omodzie 5?
Według zaleceń producenta pierwszy przegląd auta powinien odbyć się nie później niż po 15 tys. km (lub po maksymalnie roku, w zależności od tego, co nastąpi szybciej). To wtedy, na przeglądzie, który kosztuje przynajmniej kilkaset złotych, mechanicy w serwisie powinni wymienić na przykład olej i filtr oleju. Jednak większość kierowców Omody 5 dmucha na zimne i dokonuje jednego ekstra przeglądu po przejechaniu maksymalnie kilku tysięcy kilometrów wymieniając olej i filtr oleju po pierwszych tygodniach/miesiącach eksploatacji samochodu.
Wymiana oleju w Omodzie 5
Tu robi się ciekawie, bo wygląda na to, że różni dealerzy oferują różne ceny, w dodatku jedni informują, że ten pierwszy ekstra przegląd dobrze zrobić (na pewno dobrze z punktu widzenia serwisu i dealera), inni zapewniają, że pierwszy duży przegląd to wcześniej wspomniana wizyta przy maksymalnie 15 tys. km.
Na polskich grupach marki Omoda na niebieskim portalu społecznościowym relacje właścicieli i ceny, które podają za pierwszy ekstra przegląd wynoszą zawsze kilkaset złotych, przy czym na przykład w Sosnowcu jest to 380 zł, w Kielcach około 500 zł, w Toruniu czy Koszalinie prawie 700, a w Krakowie nawet prawie 800 zł. Skąd takie rozbieżności? Mogą one wynikać przede wszystkim z tego, że poszczególne ASO używają różnych olejów silnikowych, a to właśnie koszt oleju jest często najwyższy.
Dowodzi tego przykład jednego z kierowców, który na rachunku za czynność serwisową zobaczył pozycję "wymiana oleju" a obok niej wartość 1 zł. Nasza podpowiedź? Na wymianę oleju o ASO warto wziąć swój olej, oczywiście zgodny ze specyfikacją producenta, w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu - dzięki temu możemy zaoszczędzić kilkaset zł.
Jeden z dealerów oferuje też program "Dobry start" w cenie 450 zł - aby z niego skorzystać trzeba przyjechać autem w przeciągu 1-6 miesięcy od zakupu z przebiegiem maksymalnie 5 tys. km., co ważne, zakupionym wyłącznie u tego dealera.
Ile kosztuje przegląd Omody 5?
Ceny oczywiście mogą różnić się w zależności od ASO, ale orientacyjne kwoty to około 900-1000 zł za pierwszy przegląd (ten po roku lub 15 tys. km, w zależności od tego, co nastąpi szybciej), około 1,3-1,5 tys. zł za drugi przegląd obejmujący także, oprócz wymiany oleju i filtra oleju, nowe filtry przeciwpyłkowe, powietrza oraz wymianę płynu hamulcowego.
Po trzech latach lub 45 tys. km wymienia się wyłącznie olej z filtrem oleju, ponownie za około tysiąc zł, jednak na większe wydatki właściciele muszą przygotować się po 4 latach lub 60 tys. km - wymienia się wówczas, poza filtrami, także olej w skrzyni automatycznej (metodą statyczną, czyli mniej efektywną), filtr węglowy czy pasek klinowy, za co na rachunku pojawi się kwota nawet 3,5 tys. zł (oczywiście ta się może zmienić).