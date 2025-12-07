​Do czego służy guzik na pasie bezpieczeństwa? Pełni ważną funkcję

Spis treści: Jak wyglądają statyczne pasy bezpieczeństwa? Zasada działania bezwładnościowych pasów bezpieczeństwa Do czego służy czarny guzik na pasie bezpieczeństwa? Ile wynosi mandat za jazdę bez pasów bezpieczeństwa?

Żeby lepiej móc wyjaśnić po co na pasach bezpieczeństwa montuje się charakterystyczne czarne guziki, najpierw przypomnijmy kilka informacji na temat samych pasów - tego jakie stosowano kiedyś, a jakie mamy obecnie.

Jak wyglądają statyczne pasy bezpieczeństwa?

Nieco starsi czytelnicy pamiętają je doskonale z Maluchów, Dużych Fiatów oraz innych pojazdów z czasów PRL, produkowanych przez "bratnie socjalistyczne narody". Statyczne pasy bezpieczeństwa mogły być całkiem skuteczne, ale pod warunkiem, że korzystało się z nich w sposób prawidłowy.

Z tym było różnie, ponieważ długość pasa regulowało się ręcznie. Kierowcy często więc nie napinali ich odpowiednio mocno, tłumacząc się dyskomfortem z ciągłego dociskania ich do fotela przez pas. Ponadto taki pas nie dawał możliwości pochylenia się, a także wymagał korekty gdy na przykład ubraliśmy kurtkę, na co też wielu kierujących nie miało ochoty.

Jeszcze mniejszą motywację czuli pasażerowie, szczególnie ci przygodni. Jeśli podwoziliśmy kogoś kilka kilometrów, istniała niewielka szansa, że właściwie dopasuje do siebie pas na tak krótką podróż.

Zasada działania bezwładnościowych pasów bezpieczeństwa

Rozwiązaniem tych wszystkich problemów były pasy bezwładnościowe, a więc same dostosowujące się do osoby, która je zapięła. Początkowo pasy takie były wyposażone w mechaniczny dociąg na sprężynie, dzięki któremu po zapięciu pasa jego luźny nadmiar automatycznie zwijał się. Jeśli jednak szarpnęło się pasem, ten automatycznie się blokował.

Niestety w trakcie wypadków, napięcie pasów okazywało się za małe i pas nieznacznie się luzował, co powodowało spore ryzyko obrażeń. Aby temu zaradzić, zaczęto stosować pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa, które w razie wypadku odpalały niewielki ładunek powodujący dociągnięcie pasa i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pasażerów. Automat do zwijania pozostał integralną częścią pasa, ponieważ to on normalnych warunkach jazdy dba o to by pas był naciągnięty.

Do czego służy czarny guzik na pasie bezpieczeństwa?

A do czego w takim razie służy czarny guzik na pasie bezpieczeństwa? To kolejne usprawnienie pasów bezwładnościowych, poprawiające komfort ich użytkowania. Ponieważ klamra swobodnie może przemieszczać się wzdłuż pasa, po jego odpięciu, spadałaby na dół. Chcąc ponownie zapiąć pas, trzeba było szukać jej na podłodze, w okolicy mocowania pasa bezpieczeństwa.

Dzięki wspomnianemu guzikowi, klamra zatrzymuje się na nim po odłożeniu pasa. W ten sposób chcąc się zapiąć, zawsze łatwo możemy sięgnąć do klamry, naciągnąć odpowiednio pas i zapiąć się.

Ile wynosi mandat za jazdę bez pasów bezpieczeństwa?

W przypadku gdy kierowca jedzie samochodem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa naraża się nie tylko na poważne obrażenia w razie wypadku, ale też karę ze strony policji. Mandat za niezapięte pasy kierowcy to 100 zł i 2 pkt karne. Nie jest to może najsurowsza kara, ale jeśli oprócz kierowcy niezapięte pasy mają również pasażerowie może się zebrać niezła kumulacja.

Jeśli pasażer samochodu ma niezapięty pas, również zostanie ukarany mandatem w wysokości 100 zł. W takiej sytuacji dodatkową grzywnę 100 zł zapłaci kierowca, a do jego konta zostanie dopisane kolejne 4 pkt. karne za to, że nie dopilnował obowiązku zapinania pasów przez pasażerów. Tłumaczenie, że pasażerowie nie chcieli tego zrobić, raczej nie przekona policji - to kierujący odpowiada za podróżnych oraz ich bezpieczeństwo. Jeśli zdecydował się ruszyć, chociaż nie mieli oni zapiętych pasów, mandat mu się należy.

