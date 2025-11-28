Rolls-Royce inwestuje w Polskę. W planie produkcja silników

Adam Majcherek

Adam Majcherek

Rolls-Royce wzmacnia obecność w Polsce. Koncern technologiczny otworzy w Krakowie centrum wsparcia globalnych operacji, a równolegle analizuje uruchomienie produkcji komponentów do silników Diesla i kompletnych systemów napędowych. Choć to nie działalność samochodowa, inwestycja może mieć realny wpływ na krajowy sektor automotive.

Duży silnik wysokoprężny unoszący się nad powierzchnią morza, oświetlony światłem zachodzącego słońca. Woda rozpryskuje się wokół silnika, tło stanowi jasne, lekko zachmurzone niebo.
Rolls-Royce inwestuje w rozwój swojego biznesu w Polsce. W planach - produkcja silników Dieslamateriały prasowe

Nowe centrum Rolls-Royce'a w Krakowie

Rolls-Royce plc - globalny gigant działający w lotnictwie, energetyce i sektorze obronnym - od lat współpracuje z polskimi firmami. Teraz wchodzi na rynek z większym rozmachem. W Krakowie powstaje Global Capability Centre, które będzie wspierać rozwój projektów i procesów biznesowych koncernu. Jak poinformowała członkini zarządu Rolls-Royce Helen McCabe w rozmowie z Pulsem Biznesu, zatrudniono już 120 osób, a oficjalne otwarcie zaplanowano na 4 grudnia 2025 r.

Placówka ma być również węzłem współpracy z polskimi podwykonawcami. Firma zapowiada, że szuka partnerów w całym kraju - zarówno do pracy przy technologiach energetycznych, jak i przy elementach systemów napędowych.

Rolls-Royce to nie tylko luksusowe samochody

Dla wielu kierowców Rolls-Royce to superluksusowe limuzyny - Ghost, Phantom, Cullinan czy elektryczny Spectre. Ale to tylko część historii. Segment motoryzacyjny działa dziś jako Rolls-Royce Motor Cars i należy w całości do BMW. Inwestycję w Krakowie realizuje natomiast Rolls-Royce plc - oddzielna spółka odpowiedzialna za silniki lotnicze, energetykę przemysłową i systemy dla obronności. Obie firmy łączy nazwa i korzenie, lecz działają całkowicie niezależnie.

To istotne rozróżnienie, bo polska inwestycja dotyczy przemysłowych technologii napędowych, a nie produkcji samochodów.

Silniki Diesla dla centrów danych i infrastruktury krytycznej

Najbardziej prawdopodobnym obszarem rozwoju produkcji w Polsce są przemysłowe silniki Diesla i kompletne systemy napędowe marki MTU. Wchodząca w skład Rolls-Royce plc spółka Rolls-Royce Power Systems dostarcza je jako źródła awaryjnego zasilania dla centrów danych, szpitali czy infrastruktury krytycznej. W 2024 r. firma zrealizowała dostawę takiego zestawu dla dużego centrum danych pod Warszawą.

Rosnący globalnie popyt na tego typu rozwiązania - oraz zwiększone zamówienia w sektorze obronnym - wymuszają poszerzenie mocy produkcyjnych i dywersyfikację łańcucha dostaw. Polska jest jednym z kluczowych kandydatów.

Koncern rozważa zarówno wytwarzanie komponentów, jak i montaż kompletnych systemów napędowych.

Wpływ inwestycji Rolls-Royce'a na polską branżę automotive

Choć to nie silniki samochodowe, inwestycja może mieć znaczenie dla polskiej branży motoryzacyjnej. Technologia MTU korzysta z zaawansowanej obróbki metali, precyzyjnych układów paliwowych, elementów elektronicznych i systemów sterowania. To kompetencje, które wiele polskich firm z sektora automotive już posiada.

Wejście Rolls-Royce'a plc może więc oznaczać nowe kontrakty dla zakładów produkujących komponenty, rozwój lokalnych podwykonawców i poszerzenie portfolio firm pracujących dziś głównie dla przemysłu motoryzacyjnego.

Dlaczego Polska? Wskaźniki są jasne

Polska ma dużą bazę produkcyjną, wykwalifikowaną kadrę i silny sektor dostawców. Do tego dochodzi rozwijająca się infrastruktura centrów danych i branży energetycznej, które potrzebują stabilnych źródeł zasilania. To wszystko sprawia, że kraj staje się naturalnym kierunkiem ekspansji dla Rolls-Royce'a.

Fabryka Rolls-Royce w Polsce. Decyzja jeszcze w toku

Koncern nie podał konkretnej lokalizacji potencjalnego zakładu, ale potwierdza, że rozmowy w sprawie inwestycji trwają. Krakowskie centrum ma pełnić rolę zaplecza analitycznego i operacyjnego, które pomoże firmie przygotować się do kolejnych etapów rozwoju w Polsce.

Wejście Rolls-Royce'a to ruch, który może wzmocnić polskie zaplecze technologiczne i otworzyć drogę dla nowych specjalizacji przemysłowych. Nawet jeśli nie chodzi wprost o motoryzację, konsekwencje dla sektora automotive mogą być wyraźne - szczególnie w kontekście rosnącej roli systemów napędowych, energetycznych i obronnych w przemyśle.

