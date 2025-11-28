W skrócie Policja ukarała mandatem 500 zł i 12 punktami karnymi pięciu kierowców, którzy podczas jazdy nagrywali miejsce wypadku na autostradzie A1.

Używanie telefonu podczas prowadzenia auta nie tylko stwarza zagrożenie na drodze, ale również powoduje powstawanie dłuższych korków.

Inspekcja Transportu Samochodowego podkreśla, że aż 25% wypadków drogowych w Polsce spowodowanych jest używaniem telefonu przez kierowców.

63-letni kierowca ciężarówki stracił panowanie nad swoim pojazdem i najpierw uderzył w bariery energochłonne, a następnie odbił się od nich i zderzył z osobowym Hyundaiem, którym kierował 28-letni mężczyzna. Na szczęście w wypadku nikt nie ucierpiał.

Wypadek na węźle Rusocin. Kierowcy nagrywali uszkodzone pojazdy

Ciężarówka zablokowała jednak oba pasy autostrady, co spowodowało gigantyczne korki. Strażacy wypompowali paliwo z pojazdu, a następnie za pomocą holowników usunęli go z jezdni. Podczas akcji ratowniczej służby zamknęły odcinek drogi, na którym doszło do wypadku.

Zabezpieczający miejsce zdarzenia policjanci zauważyli w międzyczasie kierowców, którzy nagrywali lub fotografowali swoimi telefonami komórkowymi zniszczone pojazdy.

Jak poinformował asp. Karol Kościuk, oficer prasowy policji w Pruszczu Gdańskim, mundurowi natychmiast ukarali pięciu kierowców mandatami w wysokości 500 zł i 12 punktami karnymi za korzystanie podczas jazdy z telefonu komórkowego w sposób wymagający trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku (art. 45 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ruchu drogowym).

Policja przypomina - jadąc, nie korzystajmy z telefonu komórkowego

Asp. Kościuk dodał także, że jadących kierowców obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z tego typu urządzeń i to nie tylko ze względu na grożące im sankcje.

Korzystanie z telefonu w czasie prowadzenia pojazdu to wykroczenie, które generuje niebezpieczeństwo, ponieważ odrywa kierującego od obserwacji otoczenia – podkreślił

Kościuk zauważył również, że obserwacja miejsca wypadku zmusza kierowcę do przyhamowania, a to powoduje z kolei wydłużenie korka i jego dłuższe rozładowywanie. W korku poza tym nietrudno o mniejsze stłuczki i kolizje.

Co czwarty wypadek samochodowy w Polsce jest spowodowany używaniem telefonu

Inspekcja Transportu Samochodowego informuje, że aż 25 proc. wypadków drogowych w Polsce wywołanych jest używaniem przez kierowcę telefonu komórkowego.

Jeśli poruszając się z prędkością 100 km/h, spojrzymy przez sekundę na ekran telefonu, to przejedziemy (bez zupełnej kontroli drogi!) aż 28 m. W ciągu 12 sekund, a jest to średni czas wyboru numeru telefonu z listy kontaktów, pokonamy 330 m. Dodajmy również czas reakcji kierowcy wynoszący, zależnie od doświadczenia, około sekundę i już widzimy, jak niebezpieczne jest sięgnięcie po smartfon.

Z tego powodu policja co jakiś czas przeprowadza szkolenia i akcje edukacyjne mające informować kierowców nie tylko o karach, jakie ich czekają za używanie telefonu, ale i o zagrożeniach na drodze, które mogą spowodować.

