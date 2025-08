Trwają intensywne rozmowy na temat wprowadzenia przepisów nakładających obowiązek używania kasków przez rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego kontynuuje debatę, wsłuchując się zarówno w stanowisko rowerzystów, jak i środowisk medycznych. Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało konkretne przepisy, które mogłyby niedługo wejść w życie.

Statystyki wypadków rowerowych nie oddają pełnej skali

Jak wynika z policyjnych statystyk, w ubiegłym roku śmierć poniosło 169 rowerzystów, a 3416 zostało rannych. Oznacza to, że tygodniowo z polskich dróg znikało 3 rowerzystów, a 66 odnosiło obrażenia. Bardziej przejmujące okazują się dane na temat wypadków z udziałem rowerzystów w wieku poniżej 17. roku życia. Było to 40 zabitych i 1418 rannych, co oznacza, że tygodniowo jedno dziecko ponosiło śmierć na rowerze, a 27 nieletnich rowerzystów zostawało rannych.

Zdaniem reprezentantów środowisk medycznych, statystyki dotyczące wypadków rowerowych nie oddają pełnej skali problemu. Opisują one jedynie przypadki, do których wzywano policję. Jak twierdzi prof. Beata Jurkiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii dziecięcej, ukazują one zaledwie niewielką część skali problemu. Nieco więcej światła w tym temacie rzucają dane pozyskane bezpośrednio od szpitali.

Środowisko medyczne zwraca uwagę na problem

Jak wynika ze statystyk szpitala w Kielcach, w ciągu jednego tygodnia odnotowano aż 56 urazów spowodowanych podczas jazdy na rowerze i 17 powstałych podczas jazdy na hulajnodze. W Olsztynie w trakcie niespełna miesiąca (od 30.06 do 27.07) przyjęto aż 84 dzieci z urazami spowodowanymi upadkiem na rowerze i hulajnodze.

Dane ze szpitala w Katowicach, pochodzące z okresu pomiędzy 21 a 27 lipca, rozdzielają przypadki urazów z uwzględnieniem tych, które powstały z powodu braku kasku. Jak się dowiadujemy, doszło wtedy do 21 urazów na rowerze i 12 na hulajnodze. W wypadkach rowerowych doszło do 7 urazów głowy (5 z udziałem osób w kaskach), a w przypadku osób poruszających się hulajnogami do 4 urazów (1 w kasku).

Równie szczegółowymi statystykami podzielił się szpital im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Średnio odnotowywano około 50 urazów u dzieci w ciągu dnia, 2 hospitalizacje po wypadkach na hulajnogach tygodniowo, a także 4 ciężkie urazy głowy (3 na hulajnodze i 1 na rowerze). Uwzględniono także przypadki hospitalizacji na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej: 1 bez poważnych konsekwencji (osoba w kasku), 2 zgony (osoby bez kasku) i 7 poważnych urazów z kiepskimi rokowaniami (wszystkie bez kasku).

Przedstawiciele środowisk rowerowych alarmują

Dane zaprezentowane przez przedstawicieli środowisk medycznych rysują o wiele poważniejszy obraz tragedii zdarzających się na rowerze i hulajnogach elektrycznych. W tym samym czasie przedstawiciele środowisk rowerowych biją na alarm, obawiając się, że wprowadzenie nowych regulacji znacznie ograniczy ruch drogowy, doprowadzi do spadku aktywności dzieci, wzrostu liczby zachorowań na dolegliwości związane z brakiem aktywności i wielu innych. Uwagę zwraca się również na ewentualny wzrost obciążenia policji, która już teraz mierzy się z ogromnymi brakami kadrowymi, wpływającymi także na spadek bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Największe obawy środowisk rowerowych budzi jednak wpływ proponowanych regulacji na ewentualne postępowania odszkodowawcze wobec dzieci jeżdżących bez kasku. Środowiska rowerowe obawiają się, że nawet, jeśli dziecko nie będzie sprawcą wypadku rowerowego, nie będzie mogło liczyć na pełne odszkodowanie, gdy okaże się, że nie miało założonego kasku. Środowiska rowerowe zgodnie domagają się dalszych prac nad kształtem proponowanych regulacji tak, aby wyeliminować wskazane zagrożenia.

Propozycja Ministerstwa Infrastruktury. Tak będą wyglądać przepisy

Podczas posiedzenia padła również propozycja przepisów przedstawiona przez Ministerstwo Infrastruktury. Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, podpisał uchwałę na posiedzeniu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która wprowadza następujące rekomendacje:

obowiązek używania kasku podczas jazdy na rowerze lub hulajnodze elektrycznej, dotyczący osób do 16. roku życia,

obowiązek przewożenia dzieci do 7. roku życia na rowerze w foteliku i w kasku,

używane kaski mają spełniać wymagania techniczne, które zostaną określone wkrótce,

dopuszczenie dziecka do 16. roku życia do poruszania się na rowerze lub hulajnodze elektrycznej bez kasku wiązało się będzie z konsekwencjami dla rodziców lub prawnych opiekunów, którzy mogą otrzymać mandat 100 zł.

Przepisy w tym kształcie miałyby być procedowane po wakacjach.

Volkswagen T-Cross – najlepszy mały SUV z Niemiec Paweł Rygas INTERIA.PL