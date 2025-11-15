Spis treści: Gdzie wyrzucić zużyte opony? Czy można wyrzucić stare opony na śmietnik? Warunek jest jeden Zostaw opony u wulkanizatora. Nie zapłacisz wiele, a pozbędziesz się problemu

Zbliżający się czas sezonowej wymiany opon to okres, w którym wielu kierowców zastanawia się jak pozbyć się zużytego ogumienia. Na szczęście w Polsce funkcjonują legalne i zazwyczaj darmowe sposoby, aby pozbyć się również takich opadów. Opony - ze względu na mieszankę różnych materiałów - rozkładają się latami, więc szczególnie warto zadbać o to, aby oddać je do miejsc, w których zostaną prawidłowo zutylizowane.

Gdzie wyrzucić zużyte opony?

Sposobów na oddanie starych opon samochodowych jest tak naprawdę kilka, jednakże we wszystkich przypadkach niezbędne będzie spakowanie ich do auta oraz wywiezienie do odpowiedniego miejsca. Najczęściej ogumienie przyjmowane jest w PSZOK-u, czyli Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się w każdej gminie. Poza wspomnianymi już oponami można wywozić tam również olej, zużyty sprzęt AGD, a także tekstylia.

Najważniejszy jest jednak fakt, że wyrzucenie opon w PSZOK-u jest darmowe. Warto jednak przed przyjazdem telefonicznie upewnić się, czy w danym punkcie nie obowiązują żadne limity. O ile z kompletem opon nie będzie absolutnie żadnego problemu, to większa liczba może wzbudzić podejrzenia, a pracownik może odmówić ich przyjęcia. Lokalizację PSZOK-u znajdziemy na stronie internetowej gminy.

Warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi zasadami w PSZOK-u można oddać opony zużyte, jednak nie mogą być zanieczyszczone. Należy je zatem oczyścić z brudu lub ewentualnych smarów. Dodatkowo pracownik punktu może nas poprosić o okazanie opłat za media czy tzw. opłaty śmieciowej - lub innego dokumentu - który potwierdzi, że jesteśmy mieszkańcami danej gminy.

Czy można wyrzucić stare opony na śmietnik? Warunek jest jeden

Spora część kierowców jest przekonana, że dobrym sposobem będzie wyrzucenie opon na śmietnik czy pozostawienie ich we wiacie. Przede wszystkim należy wiedzieć, że pracownicy firmy wywożącej odpady z pewnością ich nie zabiorą, a dodatkowo za takie zachowanie grozi mandat karny w wysokości 500 zł. Czasami gminy organizują wywóz odpadów wielkogabarytowych, więc warto sprawdzić, czy w jego ramach przyjmowane są również opony.

Zostaw opony u wulkanizatora. Nie zapłacisz wiele, a pozbędziesz się problemu

Ostatnim sposobem - co prawda płatnym - jest pozostawienie opon w zakładzie wulkanizacyjnym. Jeżeli właśnie pojechaliśmy wymieniać ogumienie, to zdecydowanie będzie to najlepsze rozwiązanie. Wiele serwisów - choć nie wszystkie - przyjmuje zużyte opony za symboliczną opłatą w wysokości od 5 do 20 zł za sztukę. Dzięki temu nie będziemy musieli ponownie pakować ich do bagażnika oraz wywozić do punktu PSZOK.

Warto wiedzieć, że wszystkie te trzy sposoby dotyczą wyłącznie opon przeznaczonych do aut osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony. W przypadku opon do ciągników rolniczych czy aut ciężarowych sprawa jest zdecydowanie trudniejsza, ponieważ ich przyjęciem i utylizacją zajmują się wyspecjalizowane firmy, co wiąże się ze znacznie wyższym kosztem.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL