Spis treści: Jak przygotować letnie opony do zimowego przechowywania? Gdzie przechowywać letnie opony zimą? Jak układać letnie opony z felgami i bez felg? Dlaczego warto zadbać o letnie opony zimą?

Jak przygotować letnie opony do zimowego przechowywania?

Zanim opony trafią na półkę w garażu lub do serwisu, należy je dokładnie oczyścić. Trzeba usunąć błoto, sól drogową i drobne kamienie, które z czasem mogą uszkodzić gumę. Po umyciu opony należy dokładnie osuszyć i zabezpieczyć środkiem konserwującym.

Eksperci zalecają stosowanie pianki do konserwacji opon, która chroni gumę przed promieniowaniem UV, ozonem i mikropęknięciami. Preparat wypiera kurz i wilgoć, a jednocześnie zachowuje elastyczność mieszanki gumowej. Wystarczy równomiernie rozpylić środek na czystej powierzchni i pozostawić do wyschnięcia.

Warto też oznaczyć każdą oponę (np. PZ - przód lewy, PT - przód prawy), by przy ponownym montażu nie pomylić ich pozycji. Takie oznaczenie pozwala uniknąć nierównomiernego zużycia bieżnika i zachować lepsze właściwości trakcyjne.

Gdzie przechowywać letnie opony zimą?

Miejsce przechowywania ma równie duże znaczenie, jak sam sposób czyszczenia. Opony najlepiej trzymać w pomieszczeniu suchym, zacienionym i o umiarkowanej temperaturze. Nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, źródeł ciepła ani dużych wahań temperatury.

Nawet krótki kontakt z olejami, smarami lub rozpuszczalnikami może uszkodzić powierzchnię opony. Z tego powodu nie zaleca się trzymania ich w warsztatach, gdzie używa się agresywnych środków chemicznych.

Coraz popularniejsze w Polsce są tzw. hotele dla opon - usługa oferowana przez serwisy wulkanizacyjne, które zapewniają odpowiednie warunki przechowywania i okresową kontrolę stanu ogumienia. Koszt takiej usługi wynosi średnio od 100 do 200 zł za sezon, a pozwala uniknąć ryzyka deformacji i utraty właściwości gumy. Niewłaściwe przechowywanie może skrócić żywotność opon nawet o 20 proc., co oznacza wcześniejszą konieczność wymiany całego kompletu.

Jak układać letnie opony z felgami i bez felg?

Sposób składowania zależy od tego, czy opony są zamontowane na felgach. Opony bez felg należy ustawiać pionowo, obok siebie, i co pewien czas lekko obracać, by zapobiec odkształceniom. Nie wolno ich piętrować - długotrwały nacisk może zdeformować ściany boczne.

Z kolei opony z felgami można przechowywać poziomo, jedna na drugiej, lub zawiesić na specjalnych hakach. Warto co kilka tygodni zmieniać ich pozycję, by uniknąć spłaszczenia w miejscu styku z podłożem. Dobrze jest również odizolować je od chłodnego betonu, np. kładąc pod nie drewniane deski lub gumowe maty.

Dlaczego warto zadbać o letnie opony zimą?

Prawidłowe przechowywanie opon może wydłużyć ich żywotność nawet o kilka sezonów. Wilgoć, promienie słoneczne i wysoka temperatura przyspieszają starzenie się gumy, powodując utratę elastyczności i pogorszenie przyczepności. W efekcie rośnie droga hamowania, a komfort jazdy maleje.

Minimalna dopuszczalna głębokość bieżnika to 1,6 mm, jednak specjaliści zalecają wymianę opon letnich przy 3 mm, a zimowych przy 4 mm. Warto też zwracać uwagę na oznaki zużycia, takie jak pęknięcia, przebarwienia czy nierównomierne ścieranie.

DS N4 ze zmienioną nazwą i wyglądem. Napęd, którego jeszcze nie było Maciej Olesiuk INTERIA.PL