Pod koniec listopada GDDKiA poinformowała, że kolejny fragment krakowskiej obwodnicy zostanie udostępniony kierowcom już 4 grudnia 2025 roku. Konkretnie chodziło o odcinek w granicach miasta i łączący węzły Grębałów oraz Nowa Huta. Niestety, jak podała Polska Agencja Prasowa, powołując się na Kacpra Michnę z krakowskiego oddziału GDDKiA, wiadomo już, że pierwotny termin nie zostanie dotrzymany.

S7 Grębałów - Nowa Huta dopiero w przyszłym tygodniu

Kierowcy, którzy liczyli na otwarcie nowego fragmentu S7 w Krakowie jeszcze w tym tygodniu, muszą uzbroić się w cierpliwość. Termin udostępnienia przesunięto na poniedziałek rano, 8 grudnia. Opóźnienie wynika z konieczności dokończenia formalności oraz dłuższych niż przewidywano prac nad zatwierdzeniem tymczasowej organizacji ruchu.

A jest na co czekać. Jak zapewniają drogowcy, nowy, 2,6-kilometrowy odcinek łączy węzły Grębałów i Nowa Huta, znacząco poprawiając płynność ruchu w tym rejonie. Zanim jednak kierowcy w pełni skorzystają z nowej drogi, warto pamiętać, że przez pewien czas wciąż będzie to plac budowy. W związku z tym obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 60 km/h, a w miejscach przejazdów między jezdniami - tzw. przewiązkach - do 40 km/h. Na razie ruch odbywać się będzie jednym pasem w każdym kierunku.

Jednocześnie GDDKiA zaznacza, że po ułożeniu nawierzchni przywrócony zostanie wyjazd z trasy S7 na ul. Ujastek Mogilski. Natomiast zjazd z ul. Ujastek Mogilski na trasę S7 nie będzie możliwy - ograniczenie to pozostanie w mocy przez kilka najbliższych miesięcy.

Kiedy zakończy się budowa drogi S7 w Krakowie?

W grudniu 2024 roku oddano do ruchu 13,3-kilometrowy odcinek trasy S7 w Krakowie, który łączy węzeł Widoma z węzłem Mistrzejowice w budowie. Obecnie trwają prace na kolejnym 5-kilometrowym fragmencie między Mistrzejowicami a Nową Hutą, gdzie powstaje 29 obiektów - mosty, wiadukty i estakady.

GDDKiA zapowiada, że pełne otwarcie węzła Mistrzejowice i zamknięcie całego IV ringu obwodnicy Krakowa nastąpi w drugiej połowie 2026 roku. Inwestycja kosztuje prawie 1,7 mld zł, z czego blisko 956 mln zł pochodzi z funduszy europejskich.

