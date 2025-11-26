W skrócie Gwałtowna zamieć śnieżna unieruchomiła kierowców na Podkarpaciu.

Policjanci i strażacy prowadzili trudne akcje ewakuacyjne osób uwięzionych w pojazdach.

Służby apelują do kierowców o omijanie rejonów dotkniętych intensywnymi opadami.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Zamieć śnieżna sparaliżowała drogi na Podkarpaciu

W poniedziałek na terenie gmin Nowy Żmigród i Osiek Jasielski panowały wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne. Silny, porywisty wiatr oraz intensywne opady śniegu doprowadziły do zasypania licznych odcinków dróg powiatowych i gminnych. Widoczność miejscami spadała do kilku metrów, co uniemożliwiało bezpieczne poruszanie się.

Z powodu zamieci czasowo zamknięto drogę wojewódzką nr 993 na fragmencie Mytarz-Folusz, będącą istotnym połączeniem w ruchu lokalnym. Kierowcy, którzy znaleźli się na trasie przed zamknięciem odcinka, nie byli w stanie kontynuować jazdy. W krótkim czasie droga stała się nieprzejezdna również dla pługów, które miały problem z dotarciem do zasypanych fragmentów.

Rozwiń

Policja ewakuowała osoby uwięzione w samochodach

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie otrzymali pierwsze zgłoszenia już w godzinach przedpołudniowych. Z powodu silnych nawiewów i zalegającego śniegu kierowcy nie mogli opuścić pojazdów, a niektóre z aut blokowały podjazdy i zakręty, co dodatkowo utrudniało działania służb.

Pierwsza akcja ratunkowa prowadzona była w rejonie miejscowości Pielgrzymka. Dotarcie na miejsce było bardzo trudne, wiatr zasypywał jezdnię w ciągu kilku minut, a widoczność była skrajnie ograniczona. Policjantów wsparł mieszkaniec Samoklęsk, który swoim samochodem terenowym umożliwił dojazd jednemu z funkcjonariuszy do uwięzionych pojazdów.

Ewakuowano cztery osoby, w tym dwóch obywateli Słowacji, którzy podróżowali tranzytem przez region. Zostali przewiezieni na komisariat, gdzie mogli się ogrzać. Pozostałe osoby przetransportowali strażacy z miejscowych jednostek OSP.

Tego samego dnia policjanci prowadzili kolejne działania na drodze 993 oraz na pobliskich trasach lokalnych. Łącznie mundurowi ewakuowali kilkanaście osób. Dojazd do każdej lokalizacji wymagał pracy w warunkach niemal zerowej widoczności i miejscami metrowych zasp.

Zamknięte drogi i apel służb do kierowców

Lokalne służby drogowe informują, że w szczycie zamieci część odcinków była całkowicie zasypana, a przejazd blokowały również pojazdy, które utknęły podczas prób ruszenia na śliskiej nawierzchni.

Policja apeluje do kierowców, aby unikali podróży w rejonach dotkniętych intensywnymi opadami i korzystali z dróg alternatywnych. Zaleca się bieżące śledzenie komunikatów służb wojewódzkich i powiatowych oraz monitorowanie sytuacji pogodowej.

Śnieg uwięził ich w samochodach. Potrzebna była ewakuacja osób z zasypanych pojazdów Polsat News Polsat News