Nowy znak budzi wątpliwości kierowców. Co oznacza auto przysłonięte kreskami?

Spis treści: Co oznacza znak P-33? Jakie światła włączyć we mgle? Jaki mandat za niewłaściwe używanie świateł przeciwmgłowych?

Co oznacza znak P-33?

To tajemniczy znak przedstawiający samochód od przodu zasłonięty przez nierówno zakończone linie. Nie chodzi jednak o ryzyko wjechania w jakąś przeszkodę - hiszpański znak P-33 pojawia się w miejscach, które są narażone na pojawienie się zjawisk atmosferycznych znacznie ograniczających widoczność, takich jak mgła, dym, deszcz, czy śnieg. To sytuacje, w których trudno jest ocenić odległość oraz prędkość innych pojazdów. W podobnych warunkach należy wzmóc czujność i dostosować prędkość do utrudnienia na drodze.

Oznacza to, że podczas jazdy w warunkach ograniczonej widoczności rozsądne jest np. prowadzenie auta z prędkością odbiegającą od maksymalnej wynikającej z przepisów obowiązujących na danym odcinku drogi - oczywiście niższą. Szczególną uwagę należy zwrócić na pieszych, gdyż w takich warunkach są oni mniej niewidoczni. Piesi natomiast powinni wykazać się rozwagą i świadomością, że podczas tak złych warunków są mniej widoczni i nawet w obszarze zabudowanym powinni korzystać z elementów odblaskowych, które w decydujący sposób decydują o naszym bezpieczeństwie.

W Polsce nie mamy bezpośredniego odpowiednika hiszpańskiego znaku P-33. U nas stosuje się znak A-30 - żółty trójkąt z wykrzyknikiem, oznaczający "inne niebezpieczeństwo". Towarzyszy mu tabliczka z symbolem lub słownym określeniem występującego w danym miejscu zagrożenia

Jakie światła włączyć we mgle?

Przy okazji warto przypomnieć co na temat jazdy we mgle i korzystania ze świateł przeciwmgłowych mówią przepisy. Art. 30 ust. 3. ustawy Prawo o ruchu drogowym precyzuje:

Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.

Istotne jest, aby przestrzegać tego przepisu, ponieważ tylne światła przeciwmgłowe w warunkach dobrej widoczności oślepiają innych kierujących. Przednich świateł przeciwmgielnych można natomiast używać w warunkach ograniczonej widoczności, również takiej jak opady deszczu, a także na krętych drogach z odpowiednimi znakiami.

Jaki mandat za niewłaściwe używanie świateł przeciwmgłowych?

Mandat za nadużywanie, czy też niewłaściwe stosowanie świateł przeciwmgłowych wynosi 100 zł, a na konto trafią dodatkowe 2 punkty karne.

