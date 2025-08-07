Jaecoo J5. Jakie posiada funkcje przyjazne zwierzętom?

Wnętrze Jaecoo J5 zostało przystosowane z myślą o zwierzętach. W kabinie znalazły się wydłużone siedziska, które można łatwo zaadaptować do przewozu pupila, a także specjalna przestrzeń, w której może się on swobodnie poruszać podczas jazdy. Auto wyposażono w inteligentną klimatyzację, która samoczynnie dostosowuje temperaturę do warunków i potrzeb zwierzaka - niezależnie od tego, czy jest upał, czy chłodniejszy dzień.

Producent pomyślał też o czystości. Zastosowano filtr powietrza, który redukuje nie tylko kurz, ale też sierść unoszącą się w kabinie, co ułatwia utrzymanie porządku. Do wykończenia wnętrza użyto materiałów antybakteryjnych, które ograniczają rozwój bakterii i grzybów - to rozwiązanie dobre zarówno dla ludzi, jak i ich czworonożnych pasażerów.

W aucie znalazły się też wbudowane podajniki na karmę lub wodę, co może okazać się przydatne podczas dłuższych podróży. Dla mniejszych zwierząt przewidziano także wysuwany stopień, który ułatwia wsiadanie - zarówno psom, które nie wskoczą same do bagażnika, jak i kotom przewożonym w transporterze.

Wszystkie te rozwiązania sprawiły, że Jaecoo J5 uzyskał certyfikat TÜV SÜD Pet-Friendly Cabin - to jeden z nielicznych modeli z takim oznaczeniem w swojej klasie.

Czy inni producenci też dbają o przewóz czworonogów?

Wielu producentów oferuje tylko akcesoria dla zwierząt - maty ochronne, pasy bezpieczeństwa czy transportery. Czasem są one dostępne jako dodatki (np. Pet Pack w Land Roverze), a czasem trzeba sięgnąć po rozwiązania uniwersalne z rynku akcesoriów.

Tesla ma funkcję "Dog Mode", która dba o temperaturę w zaparkowanym aucie, ale to tyle. W większości przypadków właściciele psów i kotów muszą radzić sobie sami i kupować np. marketowe gadżety do komfortowego przewozu zwierząt.

Jaecoo J5 - co o nim wiemy?

Auto trafi na polski rynek w wersji spalinowej (ICE), elektrycznej (BEV) i hybrydowej (HEV). Ma największy w swojej klasie panoramiczny dach o powierzchni 1,45 m2 i ekran dotykowy 13,2 cala.

Samochód może ciągnąć przyczepę o masie do 1250 kg, a bagażnik dachowy wytrzyma 75 kg. Jaecoo podkreśla też, że J5 ma niezależne zawieszenie, co ma zapewnić większy komfort na dziurach i szutrach. Auto dostępne będzie w siedmiu kolorach lakieru i dwóch wariantach wnętrza.

Cena Jaecoo J5 nie jest jeszcze oficjalnie znana, ale spodziewana jest w przedziale 100-125 tysięcy złotych, plasując się pomiędzy cenami Omoda 5 a Jaecoo 7. Oficjalna premiera i ujawnienie cen planowane są na jesień.

