W skrócie Błąd dróżnika na przejeździe kolejowym pod Bydgoszczą mógł doprowadzić do tragedii, jednak nikt nie ucierpiał.

W grudniu doszło do kilku podobnych zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych, m.in. w Tomaszowie Mazowieckim.

Statystyki wypadków na przejazdach kolejowych w 2025 roku są niepokojące – odnotowano wzrost wypadków i ofiar śmiertelnych.

Do incydentu doszło 6 grudnia ok. godziny 15:00 na obsługiwanym przez dróżnika przejeździe kolejowo-drogowym w Nowej Wsi Wielkiej (powiat bydgoski). W tamtym miejscu Aleja Pokoju krzyżuje się z linią kolejową nr 131 Chorzów Batory-Tczew.

Błąd dróżnika na przejeździe kolejowym pod Bydgoszczą. Nikomu nic się nie stało

Pracownik PKP PLK za wcześnie otworzył rogatki, nie zwracając uwagi na nadjeżdżający skład PKP Intercity IC BACHUS ze stacji Gdynia Główna w kierunku stacji Zielona Góra Główna.

Podczas przejazdu pociągu między rogatkami znajdowało się kilka samochodów. Szczęśliwie nikomu nic się nie stało, jednak udostępnione w internecie nagranie pokazuje, że sytuacja mogła skończyć się bardzo źle. Szlabany zaczęły opadać dopiero w momencie przejazdu pociągu, gdy maszynista nadał sygnał ostrzegawczy.

Niebezpieczny incydent na przejeździe kolejowym w Tomaszowie Mazowieckim

Godzinę po zdarzeniu doszło do zmiany w tamtym miejscu dróżnika przejazdowego. Wcześniej wprowadzono tymczasowe ograniczenie prędkości pociągów do 20 km/h (zamiast obowiązującego na co dzień ograniczenia do 120 km/h).

Nie jest to jedyny tego typu incydent w grudniu. Na samym początku miesiąca, w Tomaszowie Mazowieckim, dróżnik w ostatniej chwili zamknął rogatki przed przejazdem pociągu PKP Intercity IC 5334 z Bydgoszczy do Krakowa.

Statystyka wypadków drogowo-kolejowych w 2025 r.

Łącznie na przejściach i przejazdach kolejowo-drogowych w listopadzie br. doszło do 20 wypadków oraz kolizji. Zginęło w nich łącznie 8 osób.

Do tej pory w 2025 r. na przejazdach doszło do 173 wypadków i kolizji, czyli do 25 więcej niż w tym samym okresie 2024 r. Zginęły w nich 52 osoby (o 13 więcej), a 18 zostało rannych (o 2 więcej). Przerwy i ograniczenia w ruchu pociągów spowodowane tego typu zdarzeniami wyniosły 49 godzin.

Dane mogą ulec zmianie wraz z trwającymi dochodzeniami lub kolejnymi informacjami podawanymi przez różne służby ratunkowe. Nie jest to również podsumowanie roku w związku z wciąż trwającym grudniem. Pamiętajmy, że przed nami okres świąteczny, czasu wyjazdów do rodziny i ewentualnych powrotów, więc liczba wypadków najpewniej się zwiększy w porównaniu do pierwszej połowy miesiąca.

