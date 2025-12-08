W skrócie Prezes Forda, Jim Farley, jeździ chińskim elektrykiem Xiaomi SU7, by lepiej poznać konkurencję.

Farley przyznaje, że chińskie firmy motoryzacyjne mają przewagę technologiczną nad Fordem, szacowaną na 25 lat.

Ford zmienia swoją strategię na rynku europejskim, prezentując model Bronco zamiast wycofywanych klasyków.

Byłem pod dużym wrażeniem Xiaomi. Nic dziwnego, że odnoszą taki sukces – to Apple Chin

Tak brzmią słowa, które Farley powiedział o chińskim producencie w wywiadzie udzielonym argentyńskiemu dziennikowi "La Nación". Docenił system automatycznego rozpoznawania twarzy, asystenta AI oraz przyspieszenie, jakie osiąga produkowany od dwóch lat sedan Xiaomi SU7. Do "setki" potrafi rozpędzić się on w zaledwie trzy sekundy, czyli w mniej więcej tyle, co Porsche Taycan.

Rok temu, po powrocie z Chin, Farley nakazał swojemu zespołowi wybrać pięć, ich zdaniem, najlepszych chińskich samochodów elektrycznych. Trafiły one do siedziby Forda w Dearborn, Michigan. Od tego momentu szef firmy i jego najbliższe otoczenie dojeżdżają nimi z pracy do domu i z domu do pracy, aby jak najlepiej poznać specyfikę konkurentów.

25 lat przewagi chińskiej konkurencji nad Fordem

Prezes firmy przyznał zarazem, że Ford przegrał rywalizację z Japończykami, przegrał z Koreańczykami i dlatego nie może teraz odpuścić wyścigu o klienta z Chińczykami. Jego zdaniem każdy pracownik amerykańskiego koncernu powinien szanować dalekowschodnią konkurencję tak, jak on.

Zdaniem Farley'a chińskie koncerny motoryzacyjne są o wiele bardziej zaawansowane technologicznie. Strata Forda do nich pod tym względem ma wynosić aż 25 lat, na tyle bowiem oszacował ją Doug Field, dyrektor ds. pojazdów elektrycznych, cyfryzacji i designu, były inżynier pracujący przy Tesli Model 3.

Następca Forda Focusa. Bronco będzie crossoverem?

W ostatnich latach Ford zdecydował się wycofać z Europy kultowe modele Mondeo, Focus i Fiesta, zamiast tego stawiając na SUV-y i auta elektryczne. Ratunkiem dla spadającego popytu na produkty amerykańskiej marki, ma być Bronco. Samochód będzie wytwarzany w hiszpańskiej Walencji i poza nazwą nie będzie miał nic wspólnego z terenowym Bronco, który krótko był dostępny na Starym Kontynencie.

W tym samym zakładzie w Walencji produkowana jest Kuga, od której Bronco ma być mniejszy. Nowy model podobno ma być dostępny jedynie z hybrydowym układem napędowym typu plug-in.

Jego bezpośrednimi konkurentami miałyby być inne kompaktowe SUV-y pokroju Dacii Bigster i Jeepa Compassa.

