W skrócie We Francji fotoradar przy drodze RD903 niesłusznie wystawia mandaty kierowcom jadącym zgodnie z przepisami lub poniżej limitu prędkości.

Problem urządzenia wywołał falę skarg oraz obawę kierowców dojeżdżających tym odcinkiem do pracy.

Do momentu oficjalnego wyjaśnienia sprawy, kierowcy muszą stosować standardową procedurę odwołania od mandatów.

Fotoradary znajdują się na drogach od lat, a kierowcy zdążyli się już przyzwyczaić do ich obecności. Śmiem nawet twierdzić, że dziś nie są one najlepszym batem na piratów drogowych, ponieważ wpływają na obniżenie prędkości na bardzo krótkim fragmencie. Z tego właśnie powodu coraz częstszym wyborem są odcinkowe pomiary prędkości. Chociaż często mówi się o progach tolerancji samego urządzenia oraz licznika, to rzadko kwestionowany jest fakt, czy fotoradary rejestrują także te pojazdy, które poruszają się z prędkością niższą, aniżeli nakazują znaki?

Boją się jeździć do pracy. Fotoradar łapie kierowców, którzy jadą za wolno

Kierowcy we Francji żyją sprawą fotoradaru, który znajduje się przy drodze RD903 w Górnej Sabaudii. Jak się okazało, kilku kierowców przyznało, że w ostatnich dniach urządzenie wykonało im "pamiątkową fotografię" pomimo tego, że jechali z prędkością niższą, niż nakazuje znak na tym odcinku. Co więcej, taka sytuacja miała miejsce przez kilka dni z rzędu.

Serwis ouest-france.fr nie ma wątpliwości, że fotoradar znajdujący się pomiędzy Thonon-les-Bains a Bonne nie działa poprawnie - powinien rejestrować wyłącznie te pojazdy, które przekraczają dozwoloną na tym odcinku prędkość 110 km/h. Wszystko wskazuje na to, że urządzenie włącza się losowo i tym samym mandatem karnym część kierowców może zostać ukarana niesłusznie.

Skarga za skargą. Kierowcy dostają mandat z fotoradaru, bo jechali zgodnie z przepisami

O sytuacji dodatkowo zrobiło się głośno, gdy o problemach i napływających mandatach kierowcy zaczęli dzielić się w internecie. Liczba niesłusznie ukaranych osób okazała się wysoka, podobnie jak liczba skarg, które napływają do urzędów.

Serwis Dauphiné Libéré opublikował wypowiedź kobiety, która tym odcinkiem podróżuje od 10 lat niemalże codziennie. Według niej fotoradar po raz pierwszy niesłusznie wychwycił wykroczenie w połowie listopada bieżącego roku, gdy jechała z włączonym tempomatem i ustaloną prędkością zgodną z obowiązującym znakiem. Następnego dnia ograniczyła prędkość do 100, a następnie 90 km/h, a i tak urządzenie wykonało zdjęcie. Skala problemu jest na tyle duża, że pojawiają się informacje dotyczące osób codziennie dojeżdżających do pracy tym odcinkiem, które z obawy przed wysokimi mandatami boją się jechać do zakładu pracy i decydują się na jazdę alternatywną trasą.

Dostali niesłuszny mandat z fotoradaru. Jak się odwołać?

Niesłusznie ukarani zaczęli dzielić się swoimi historiami w sieci - jedna z kobiet przyznała, że fotoradar zrobił jej zdjęcie, gdy jechała z prędkością 82 km/h, co może potwierdzić jej mąż. Inna z kolei dodaje, że po raz pierwszy urządzenie wychwyciło wykroczenie, gdy podróżowała z szybkością 100 km/h, a także gdy kolejnego dnia zwolniła do 80 km/h.

Na ten moment nie pojawiły się żadne informacje dotyczące feralnie działającego fotoradaru. Wszystko wskazuje jednak na to, że uległ on uszkodzeniu lub został nieprawidłowo ustawiony lub skalibrowany. Kierowcy mają jednak obecnie słuszne obawy, ponieważ nadal nie pojawiło się oficjalne stanowisko w tej sprawie, a to oznacza, że otrzymując mandat muszą postępować zgodnie z obowiązującą procedurą - po otrzymaniu mandatu karnego niezbędne będzie wyjaśnienie całej sprawy w Krajowej Agencji ds. Automatycznego Przetwarzania Wykroczeń.

