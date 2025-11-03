Spis treści: Jak sprawdzić, ile lat ma opona? Ile lat mogą mieć opony zimowe? Jak długo opony są dobre?

Wielu kierowców sądzi, że jeśli opony zimowe przechowywane są w garażu lub piwnicy, to zachowują swoje właściwości przez wiele lat. Tymczasem proces starzenia się gumy zachodzi nieustannie - niezależnie od tego, czy opona jest użytkowana, czy jest odstawiona na półkę. Pod wpływem tlenu, ozonu i światła słonecznego mieszanka gumowa powoli twardnieje, a mikropęknięcia pogarszają przyczepność.

Producenci stosują co prawda dodatki chemiczne spowalniające ten proces, ale nie są one w stanie zatrzymać naturalnej degradacji. Z tego powodu opony, które mają więcej niż sześć lat, nawet jeśli nie wyglądają źle, nie zapewniają już takiej samej elastyczności i bezpieczeństwa jak nowe.

Jak sprawdzić, ile lat ma opona?

Na bocznej ścianie każdej opony znajduje się oznaczenie DOT. Cztery ostatnie cyfry tego kodu informują o tygodniu i roku produkcji. Na przykład napis 1023 oznacza, że opona została wyprodukowana w 10. tygodniu 2023 roku. Warto sprawdzać ten kod nie tylko w przypadku używanych opon, ale także przy zakupie nowych - w sklepach zdarzają się egzemplarze, które leżały w magazynie dwa czy trzy lata. Zgodnie z przepisami opona sprzedawana jako nowa nie może być starsza niż trzy lata od daty produkcji, nawet jeśli nie była nigdy używana.

Ile lat mogą mieć opony zimowe?

W teorii opony mogą służyć nawet dekadę, ale w praktyce po 5-6 latach tracą swoje właściwości na tyle, że eksperci zalecają ich wymianę. Nawet jeśli bieżnik ma jeszcze 5 mm, stara guma staje się twarda i nie reaguje tak, jak powinna w niskich temperaturach. W efekcie wydłuża się droga hamowania, a auto traci stabilność na śniegu i lodzie.

Dla bezpieczeństwa opony zimowe należy wymieniać po sześciu latach od daty produkcji, niezależnie od stopnia zużycia. Starsze ogumienie warto po prostu zutylizować - najczęściej robi się to w lokalnym PSZOK-u, czyli Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w naszej gminie.

Jak długo opony są dobre?

Trwałość opon zależy w dużej mierze od warunków, w jakich są przechowywane. Wysoka temperatura, promienie UV, wilgoć i duże wahania ciśnienia znacząco skracają ich żywotność. Właściwe przechowywanie może jednak spowolnić proces starzenia nawet kilkunastokrotnie. Opony powinny leżeć w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu, najlepiej w pozycji pionowej, z dala od źródeł ciepła i środków chemicznych.

Kierowcy, którzy używają samochodu sporadycznie, również powinni zachować czujność. Długotrwały postój może prowadzić do odkształceń gumy w miejscu styku z podłożem. Aby tego uniknąć, warto raz na jakiś czas przetoczyć koła lub zwiększyć ciśnienie podczas dłuższego postoju.

Minimalna głębokość bieżnika dopuszczona przez prawo to 1,6 mm, ale w przypadku opon zimowych to zdecydowanie za mało. Eksperci zalecają wymianę, gdy rowki mają mniej niż 4 mm. Przy takiej granicy opona traci zdolność odprowadzania wody i błota pośniegowego, a ryzyko poślizgu rośnie kilkukrotnie.

Dobrze utrzymana opona zimowa potrafi służyć nawet sześć sezonów, ale tylko pod warunkiem, że nie jest starsza niż siedem lat i była odpowiednio przechowywana. Powyżej tej granicy nawet głęboki bieżnik nie gwarantuje skutecznego hamowania.

