W skrócie Chińska marka Omoda zdobywa popularność wśród polskich kierowców dzięki atrakcyjnej cenie i bogatemu wyposażeniu swoich SUV-ów.

Większość właścicieli Omody 5 decyduje się na dodatkowy przegląd po kilku tysiącach kilometrów, aby wymienić olej i filtr.

Ceny przeglądów oraz wymiany oleju i filtrów różnią się w zależności od regionu i dealera, a koszt pierwszego przeglądu to zwykle 900-1000 zł.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

W okresie od stycznia do lipca na polskie drogi trafiło niemal 3,9 tys. nowych aut marki Omoda, z czego zdecydowaną większość stanowią benzynowe Omody 5 z silnikiem 1.6 turbo o mocy 147 KM, który swoją siłę napędowa przenosi na przednie koła za pomocą 7-biegowej, dwusprzęgłowej przekładni. Nie jest to więc układ napędowy, o którym można napisać, że jest wysilony, a jednocześnie zapewnia dość przeciętne osiągi - auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 10,1 s. To poniekąd wina wysokiej masy auta, która wynosi aż 1849 kg - sporo, jak na kompaktowego crossovera.

Jak pokazuje jednak rynek, polski klient bardziej patrzy na cenę, która na połowę sierpnia wynosi bardzo atrakcyjne 115 500 zł za odmianę Comfort i 129 500 zł za lepiej wyposażoną odmianę Premium. Już w standardzie otrzymujemy dwa 12,3-calowe wyświetlacze, tempomat adaptacyjny, 18-calowe obręcze kół, interfejsy Apple CarPlay i Android Auto, kamerę cofania czy zestaw systemów bezpieczeństwa.

Co ile przegląd w Omodzie 5?

Według zaleceń producenta pierwszy przegląd auta powinien odbyć się nie później niż po 15 tys. km (lub po maksymalnie roku, w zależności od tego, co nastąpi szybciej). To wtedy, na przeglądzie, który kosztuje przynajmniej kilkaset złotych, mechanicy w serwisie powinni wymienić na przykład olej i filtr oleju. Jednak większość kierowców Omody 5 dmucha na zimne i dokonuje jednego ekstra przeglądu po przejechaniu maksymalnie kilku tysięcy kilometrów wymieniając olej i filtr oleju po pierwszych tygodniach/miesiącach eksploatacji samochodu.

Wymiana oleju w Omodzie 5

Tu robi się ciekawie, bo wygląda na to, że różni dealerzy oferują różne ceny, w dodatku jedni informują, że ten pierwszy ekstra przegląd dobrze zrobić (na pewno dobrze z punktu widzenia serwisu i dealera), inni zapewniają, że pierwszy duży przegląd to wcześniej wspomniana wizyta przy maksymalnie 15 tys. km.

Na polskich grupach marki Omoda na niebieskim portalu społecznościowym relacje właścicieli i ceny, które podają za pierwszy ekstra przegląd wynoszą zawsze kilkaset złotych, przy czym na przykład w Sosnowcu jest to 380 zł, w Kielcach około 500 zł, w Toruniu czy Koszalinie prawie 700, a w Krakowie nawet prawie 800 zł. Skąd takie rozbieżności? Mogą one wynikać przede wszystkim z tego, że poszczególne ASO używają różnych olejów silnikowych, a to właśnie koszt oleju jest często najwyższy.

Omoda 5 cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. Ceny startują od 115 500 zł / fot. Piotr Król INTERIA.PL

Dowodzi tego przykład jednego z kierowców, który na rachunku za czynność serwisową zobaczył pozycję "wymiana oleju" a obok niej wartość 1 zł. Nasza podpowiedź? Na wymianę oleju o ASO warto wziąć swój olej, oczywiście zgodny ze specyfikacją producenta, w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu - dzięki temu możemy zaoszczędzić kilkaset zł.

Jeden z dealerów oferuje też program "Dobry start" w cenie 450 zł - aby z niego skorzystać trzeba przyjechać autem w przeciągu 1-6 miesięcy od zakupu z przebiegiem maksymalnie 5 tys. km., co ważne, zakupionym wyłącznie u tego dealera.

Ile kosztuje przegląd Omody 5?

Ceny oczywiście mogą różnić się w zależności od ASO, ale orientacyjne kwoty to około 900-1000 zł za pierwszy przegląd (ten po roku lub 15 tys. km, w zależności od tego, co nastąpi szybciej), około 1,3-1,5 tys. zł za drugi przegląd obejmujący także, oprócz wymiany oleju i filtra oleju, nowe filtry przeciwpyłkowe, powietrza oraz wymianę płynu hamulcowego.

Po trzech latach lub 45 tys. km wymienia się wyłącznie olej z filtrem oleju, ponownie za około tysiąc zł, jednak na większe wydatki właściciele muszą przygotować się po 4 latach lub 60 tys. km - wymienia się wówczas, poza filtrami, także olej w skrzyni automatycznej (metodą statyczną, czyli mniej efektywną), filtr węglowy czy pasek klinowy, za co na rachunku pojawi się kwota nawet 3,5 tys. zł (oczywiście ta się może zmienić).

To najlepsze chińskie auto w Polsce. Kosztuje od 115 500 zł INTERIA.PL