Nowe centrum Rolls-Royce'a w Krakowie

Rolls-Royce plc - globalny gigant działający w lotnictwie, energetyce i sektorze obronnym - od lat współpracuje z polskimi firmami. Teraz wchodzi na rynek z większym rozmachem. W Krakowie powstaje Global Capability Centre, które będzie wspierać rozwój projektów i procesów biznesowych koncernu. Jak poinformowała członkini zarządu Rolls-Royce Helen McCabe w rozmowie z Pulsem Biznesu, zatrudniono już 120 osób, a oficjalne otwarcie zaplanowano na 4 grudnia 2025 r.

Placówka ma być również węzłem współpracy z polskimi podwykonawcami. Firma zapowiada, że szuka partnerów w całym kraju - zarówno do pracy przy technologiach energetycznych, jak i przy elementach systemów napędowych.

Rolls-Royce to nie tylko luksusowe samochody

Dla wielu kierowców Rolls-Royce to superluksusowe limuzyny - Ghost, Phantom, Cullinan czy elektryczny Spectre. Ale to tylko część historii. Segment motoryzacyjny działa dziś jako Rolls-Royce Motor Cars i należy w całości do BMW. Inwestycję w Krakowie realizuje natomiast Rolls-Royce plc - oddzielna spółka odpowiedzialna za silniki lotnicze, energetykę przemysłową i systemy dla obronności. Obie firmy łączy nazwa i korzenie, lecz działają całkowicie niezależnie.

To istotne rozróżnienie, bo polska inwestycja dotyczy przemysłowych technologii napędowych, a nie produkcji samochodów.

Silniki Diesla dla centrów danych i infrastruktury krytycznej

Najbardziej prawdopodobnym obszarem rozwoju produkcji w Polsce są przemysłowe silniki Diesla i kompletne systemy napędowe marki MTU. Wchodząca w skład Rolls-Royce plc spółka Rolls-Royce Power Systems dostarcza je jako źródła awaryjnego zasilania dla centrów danych, szpitali czy infrastruktury krytycznej. W 2024 r. firma zrealizowała dostawę takiego zestawu dla dużego centrum danych pod Warszawą.

Rosnący globalnie popyt na tego typu rozwiązania - oraz zwiększone zamówienia w sektorze obronnym - wymuszają poszerzenie mocy produkcyjnych i dywersyfikację łańcucha dostaw. Polska jest jednym z kluczowych kandydatów.

Koncern rozważa zarówno wytwarzanie komponentów, jak i montaż kompletnych systemów napędowych.

Wpływ inwestycji Rolls-Royce'a na polską branżę automotive

Choć to nie silniki samochodowe, inwestycja może mieć znaczenie dla polskiej branży motoryzacyjnej. Technologia MTU korzysta z zaawansowanej obróbki metali, precyzyjnych układów paliwowych, elementów elektronicznych i systemów sterowania. To kompetencje, które wiele polskich firm z sektora automotive już posiada.

Wejście Rolls-Royce'a plc może więc oznaczać nowe kontrakty dla zakładów produkujących komponenty, rozwój lokalnych podwykonawców i poszerzenie portfolio firm pracujących dziś głównie dla przemysłu motoryzacyjnego.

Dlaczego Polska? Wskaźniki są jasne

Polska ma dużą bazę produkcyjną, wykwalifikowaną kadrę i silny sektor dostawców. Do tego dochodzi rozwijająca się infrastruktura centrów danych i branży energetycznej, które potrzebują stabilnych źródeł zasilania. To wszystko sprawia, że kraj staje się naturalnym kierunkiem ekspansji dla Rolls-Royce'a.

Fabryka Rolls-Royce w Polsce. Decyzja jeszcze w toku

Koncern nie podał konkretnej lokalizacji potencjalnego zakładu, ale potwierdza, że rozmowy w sprawie inwestycji trwają. Krakowskie centrum ma pełnić rolę zaplecza analitycznego i operacyjnego, które pomoże firmie przygotować się do kolejnych etapów rozwoju w Polsce.

Wejście Rolls-Royce'a to ruch, który może wzmocnić polskie zaplecze technologiczne i otworzyć drogę dla nowych specjalizacji przemysłowych. Nawet jeśli nie chodzi wprost o motoryzację, konsekwencje dla sektora automotive mogą być wyraźne - szczególnie w kontekście rosnącej roli systemów napędowych, energetycznych i obronnych w przemyśle.

Wolny Duch: Renault Rafale Content Studio