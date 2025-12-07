W skrócie DJ Khaled otrzymał w prezencie 30-letnie BMW M3 E30 od Jay-Z i Lenny'ego S z okazji swoich 50. urodzin.

Samochód wywołał u Khaleda silne emocje, ponieważ przypomniał mu o czasach młodości i pierwszym M3, które posiadał jako nastolatek.

BMW M3 E30 uchodzi za kultowy model, a w kolekcji DJ Khaleda znajdują się również inne luksusowe auta.

Nowojorski raper Jay-Z oraz producent Lenny S wręczyli swojemu przyjacielowi BMW M3 E30 z 1991 r. Jest to produkowana od 1986 do 1992 r. sportowa odmiana BMW serii 3 drugiej generacji.

Khaled wrzucił na swoje instagramowe konto zdjęcie z czasów młodości, na którym widać go stojącego przy identycznym aucie z tego samego rocznika. Przyznał, że tamten pojazd miał zamontowany niesamowity zestaw audio, dzięki któremu można było w nim imprezować.

To było w latach 90., miałem M3, kombinowałem. Słuchaj, wizja była tak jasna. Robiliśmy imprezy, wynajmowaliśmy sale i pobieraliśmy 5 dolarów przy wejściu, a ulotki były w stylu graffiti [...] Kupiłem M3, i w tym M3 zamontowałem system [audio – przyp. autor]. Miałem wtedy jakieś 15, 16 lat, i zamontowałem system, a cały samochód stanął w płomieniach

W BMW M3 DJ Khaleda nie ma zestawu audio? Żaden problem!

W podarowanym Khaledowi M3 nie ma już tego zestawu. Nie zasmuciło to jednak solenizanta, wręcz przeciwnie - był zachwycony podarkiem. "Popłaczę się, niesamowite. Miałem takiego kiedyś, z jego bagażnika sprzedawałem buty" - podekscytowany próbował składać zdania, ulegając zarazem wzruszeniu. Mimo że muzyk nie kojarzy się ze skromnością, a raczej wystawnym życiem na Florydzie, to ta reakcja pokazuje, że wciąż pamięta o miejscu, z którego zaczynał i że potrafi doceniać nawet tak małe (zachowując skalę), nostalgiczne gesty.

BMW M3 E30 nieraz trafiało na dość ekscentrycznych właścicieli. W 2020 r. na aukcji zorganizowanej na portalu BringaTrailer.com egzemplarz z rocznika 1988 został sprzedany za równowartość 950 tys. zł. Jest to o tyle zaskakujące, że mówimy o zwykłej M3 w wersji amerykańskiej, czyli ze słabszym niż w Europie silnikiem (195 KM) i ze skrzynią biegów pochodzącą z 325i.

BMW M3 E30 to prawdziwy klasyk i niejedyne cacko w garażu DJ Khaleda

Fani BMW niemal zgodnie przyznają, że omawiany model to klasyk. Charakterystyczny dla swoich czasów agresywny wygląd, bardzo dobre osiągi, bogato wyposażone wnętrze, a nawet skrzynia biegów (z "jedynką" włączaną poprzez przeciągnięcie lewarka w lewo i do siebie, co sprawdzało się do jazdy po torze) przyczyniły się do tego, że M3 E30 w końcu stało się pojazdem kultowym.

Dodajmy jeszcze do tego nutkę nostalgii zarówno za przełomem lat 80. i 90. oraz pewną tęsknotę DJ Khaleda za czasami swojej młodości. Dzięki temu łatwiej jest zrozumieć, czemu muzyk otrzymał akurat taki prezent. I czemu niemal oszalał, odbierając go. A to, że w swoim garażu ma takie pojazdy jak Rolls-Royce Wraith, Maybach 57S i Rolls-Royce Phantom Drophead, to już inna sprawa.

