Przejrzałem grupę właścicieli Omody. Na to narzekają klienci chińskich aut

Omoda Klub Polska ma 17,1 tys. członków, natomiast Omoda Polska 15,9 tys. Piszą tam głównie właściciele modelu Omoda 5, którzy odebrali swój samochód w przeciągu ostatnich kilku miesięcy. Co najważniejsze, nie dzielą się wyłącznie negatywnymi wrażeniami, ale też na przykład danymi wziętymi prosto z życia - średnim zużyciem paliwa, możliwościami modyfikacji czy zakupu akcesoriów. Taka grupa może być bezcennym źródłem dla tych, którzy dopiero chcą zdecydować się na dany model.

Zacznijmy od rzeczy przyjemnych, czyli tego, co użytkownikom modelu Omoda 5 się podoba. Przypomnijmy - chodzi o kompaktowego SUV-a z benzynowym silnikiem 1.6 turbo o mocy 147 KM. Obecnie można go kupić w cenie od 115 tys. zł. Czyli o jakieś 20 tys. zł mniej niż podstawowy model Kii Sportage z silnikiem o podobnej mocy. Przy czym Omoda 5, choć nieco mniejsza od Kii, już w standardzie wyposażona jest w adaptacyjny tempomat, kamerę cofania, 18-calowe obręcze kół, indukcyjną ładowarkę, bezkluczykowy dostęp, komplet systemów bezpieczeństwa czy fotele, które są zarówno podgrzewane jak i wentylowane. Jedynym elementem świadczącym o tym, że to wersja podstawowa jest tylko manualna klimatyzacja. Dwustrefowa automatyczna jest standardem odmiany Premium za 129 500 zł.