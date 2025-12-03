W skrócie Od 2026 roku rejestracja pojazdów w Polsce stanie się prostsza dzięki cyfryzacji i likwidacji wielu formalności.

Zniesiony zostanie obowiązek przynoszenia tablic rejestracyjnych i papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym, jeśli dane widnieją w CEPiK.

Zmiany obejmą możliwość rejestracji pojazdu w dowolnym mieście oraz wydłużony czas na rejestrację pojazdów otrzymanych w spadku.

Cyfryzacja zaczyna dominować na wielu polach, a w kwestii rejestrowania pojazdów możemy śmiało powiedzieć, że system jest już przestarzały i nieefektywny. Rząd przygotował, a prezydent zatwierdził pakiet zmian, które przede wszystkim mają zmniejszyć liczbę niezbędnych formalności, a także przyśpieszyć cały proces. Nie wszystkie nowości pojawią się jednak zaraz na początku nowego roku, ponieważ konieczne jest przystosowanie infrastruktury IT.

Czy trzeba zanosić tablice rejestracyjne do urzędu? Wystarczy tylko oświadczenie

Od pewnego czasu nie ma już obowiązku zmiany tablic w przypadku samochodu używanego zakupionego w innym województwie czy powiecie. Mimo tego, podczas przerejestrowania auta, trzeba było z niego zdjąć tablice i zanieść do urzędu celem legalizacji.

Już niebawem nie będzie to konieczne, wystarczy jak nabywca auta złoży oświadczenie, w którym stwierdzi, że tablice są czytelne, w dobrym stanie technicznym i mają naklejki legalizacyjne.

W przypadku pojazdów, które rejestrowane są po raz pierwszy, nie będzie już wymagane papierowe zaświadczenie o przeprowadzeniu badania technicznego. Jeśli informacja będzie widniała w CEPiK-u, będzie wystarczającym potwierdzeniem.

System AVI. Sprowadzony samochód z zagranicy zarejestrujesz łatwiej

Nowe przepisy wprowadzają również system AVI, dzięki któremu urzędnicy będą mogli pobierać dane pojazdu jeszcze przed jego rejestracją w Polsce. Dzięki temu właściciel będzie zobowiązany do dostarczenia znacznie mniejszej liczby dokumentów, a cały proces rejestrowania importowanych aut lub motocykli będzie szybszy i prostszy.

Zmiany obejmą także rejestrację pojazdów otrzymanych w spadku. Dotychczas spadkobierca miał tylko 30 dni na dopełnienie formalności, co w okresie żałoby często było zbyt krótkim czasem. Na mocy nowelizacji termin ten zostanie wydłużony do 60 dni. To jedna z najczęściej zgłaszanych potrzeb przez Polaków.

Kupujesz auto? Zarejestrujesz je w każdym mieście

Istotne zmiany pojawią się również w kwestii czasowej rejestracji - po wejściu zmian w życie możliwe będzie dokonanie rejestracji w urzędzie właściwym dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu, a nie miejsca zameldowania. To dobra wiadomość dla kupujących, którzy będą mogli podjechać do pobliskiego wydziału komunikacji podczas zakupu auta, zarejestrować je i wrócić na kołach do domu.

Z ulgą odetchną także właściciele aut z hakiem, ponieważ w określonych przypadkach dodatkowe badanie techniczne nie będzie wymagane. Mowa o pojazdach, które fabrycznie są przystosowane do jego instalacji, a odpowiednia informacja znajduje się w dokumentach homologacyjnych. Wówczas wizyta na stacji kontroli pojazdów nie będzie konieczna - urzędnikom wystarczy montaż haka zgodny z homologacją.

Większość zmian wejdzie w życie 6 miesięcy po publikacji ustawy, jednak znacznie dłużej zmotoryzowani będą musieli poczekać na możliwość zarejestrowania samochodu online. Ze względu na konieczność dostosowania całego systemu z tej funkcji skorzystamy dopiero 18 stycznia 2027 r.

