Takiej autostrady jeszcze w Polsce nie było. Samochody to już przeszłość

W skrócie W Gdyni otwarto pierwszą w Polsce nowoczesną stację kolejową, określaną jako "autostrada dla pociągów", usprawniającą transport najdłuższych składów towarowych.

Inwestycja o wartości 1,9 miliarda złotych obejmuje 115 km nowych torów, dwa wiadukty oraz największą w Polsce głowicę rozjazdową.

Projekt ma znaczenie strategiczne dla Polski i Europy, zwiększając konkurencyjność portów oraz redukując ruch ciężarówek na drogach.

Rozwój infrastruktury kolejowej to nie tylko inwestycja w transport, ale też sposób na odciążenie dróg od nadmiaru ciężarówek. Mniej tirów na trasach oznacza mniejsze zużycie nawierzchni i niższą emisję spalin, a to bezpośrednio przekłada się na czystsze powietrze i większy komfort życia mieszkańców.

Nowa stacja w Gdyni, nazywana pierwszą w Polsce "autostradą dla pociągów", idealnie wpisuje się w tę filozofię. Według władz regionu to nowoczesne i bezpieczne rozwiązanie, które ma usprawnić transport towarów i zwiększyć jego efektywność.

Dwa wiadukty, 115 km nowych torów i 359 rozjazdów

Nowa stacja Gdynia Port została wyposażona w 115 km nowych torów oraz 359 rozjazdów. Dwa wiadukty o długości 640 i 170 metrów usprawniły przepustowość linii kolejowych prowadzących do portu. Odnowiono także most nad rzeką Chylonką, a system trzynastu podziemnych zbiorników retencyjnych wraz z nową siecią kanalizacyjną zabezpiecza teren przed zalaniem. W ramach inwestycji powstała także publiczna ładownia. Całość przedsięwzięcia została zaplanowana z myślą o wieloletniej eksploatacji i minimalnym wpływie na otoczenie.

To jednak nie wszystko. Na stacji powstała również największa w Polsce głowica rozjazdowa, łącząca 39 torów - jeden z najbardziej zaawansowanych obiektów tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Aby uniknąć kolizji z pobliską napowietrzną linią wysokiego napięcia, wszystkie przewody energetyczne poprowadzono pod ziemią na długości 20 kilometrów.

Inwestycja ma znaczenie nie tylko dla Polski, ale i całej Europy

W szczytowym okresie budowy na placu pracowało około 500 osób i blisko 200 maszyn. Cała inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu "Łącząc Europę", co podkreśla jej znaczenie dla europejskiej sieci transportowej.

Nowa stacja w Gdyni ma strategiczne znaczenie nie tylko dla Polski, ale również dla całej Europy. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wskazują, że inwestycja ta systematycznie zwiększa możliwości transportu kolejowego towarów do portów morskich, w tym do Gdańska. Rozbudowana infrastruktura sprzyja wzrostowi konkurencyjności polskich portów wobec innych ośrodków bałtyckich i umacnia ich pozycję na europejskim rynku logistycznym.

