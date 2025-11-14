W Ministerstwie Cyfryzacji odbyła się właśnie konferencja prasowa dotycząca projektu zmian w Prawie o ruchu drogowym. Gotowa ustawa przeszła już całą ścieżkę legislacyjną i czeka obecnie na podpis prezydenta Karola Nawrockiego. Na jej mocy, przynajmniej w teorii, Polacy zyskać mają wreszcie możliwość zarejestrowania samochodu przez internet.

Uściślijmy - sama ustawa nie wprowadza możliwości pełnej rejestracji bez wychodzenia z domu. Zakłada jednak, że sam wniosek o rejestrację pojazdu będzie można złożyć on-line, dzięki usłudze udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji, jak również za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Na konferencji minister infrastruktury - Dariusz Klimczak - podkreślał, że ustawa wpisuje się w szerszy pakiet przepisów deregulacyjnych i ma za zadanie ułatwić życie zwykłym obywatelom. Przypomniał, że w Polsce zarejestrowanych jest obecnie około 28 mln samochodów osobowych (w tym wiele tzw. martwych dusz), a każdego roku obywatele rejestrują po raz pierwszy i przerejestrowują około 4 mln aut.

Koniec z odkręcaniem tablic do rejestracji

Oprócz ułatwień dotyczących składania wniosku o rejestrację, nowe przepisy kończą też z absurdalnym wymogiem okazywania urzędnikom - celem legalizacji - tablic rejestracyjnych, jeśli nowy właściciel nie zamierza ich zmieniać.

W myśl planowanych zmian właściciel pojazdu nie będzie już musiał przynosić tablic do urzędu. Zamiast tego złoży oświadczenie, że tablice są czytelne i nieuszkodzone.

Ponadto do rejestracji pojazdu kierowca nie będzie też już musiał dostarczać urzędnikom papierowego zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym. Zamiast tego wystarczy elektroniczny wpis dokonywany przez diagnostę w CEPIK-u.

Lex Gawkowski czeka na podpis prezydenta

Gorącym orędownikiem nowego prawa jest wicepremier Krzysztof Gawkowski, który w padł ofiarą oszustwa "na klona". W kwietniu bieżącego roku okazało się, że numer VIN kupionego przez Gawkowskiego Peugeota (do transakcji doszło w październiku 2024 roku) pokrywa się z numerem samochodu zarejestrowanego we Francji.

"Doświadczyłem sytuacji bardzo krytycznej życiowo, dlatego że mój samochód, zarejestrowany na mnie, okazał się samochodem pochodzącym z przestępstwa. Był tak zwanym bliźniakiem. I w grupie kilkunastu osób, które tamtego dnia - i dziesiątek osób w Polsce, które w ten sposób zostały oszukane - rozpoczęliśmy rozmowy z panem ministrem Klimczakiem, jak temu przeciwdziałać" - przypomniał na konferencji wicepremier Gawkowski.

Projekt ustawy czekającej na podpis prezydenta zakłada wprowadzenie w Polsce tzw. usługi AVI (Actual Vehicle Information). Chodzi o narzędzie dostępne dla urzędników, które umożliwi elektroniczną wymianę danych o pojazdach przed ich rejestracją.

Usługa AVI umożliwi polskim organom rejestrującym pobieranie danych o pojeździe sprowadzonym z państwa członkowskiego UE, zgromadzonych w ewidencji tego państwa, za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego. Z kolei organy z innych państw uzyskają dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Mówiąc prościej - urzędnicy otrzymają systemowe, skoordynowane z zagranicznymi bazami danych, narzędzie do weryfikacji informacji o samochodach zarejestrowanych w innych krajach UE (w tym ich historii). To krytycznie ważne, bo w latach 2020-2025, w Polsce zarejestrowano aż 4,3 mln używanych aut z UE.

Handlarze też trzymają kciuki. Nie będzie kar za nieprzerejestrowanie

Gorącymi orędownikami nowych przepisów, których przyszłość zależy obecnie od podpisu prezydenta, są też handlarze. Proponowane przepisy zakładają, że nie będzie już konieczności składania wniosku o rejestrację pojazdu w sytuacji, gdy zostanie on zbyty (sprzedany) przed upływem ustawowego terminu. W przypadku aut sprowadzonych to 30 dni lub - dla przedsiębiorców zajmujących się obrotem pojazdami - 90 dni.

Aktualnie Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym czeka właśnie na podpis prezydenta Karola Nawrockiego. Większość z jej zapisów ma wejść w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia ustawy.

Ze względu na konieczność dostosowania systemów informatycznych, zapisy dotyczące usługi AVI oraz w pełni elektronicznego wniosku o rejestrację obowiązywać mają od 18 stycznia 2027 roku.

