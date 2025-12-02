W skrócie Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym umożliwi uproszczoną rejestrację samochodu przez Internet i automatyczną wymianę danych z urzędami w innych krajach UE.

Kierowcy nie będą musieli okazywać tablic rejestracyjnych przy rejestracji, jeśli nie zamierzają ich wymieniać.

Nowe przepisy doprecyzowują zasady karania handlarzy pojazdów oraz wprowadzają ułatwienia w czasowej rejestracji i zwrocie tablic.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

1 grudnia prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację Prawa o ruchu drogowym zakładającą szereg ułatwień dla kierowców. Największą nowością jest obiecywana przez ministra cyfryzacji Dariusza Klimczaka "rejestracja samochodu przez internet". Decyzję prezydenta chwalą m.in. przedstawiciele handlarzy samochodów. Nowa ustawa rozwiązuje bowiem absurd otwierający urzędnikom możliwość karania handlarzy za sprzedaż pojazdu bez jego wcześniejszej rejestracji.

Rejestracja samochodu przez internet. Prezydent podpisał ustawę

Uściślijmy - sama ustawa nie wprowadza możliwości pełnej rejestracji bez wychodzenia z domu. Zakłada jednak znaczne uproszczenie procedur, co powinno przełożyć się na mniejsze kolejki w wydziałach komunikacji. Sam wniosek o rejestrację pojazdu będzie teraz można złożyć on-line za sprawą usługi udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji, a nawet z poziomu aplikacji mObywatel.

Czas spędzany przez polskich kierowców w wydziałach komunikacji skrócić ma również rezygnacja z obowiązku okazywania urzędnikom dotychczasowych tablic rejestracyjnych celem ich legalizacji.

Koniec z obowiązkiem zdejmowania tablic do rejestracji. Nie trzeba już będzie odkręcać ich z samochodu – wystarczy oświadczenie

Koniec oszustw na klona? Przestępcy zadarli z wicepremierem

Ustawa ma też chronić polskich kierowców przed oszustwami przy zakupie używanych pojazdów. Chodzi o stworzenie cyfrowego systemu wymiany danych z innymi krajami UE, dzięki któremu urzędnik będzie mógł zweryfikować historię pojazdu i sprawdzić, czy auto z takim samym numerem VIN nie jest zarejestrowane w innym kraju wspólnoty.

Chodzi o uporanie się ze zjawiskiem "klonowania" samochodów, czyli legalizacji kradzionych pojazdów poprzez kopiowanie numerów VIN. Ofiarą takiego oszustwa padł jakiś czas temu wicepremier Krzysztof Gawkowski. W kwietniu bieżącego roku okazało się, że numer VIN kupionego przez Gawkowskiego Peugeota (do transakcji doszło w październiku 2024 roku) pokrywa się z numerem samochodu zarejestrowanego obecnie we Francji.

Doświadczyłem sytuacji bardzo krytycznej życiowo, dlatego że mój samochód, zarejestrowany na mnie, okazał się samochodem pochodzącym z przestępstwa. Był tak zwanym bliźniakiem. I w grupie kilkunastu osób, które tamtego dnia - i dziesiątek osób w Polsce, które w ten sposób zostały oszukane - rozpoczęliśmy rozmowy z panem ministrem Klimczakiem, jak temu przeciwdziałać

Nowe przepisy ucieszą handlarzy. Będziesz legalnie mógł wracać na kołach

Nowelizacja zakłada też szereg zmian, które ucieszą handlujących pojazdami. Wprowadza ona np. możliwość czasowej rejestracji pojazdu "także w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce zakupu pojazdu lub jego odbioru na terytorium Polski".

Oznacza to, że - o ile dysponujemy kompletem niezbędnych do rejestracji dokumentów - będzie można zarejestrować samochód w urzędzie właściwym dla miejsca zakupu pojazdu.

Inne ułatwienie polega m.in. na postulowanej przez środowisko handlarzy samochodów możliwości zwrotu tymczasowych tablic rejestracyjnych wydanych w miejscu rejestracji, w wydziale komunikacji właściwym dla rejestracji stałej. Mówiąc prościej - jeśli nabywca kupi samochód i zarejestruje go tymczasowo np. w Suwałkach, będzie mógł zwrócić tymczasowe tablice rejestracyjne w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania, np. w Krakowie.

Najważniejsza z punktu widzenia handlarzy zmiana polega jednak na doprecyzowaniu kwestii naliczanych na przedsiębiorców kar za sprzedaż samochodu przed zarejestrowaniem go na siebie. Przypomnijmy - nowe przepisy zakładają, że nie będzie już konieczności składania wniosku o rejestrację pojazdu w sytuacji, gdy zostanie on zbyty (sprzedany) przed upływem ustawowego terminu. W przypadku aut sprowadzonych to 30 dni lub - dla przedsiębiorców zajmujących się obrotem pojazdami - 90 dni.

Przekroczenie terminu w wielu przypadkach skutkowało nałożeniem na przedsiębiorcę kary w wysokości tysiąca złotych lub, jeśli od daty nabycia minęło ponad 180 dni - dwóch tysięcy.

Znowelizowany art. 73 aa ust 7 – oznacza koniec kar za sprzedaż samochodów sprowadzonych przed rejestracją. Zadbano też o abolicję w przypadku toczących się obecnie postępowań

Do tej pory - mimo jasnych wytycznych władz centralnych piętnujących taką praktykę - część starostw karała handlarzy za niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu w terminie, nawet jeśli przed jego upływem samochód znalazł kolejnego właściciela. Dochodziło nawet do takich patologii, że przedsiębiorca karany był maksymalną stawką dwóch tysięcy złotych jeśli nie wywiązał się z terminu 90 dni, bo urzędnicy zakładali, że skoro zdążył sprzedać pojazd przed rejestracją, nie wywiąże się również z terminu mówiącego o 180 dniach.

Kiedy zarejestrujemy auto przez internet?

Większość zapisów znowelizowanej ustawy wejdzie w życie w sześć miesięcy od jej ogłoszenia. Ze zmian najszybciej ucieszą się handlarze - bo przepisy uściślające mechanizm karania za niezłożenie wniosku o rejestrację (sprzedaż pojazdu przed zarejestrowaniem na siebie) wejdą w życie w 14 dni od ogłoszenia.

Dłużej trzeba będzie niestety poczekać na rejestrację pojazdu przez internet. Przepisy dotyczące systemów teleinformatycznych rejestracji pojazdów i systemu obsługującego centralną ewidencję pojazdów mają wejść w życie 18 stycznia 2027 roku.

Stary Passat czy nowe chińczyki? Zaskakujące wyniki testu INTERIA.PL