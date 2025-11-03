Czy auto elektryczne może mieć napęd 4x4?

Dwa mity z przeszłości…

Pierwsze samochody elektryczne z dzisiejszej perspektywy nazwać można... prototypami. Mimo że miały swoje zalety, zdecydowanie więcej było w nich ograniczeń. Niewielkie baterie oznaczały krótki zasięg, który nie był w stanie konkurować z autami spalinowymi. Dlatego ich naturalnym środowiskiem było miasto. Krótkie trasy, łatwy dostęp do gniazdka w garażu i niewielkie rozmiary sprawiały, że sprawdzały się przede wszystkim jako drugie auto w rodzinie. Ich kompaktowe sylwetki wynikały z konieczności. Baterie były duże, ciężkie, drogie i zajmowały mnóstwo miejsca. Słusznie postrzegano je więc jako "zabawki". Ale - jak to w świecie technologii bywa - nic nie trwa wiecznie. Z czasem wszystko, co je ograniczało, zaczęło odchodzić w niepamięć. Auta elektryczne, czyli małe miejskie auta? Mit!

Również napęd na cztery koła przed laty był niemal mityczny. Narodził się z potrzeby zdobywania terenów, do których zwykłe auta nie miały dostępu. Najpierw pozostawał domeną wojskowych ciężarówek, później masywnych terenówek radzących sobie w błocie, na kamieniach czy w głębokim śniegu. Konstrukcja była prosta i surowa - przekładnie, wały i mechaniczne blokady. Cel był jasny: dojechać tam, gdzie nie było drogi. Z biegiem lat napęd 4x4 wyszedł jednak z lasów i pustyni. Producenci zauważyli bowiem, że jego zalety przydają się nie tylko w ekstremalnych warunkach. Auta z napędem 4x4, czyli potężna terenówka? Dawno nieaktualny stereotyp!

…i jedna prawda ze współczesności

Obecne samochody elektryczne nie mają już wiele wspólnego z maluchami sprzed lat. Aby to zauważyć, nie trzeba wczytywać się w specjalistyczną motoryzacyjną prasę - wystarczy szybki rzut oka na ulice. Są wśród nich komfortowe SUV-y czy rodzinne auta o przestronnych wnętrzach. Dzisiejsze akumulatory pozwalają na setki kilometrów jazdy bez konieczności ładowania, a jeśli już trzeba się zatrzymać, szybkie ładowarki skracają przerwę do dwudziestu kilku minut.

Co więcej, elektryki przestały być "inne" i trudno je odróżnić od samochodów napędzanych silnikami spalinowymi. Są eleganckie, nowoczesne i świetnie wyposażone. Nie ustępują też osiągami: nie tylko błyskawicznie przyspieszają, ale również gwarantują płynną i cichą pracę, przewyższając tradycyjną konkurencję. Innymi słowy, elektryczny napęd nie oznacza już kompromisów, ale... dodatkowe możliwości.

Elektryfikacja motoryzacji nie pominęła napędu 4x4 materiały promocyjne

Nowe atuty zapewniają obecnie nie tylko elektryki, lecz także samochody z napędem 4x4. Nie bez powodu spotykamy go w zwykłych modelach rodzinnych, kombi czy SUV-ach. Także w tych, których zasadniczym przeznaczeniem jest jazda po asfalcie. Dlaczego? Ponieważ napęd na cztery koła oznacza większe bezpieczeństwo. Lepszą stabilność na mokrej nawierzchni i przyczepność podczas ruszania czy pewniejsze hamowanie.

Nie chodzi więc tylko i wyłącznie (choć też!) o wyjazdy poza miasto czy w góry. Dość powiedzieć, iż nawet zwykła osiedlowa ulica, oblodzona czy zasypana śniegiem, pozostaje wystarczającym powodem, by zauważyć przewagę, jaką daje napęd 4x4. Nie trzeba więc marzyć o off-roadowej przygodzie - wystarczy codzienna polska zima, by docenić, jak bardzo ułatwia życie czteronapędowe auto.

Codzienność z napędem na cztery koła

Zalety tak elektryków, jak i napędu 4x4 połączyła Skoda. I było to wyjątkowo naturalne połączenie. W tradycyjnych samochodach spalinowych konieczne były rozbudowane układy mechaniczne (wały, skrzynie rozdzielcze, sprzęgła), podczas gdy w elektrykach sprawa wygląda prościej. Wystarczyło mianowicie zamontować jeden silnik przy przedniej osi i drugi przy tylnej. I dokładnie tak działa napęd 4x4 w elektrycznych modelach Skody: Elroq 85x, Enyaq 85x oraz Enyaq Coupe 85x, a także w ich sportowych odmianach (Elroq RS, Enyaq RS i Enyaq Coupe RS).

Dwa niezależne silniki współpracują ze sobą dzięki zaawansowanej elektronice. Błyskawicznie analizuje ona warunki jazdy, a następnie rozdziela moc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Przykładowo, jeśli przednie koła elektrycznej Skody z napędem 4x4 zaczynają tracić przyczepność, więcej energii trafia na tył. Jeżeli z kolei tylne koła zaczynają się ślizgać - sterownik dociąża przód. Co kluczowe, cały proces odbywa się tak szybko i płynnie. Do tego stopnia, że kierowca w ogóle nie zdaje sobie sprawy, jak wiele dzieje się pod podłogą samochodu. Po prostu wciska gaz i... jedzie.

Napęd 4x4 w elektrykach to nie jest kopia starych systemów, lecz ich nowa odsłona materiały promocyjne

Efekt? Przede wszystkim trakcja, czyli stabilność i pewność jazdy na każdym podłożu - od gładkiego asfaltu, przez mokre liście, aż po szutrową drogę i śnieg. To nie jest już ciężka, mechaniczna machineria rodem z terenówki, ale inteligentny system. "Myślący" za kierowcę oraz reagujący precyzyjnie i szybciej, niż ludzkie oko zdołałoby zarejestrować problem.

Cztery koła, dwa silniki, jeden cel: pewność na każdej drodze

Ale elektryczny napęd 4x4 Skody ma jeszcze jeden atut: działa bardzo efektywnie. Zelektryfikowane 4x4 nie tyle naśladuje swoje tradycyjne odpowiedniki, co raczej redefiniuje je na nowo, czyniąc napęd na cztery koła czymś naturalnym, intuicyjnym i bliskim codzienności. Bo dziś cztery napędzane koła w elektryku nie są luksusem, ale dowodem, że motoryzacja weszła na nowy poziom. To nie jest kopia starych systemów, lecz ich nowa odsłona - szybsza i bardziej inteligentna.

Czy auto elektryczne może mieć napęd 4x4? Nie tylko może, ale już go ma. A w parze z nim szereg wymiernych korzyści dla kierowców i pasażerów, takich jak lepsza trakcja na śliskiej nawierzchni, większa skuteczność w terenie, efektywniejsza kontrola w sytuacjach awaryjnych i bezpieczeństwo w trudnych warunkach.

Napęd 4x4 to już nie tylko domena wąskiej grupy aut, a samochód elektryczny dawno przestał być wyłącznie pojazdem miejsko-podmiejskim. Stereotypy w motoryzacji mają po prostu... krótki termin ważności.

Zużycie energii dla modelu Elroq 85x: WLTP średnio 16,1 - 17,4 kWh/100 km, zasięg do 539 km, emisja CO2 0g/km.

Zużycie energii dla modelu Enyaq 85x: WLTP średnio 15,9 - 17,0 kWh/100 km, zasięg: do 545 km, emisja CO2 0g/km.

Zużycie energii dla modelu Enyaq 85x Coupe: WLTP średnio 15,9 - 17,0 kWh/100 km, zasięg do 545 km, emisja CO2 0g/km.

Materiał promocyjny