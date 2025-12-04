W skrócie Najczęstszą przyczyną słabego świecenia świateł mijania są zużyte żarówki i zmatowiałe klosze reflektorów.

Stan odbłyśników, instalacji elektrycznej i akumulatora również wpływa na skuteczność oświetlenia.

Samodzielne czyszczenie, regeneracja reflektorów oraz kontrola napięcia często wystarczają, by znacząco poprawić widoczność.

Najczęściej wszystko zaczyna się od żarówek. Włókno żarowe stopniowo się zużywa, szkło potrafi delikatnie ściemnieć od wysokiej temperatury i po kilku latach świecenia światło przestaje być jasne i białe, a staje się żółtawe. Do tego dochodzą zabrudzone klosze reflektorów - kurz, sól, błoto i promieniowanie UV powodują matowienie tworzywa, przez co coraz mniej światła przedostaje się na drogę.

W starszych autach dochodzi jeszcze problem z odbłyśnikami. Powierzchnia odbijająca wewnątrz reflektora z czasem traci swoje właściwości, matowieje lub się odkleja, więc nawet nowa żarówka nie jest w stanie wyczarować porządnego snopu. Z kolei w nowszych samochodach do gry wchodzi elektronika - moduł sterujący oświetleniem potrafi błędnie ograniczać natężenie prądu, a automatyczna regulacja wysokości świateł może ustawiać reflektory zbyt nisko.

Nie można też zapominać o instalacji elektrycznej i akumulatorze. Zbyt niskie napięcie ładowania, zużyty akumulator, zaśniedziałe styki i złącza, nadpalone kostki przy reflektorach - wszystko to skutkuje stratami napięcia, które dla żarówek oznaczają po prostu mniej światła.

Dlaczego światła w samochodzie słabo świecą? To trzeba sprawdzić

Należy zacząć od tego, co widać gołym okiem. Trzeba obejrzeć klosze reflektorów w dziennym świetle - jeśli są mleczne, zmatowiałe, porysowane albo w środku widać krople wody lub parę, to nasz pierwszy trop. Wilgoć w lampie mocno rozprasza światło i przyspiesza niszczenie odbłyśnika.

Warto wyjąć również żarówki i przyjrzeć im się z bliska. Nadpalone szkło, ciemne naloty czy nierówny kolor to znak, że swoje już przepracowały. Warto wymieniać je parami, bo różnica między starą a nową żarówką potrafi być zaskakująco duża.

Jeśli mamy pod ręką prosty miernik, można też sprawdzić napięcie w gniazdach żarówek przy włączonych światłach. Powinno być zbliżone do napięcia ładowania, czyli około 13-14 V przy pracującym silniku. Przy wyraźnie niższej wartości problem leży najpewniej w instalacji, przewodach lub układzie ładowania.

Jak wyczyścić zmatowiałe reflektory?

Jeśli klosze są brudne lub zmatowiałe, często największy efekt daje ich porządne umycie i - jeśli trzeba - wypolerowanie. Trzeba zacząć od dokładnego umycia reflektorów wodą z szamponem lub środkiem do szyb i miękką mikrofibrą. Zdarza się, że już samo usunięcie warstwy brudu robi różnicę.

Gdy tworzywo jest wyraźnie zmatowiałe, warto sięgnąć po zestaw do regeneracji reflektorów. Zazwyczaj zawiera on papiery ścierne o różnych gradacjach, pastę polerską i środek zabezpieczający. Cały proces polega na stopniowym zeszlifowaniu utlenionej warstwy i wypolerowaniu klosza na wysoki połysk, a na końcu - nałożeniu powłoki chroniącej przed promieniowaniem UV. Jeśli jednak reflektor jest pęknięty od środka, odbłyśnik przypomina matowe aluminium zamiast lustrzanej powierzchni albo w lampie stale stoi woda, samo polerowanie nie wystarczy. W takiej sytuacji jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest regeneracja odbłyśnika lub wymiana całej lampy.

Światła słabo świecą. Winny może być akumulator

Często bagatelizowanym źródłem problemów są akumulator i alternator. Zużyte ogniwo, które pod obciążeniem traci napięcie, potrafi osłabić żarówki o kilkanaście procent. Jeszcze gorzej, jeśli alternator ładuje zbyt słabo - przy włączonych światłach, wentylatorze i ogrzewaniu tylnej szyby napięcie w instalacji może spaść na tyle, że reflektory świecą przytłumionym, żółtym światłem.

Do tego dochodzą straty na stykach. Zaśniedziałe konektory, skorodowane masy, poluzowane złącza przy reflektorach i bezpiecznikach - każdy taki punkt zabiera po kawałku napięcia, a żarówka na końcu obwodu świeci coraz słabiej. Dlatego warto co jakiś czas oczyścić styki i sprawdzić połączenia masowe, szczególnie w starszych samochodach.

