500 zł mandatu za nagrywanie wypadku. Policja nie ma litości
Policjanci z wydziału drogowego ukarali mandatami w wysokości 500 zł pięciu kierowców, którzy podczas jazdy nagrywali miejsce wypadku drogowego na autostradzie A1. Oprócz tego każdy z kierujących otrzymał 12 punktów karnych. Policja przypomina o zakazie używania telefonów komórkowych podczas prowadzenia auta.
63-letni kierowca ciężarówki stracił panowanie nad swoim pojazdem i najpierw uderzył w bariery energochłonne, a następnie odbił się od nich i zderzył z osobowym Hyundaiem, którym kierował 28-letni mężczyzna. Na szczęście w wypadku nikt nie ucierpiał.
Wypadek na węźle Rusocin. Kierowcy nagrywali uszkodzone pojazdy
Ciężarówka zablokowała jednak oba pasy autostrady, co spowodowało gigantyczne korki. Strażacy wypompowali paliwo z pojazdu, a następnie za pomocą holowników usunęli go z jezdni. Podczas akcji ratowniczej służby zamknęły odcinek drogi, na którym doszło do wypadku.
Zabezpieczający miejsce zdarzenia policjanci zauważyli w międzyczasie kierowców, którzy nagrywali lub fotografowali swoimi telefonami komórkowymi zniszczone pojazdy.
Jak poinformował asp. Karol Kościuk, oficer prasowy policji w Pruszczu Gdańskim, mundurowi natychmiast ukarali pięciu kierowców mandatami w wysokości 500 zł i 12 punktami karnymi za korzystanie podczas jazdy z telefonu komórkowego w sposób wymagający trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku (art. 45 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ruchu drogowym).
Policja przypomina - jadąc, nie korzystajmy z telefonu komórkowego
Asp. Kościuk dodał także, że jadących kierowców obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z tego typu urządzeń i to nie tylko ze względu na grożące im sankcje.
Korzystanie z telefonu w czasie prowadzenia pojazdu to wykroczenie, które generuje niebezpieczeństwo, ponieważ odrywa kierującego od obserwacji otoczenia – podkreślił
Kościuk zauważył również, że obserwacja miejsca wypadku zmusza kierowcę do przyhamowania, a to powoduje z kolei wydłużenie korka i jego dłuższe rozładowywanie. W korku poza tym nietrudno o mniejsze stłuczki i kolizje.
Co czwarty wypadek samochodowy w Polsce jest spowodowany używaniem telefonu
Inspekcja Transportu Samochodowego informuje, że aż 25 proc. wypadków drogowych w Polsce wywołanych jest używaniem przez kierowcę telefonu komórkowego.
Jeśli poruszając się z prędkością 100 km/h, spojrzymy przez sekundę na ekran telefonu, to przejedziemy (bez zupełnej kontroli drogi!) aż 28 m. W ciągu 12 sekund, a jest to średni czas wyboru numeru telefonu z listy kontaktów, pokonamy 330 m. Dodajmy również czas reakcji kierowcy wynoszący, zależnie od doświadczenia, około sekundę i już widzimy, jak niebezpieczne jest sięgnięcie po smartfon.
Z tego powodu policja co jakiś czas przeprowadza szkolenia i akcje edukacyjne mające informować kierowców nie tylko o karach, jakie ich czekają za używanie telefonu, ale i o zagrożeniach na drodze, które mogą spowodować.