Kancelaria prezydenta poinformowała, że 27 listopada prezydent Karol Nawrocki podpisał Ustawę z dnia 17 października 2025 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1677).

Najistotniejsze zmiany w podpisanej właśnie ustawie dotyczą:

zatrzymywania prawa jazdy na okres trzech miesięcy za kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym,

wprowadzenia obowiązku jazdy w kasku na rowerach, hulajnogach elektrycznych i urządzeniach transportu osobistego dla osób poniżej 16. roku życia,

podniesienia (z 30 do 40 km/h) limitu prędkości dla ciągników rolniczych,

dopuszczenia do poruszenia się pojazdów ratownictwa medycznego po buspasach, gdy nie korzystają z sygnałów świetlnych i dźwiękowych,

przedłużenia do 31 grudnia 2027 roku możliwości poruszania się po buspasach samochodów elektrycznych,

możliwości wydawania prawa jazdy kategorii B osobom, które osiągnęły wiek 17 lat i uzyskały pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, w powiązaniu m.in. z wdrożeniem regulacji dotyczących okresu próbnego oraz wprowadzeniem systemu jazdy w towarzystwie doświadczonego kierowcy,

zwiększenia liczby pojazdów mogący poruszać się w kolumnach wojskowych.

Tysiące kierowców stracą prawo jazdy. Nowe przepisy podpisane

Z perspektywy kierowców największą nowością jest rozszerzenie przepisów mówiących o czasowym zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. W treści nowych przepisów czytamy, że prawo jazdy na 3 miesiące stracą kierowcy, którzy przekroczą prędkość o ponad 50 km/h "na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym".

Jak poinformował Interię Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w pierwszych trzech kwartałach 2025 roku za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym na okres trzech miesięcy uprawnienia do prowadzenia straciło już 18 990 kierowców. W całym 2024 roku takich osób było 23 635.

Przyczynkiem do rozszerzenia zatrzymywania praw jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o 50 km/h na drogi jednojezdniowe poza obszarem zabudowanym były m.in. policyjne dane dotyczące wypadków. Przykładowo, w 2023 roku, aż 79,5 proc. wszystkich wypadków drogowych w Polsce miało miejsce właśnie na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych. Policja zwraca uwagę, że chociaż do większości wypadków dochodzi w obszarach zabudowanych, te które mają miejsce poza "miastem" charakteryzują się nawet czterokrotnie wyższą śmiertelnością.

Przypomnijmy - w 2016 roku, gdy podobne przepisy mówiące o przekroczeniu prędkości o ponad 50 km/h obejmowały obszar zabudowany, uprawnienia do kierowania czasowo straciło w Polsce rekordowe 33 tys. kierowców. Nowe przepisy pozwalają sądzić, że w kolejnych miesiącach możemy zbliżyć się do niechlubnego rekordu.

Złamiesz zakaz - nie pojedziesz przez 5 lat. Nowe prawo zaskoczy kierowców

W przekazie medialnym, który skupia się głównie na kwestii obowiązku korzystania z kasków przez nastolatków i możliwości starania się o prawo jazdy kategorii B już w wieku 17 lat (okres próbny), ginie też inna ważna dla zmotoryzowanych zmiana. Chodzi ukrócenie zjawiska lekceważenia wsiadania za kierownicę osób, które czasowo straciły prawo jazdy na okres trzech miesięcy.

Jak mówi w rozmowie z Interią Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w 2024 roku policjanci przyłapali na prowadzeniu pojazdów 263 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę w okresie czasowego zatrzymania prawa jazdy. W pierwszych trzech kwartałach takich osób było już 212.

Nowe przepisy zakładają, że jeśli kierowca przyłapany zostanie na prowadzeniu mimo czasowego zatrzymania prawa jazdy, nie tylko straci dotychczasowe uprawnienia. O nowy dokument, zachowując pełną ścieżkę (kurs, egzaminy) będzie się można ubiegać dopiero po upływie pięciu lat od utraty prawa jazdy.

Od kiedy nowe przepisy drogowe? Trzy miesiące po staremu

W większości przypadków przepisy podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od daty ogłoszenia. Dotyczy to m.in. czasowego zatrzymywania prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym.

Wyjątkiem są niektóre zapisy wymagające pilnej zmiany (np. te mówiące o poruszaniu się po buspasach zespołów ratownictwa medycznego i samochodów elektrycznych), które wejdą w życie w kolejnym dniu po ogłoszeniu ustawy.

W 14 dni od ogłoszenia ustawy obowiązywać zaczną m.in. zapisy mówiące o możliwości ubiegania się o prawo jazdy kategorii B przez 17-latków. Po pół roku od ogłoszenia ustawy w życie wejdzie obowiązek stosowania kasku przez osoby poniżej 16. roku życia na poruszające się na rowerach i hulajnogami elektrycznymi.

