W skrócie Grupa Volkswagen zmaga się z kryzysem spowodowanym rosnącą konkurencją z Chin i USA oraz spadkiem sprzedaży, szczególnie marek takich jak Porsche.

Prezes VW, Olivier Blume, zapowiada duże inwestycje i zmiany strategiczne, w tym stworzenie 30 nowych modeli samochodów do 2030 roku.

Firma rozważa specjalny model Porsche na rynek chiński oraz budowę fabryki Audi w USA, pod warunkiem uzyskania amerykańskiego wsparcia finansowego.

Grupa Volkswagen - w skład której wchodzi również m.in. Audi czy Porsche - boryka się z trudną sytuacją i słabnącą sprzedażą, co jest efektem wprowadzenia ceł na import do USA oraz stale rosnącą konkurencją marek samochodów z Chin. Dziś producenci, którzy przez dekady wiedli prym pod kątem globalnej sprzedaży oraz zysków, zaczynają mierzyć się z narastającym kryzysem, którego konsekwencją jest konieczność podjęcia ważnych - najczęściej finansowych - decyzji.

Porsche kamieniem w bucie VW. Sprzedaż spadła o połowę

Na nałożonych przez USA opłatach celnych oraz rosnącej liczbie producentów z Państwa Środka ucierpiała głównie rentowność marki Porsche, która na tych dwóch rynkach sprzedaje około połowy swoich samochodów. W ostatnim czasie ogłoszono, że niezbędne jest znaczne zmodyfikowanie strategii dotyczącej produkcji i przyszłości modeli elektrycznych.

Olivier Blume, który ze stanowiska prezesa Porsche ustąpił w styczniu, zaznaczył, że najnowszy plan inwestycyjny koncentruje się głównie "na Niemczech i Europie", jednakże jednocześnie prowadzone są rozmowy na temat rozszerzenia programu oszczędnościowego. Dodatkowo w rozmowie z tygodnikiem Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung wspomniał, że rozważana jest także decyzja o rozpoczęciu budowy fabryki Audi w USA, jednak ostateczne działania uzależnione są od możliwości uzyskania znaczącego wsparcia finansowego ze strony amerykańskiej administracji.

Planują specjalny model Porsche. Trafi tylko na jeden rynek

Nad marką Porsche zaczynają gromadzić się czarne chmury. Chociaż przedstawiciele firmy podkreślają, że raczej nie należy spodziewać się diametralnego wzrostu sprzedaży w Chinach, to Blume zaznacza, że stworzenie specjalnego modelu - wyłącznie na rynek chiński i z myślą o konsumentach z Państwa Środka - mogłoby być dobrym posunięciem.

Volkswagen musi się dostosować. Zainwestuje 160 mld euro i stworzy 30 nowych aut

Niemiecki koncern mierzy się ze spadkiem sprzedaży swoich samochodów na rynku chińskim. Prezes Volkswagena zaznacza, że grupa zamierza zainwestować 160 mld euro, co jest odpowiedzią na trudności w Chinach i USA, czyli dwóch głównych rynkach zbytu.

Szczególnie w Chinach sytuacja staje się coraz bardziej zacięta za sprawą lokalnych marek, które oferują pojazdy elektryczne w bardzo atrakcyjnych cenach. Aby odbudować rosnące straty oraz przede wszystkim utrzymać się w czołówce pod względem sprzedaży na tamtejszym rynku, firma zapowiada wprowadzenie 30 nowych modeli elektrycznych oraz hybrydowych do 2030 r.

Z kolei w Stanach Zjednoczonych koncern zamierza zdominować segment aut elektrycznych, a również do 2030 r. aż 55 proc. sprzedaży ma pochodzić właśnie z kategorii pojazdów napędzanych prądem. Aby udało się to zrealizować, spółka zainwestuje 7,1 mld euro w Ameryce Północnej. Dodatkowo w planie jest rozpoczęcie produkcji ogniw akumulatorowych.

