W skrócie Większość samochodów posiada ukrytą funkcję pozwalającą zamknąć szyby bez użycia kluczyka lub pilota.

Alternatywne metody zamykania szyb są przydatne zwłaszcza w nagłych sytuacjach, np. podczas deszczu.

Warto samodzielnie przetestować, czy dany model auta obsługuje ten trik, przytrzymując odpowiednie przyciski.

Posiadając nowoczesny model z bogatą listą wyposażenia sprawa jest zdecydowanie najprostsza, ponieważ zamknięcie szyb możliwe jest z aplikacji zainstalowanej na telefonie. Jeżeli natomiast jej nie posiadamy, to w zdecydowanej większości przypadków możemy skorzystać z dwóch sprawdzonych sposobów - pierwszy z nich jest tradycyjny i polega na wsadzeniu kluczyka do stacyjki, włączeniu zapłonu oraz następnie zamknięciu szyb przy użyciu klawiszy. Drugim z kolei jest dłuższe przytrzymanie guzika na pilocie, który odpowiedzialny jest za zamknięcie pojazdu. W zdecydowanej większości przypadków nie tylko służy on do ryglowania, ale pozwala również na zamknięcie wszystkich szyb.

Bez zapłonu ani rusz. Albo przytrzymasz guzik, albo musisz przekręcić kluczyk

Konieczność wykonania różnych funkcji w pojeździe - w tym podnoszenia lub opuszczania szyb - wymaga włączenia zapłonu. Nie jest to oczywiście zła wola konstruktorów, a wymóg ten wynika z potrzeby doprowadzenia zasilania. Wiele systemów elektronicznych i funkcji nie będzie działać, dopóki nie otrzyma prądu, i dokładnie tego samego potrzebują elektryczne sterowniki, które odpowiedzialne są za regulację wysokości szyb. To celowe zagranie, aby po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki oraz opuszczeniu pojazdu żadna z funkcji nie zużywała prądu i nie doprowadziła do wyczerpania akumulatora.

Nie zamknąłeś szyb w samochodzie? Tym sposobem zamkniesz je bez kluczyków

Okazuje się jednak, że nie zawsze trzeba przekręcać kluczyk w stacyjce lub posiadać przy sobie pilota, aby zamknąć szyby w samochodzie. W większości aut istnieje specjalna ukryta funkcja, dzięki której jedynym warunkiem do ich zamknięcia są otwarte drzwi.

Część producentów zdecydowała się na stworzenie alternatywnego algorytmu, który pozwala obsługiwać szyby pomimo wyłączonego zapłonu. Zasada jest bardzo prosta - oba przyciski odpowiedzialne za przednie lub tylne szyby należy przytrzymać w pozycji "w górę" przez kilka sekund, aż zaczną się zamykać, a następnie trzymać je tak długo, aż domkną się do końca.

Zamkniesz szyby w aucie bez kluczyka. O tych trzech rzeczach należy pamiętać

Najbezpieczniejszym sposobem zawsze będzie włączenie zapłonu i następnie zamknięcie szyb. Warto jednak wiedzieć, że spora część samochodów wyposażona jest w taką ukrytą funkcję, aby w awaryjnych sytuacjach móc je zamknąć - jednakże zależy to od marki i modelu. Warto zatem samodzielnie sprawdzić, czy w waszym pojeździe również do zamknięcia szyb nie trzeba przekręcać kluczyka w stacyjce.

Pamiętaj, aby być cierpliwym - przede wszystkim szyby ruszą dopiero po kilku sekundach, a w niektórych przypadkach niezbędne jest przytrzymanie jednego, dwóch lub czterech klawiszy odpowiedzialnych za wszystkie okna. To kolejne potwierdzenie, że warto poświęcić kilka chwil w garażu na przetestowanie, czy w ogóle mamy tę funkcję i ewentualnie jak działa. Dodatkowo należy pamiętać, że przyciski trzeba trzymać tak długo, aż szyby zostaną całkowicie domknięte.

Prosty trik na zamknięcie szyb. Przyda się, gdy jesteś pasażerem lub nie masz kluczyków

To bardzo prosty sposób, który warto samodzielnie przetestować, a następnie zapamiętać i podzielić się nim z osobą, która również użytkuje ten sam samochód. W przypadku nagłych opadów deszczu nie ma potrzeby szukania kluczy, a także sposób ten można wykorzystać wtedy, gdy kierowca oddalił się, zabierając je ze sobą. Sprawdź koniecznie, czy w twoim egzemplarzu również działa.

