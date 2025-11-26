Potężna zamieć zatrzymała kierowców. Policja musiała ich ewakuować z aut
Na Podkarpaciu służby musiały ewakuować kierowców, którzy utknęli na drodze zasypanej przez śnieg. Problemy spowodował mocny wiatr, który nawiewał śnieg w takim tempie, że drogowcy nie nadążali z odśnieżaniem.
W skrócie
- Gwałtowna zamieć śnieżna unieruchomiła kierowców na Podkarpaciu.
- Policjanci i strażacy prowadzili trudne akcje ewakuacyjne osób uwięzionych w pojazdach.
- Służby apelują do kierowców o omijanie rejonów dotkniętych intensywnymi opadami.
Zamieć śnieżna sparaliżowała drogi na Podkarpaciu
W poniedziałek na terenie gmin Nowy Żmigród i Osiek Jasielski panowały wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne. Silny, porywisty wiatr oraz intensywne opady śniegu doprowadziły do zasypania licznych odcinków dróg powiatowych i gminnych. Widoczność miejscami spadała do kilku metrów, co uniemożliwiało bezpieczne poruszanie się.
Z powodu zamieci czasowo zamknięto drogę wojewódzką nr 993 na fragmencie Mytarz-Folusz, będącą istotnym połączeniem w ruchu lokalnym. Kierowcy, którzy znaleźli się na trasie przed zamknięciem odcinka, nie byli w stanie kontynuować jazdy. W krótkim czasie droga stała się nieprzejezdna również dla pługów, które miały problem z dotarciem do zasypanych fragmentów.
Policja ewakuowała osoby uwięzione w samochodach
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie otrzymali pierwsze zgłoszenia już w godzinach przedpołudniowych. Z powodu silnych nawiewów i zalegającego śniegu kierowcy nie mogli opuścić pojazdów, a niektóre z aut blokowały podjazdy i zakręty, co dodatkowo utrudniało działania służb.
Pierwsza akcja ratunkowa prowadzona była w rejonie miejscowości Pielgrzymka. Dotarcie na miejsce było bardzo trudne, wiatr zasypywał jezdnię w ciągu kilku minut, a widoczność była skrajnie ograniczona. Policjantów wsparł mieszkaniec Samoklęsk, który swoim samochodem terenowym umożliwił dojazd jednemu z funkcjonariuszy do uwięzionych pojazdów.
Ewakuowano cztery osoby, w tym dwóch obywateli Słowacji, którzy podróżowali tranzytem przez region. Zostali przewiezieni na komisariat, gdzie mogli się ogrzać. Pozostałe osoby przetransportowali strażacy z miejscowych jednostek OSP.
Tego samego dnia policjanci prowadzili kolejne działania na drodze 993 oraz na pobliskich trasach lokalnych. Łącznie mundurowi ewakuowali kilkanaście osób. Dojazd do każdej lokalizacji wymagał pracy w warunkach niemal zerowej widoczności i miejscami metrowych zasp.
Zamknięte drogi i apel służb do kierowców
Lokalne służby drogowe informują, że w szczycie zamieci część odcinków była całkowicie zasypana, a przejazd blokowały również pojazdy, które utknęły podczas prób ruszenia na śliskiej nawierzchni.
Policja apeluje do kierowców, aby unikali podróży w rejonach dotkniętych intensywnymi opadami i korzystali z dróg alternatywnych. Zaleca się bieżące śledzenie komunikatów służb wojewódzkich i powiatowych oraz monitorowanie sytuacji pogodowej.