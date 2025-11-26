W skrócie Anita Włodarczyk sprzedaje Porsche Cayenne Platinum Edition z powodu braku miejsca w garażu po zakupie nowego auta.

Egzemplarz ma nieco ponad 43 tys. km przebiegu, bogate wyposażenie i był regularnie serwisowany.

Osoby zainteresowane zakupem mogą kontaktować się przez Instagram sportsmenki.

Porsche Cayenne Anity Włodarczyk - dlaczego trafia na sprzedaż?

Anita Włodarczyk, trzykrotna mistrzyni olimpijska i jedna z najbardziej utytułowanych lekkoatletek w historii Polski, ogłosiła na Instagramie sprzedaż swojego Porsche Cayenne Platinum Edition. Jak podkreśliła, decyzję wymusiła kwestia czysto logistyczna. Sportsmenka niedawno odebrała nowe auto, Porsche Panamerę, a garaż, jak napisała w relacji, "nie jest z gumy".

Włodarczyk zaznaczyła, że Cayenne było jej niezawodnym samochodem, wykorzystywanym zarówno podczas treningów, jak i wyjazdów na zawody. Auto przewoziło sprzęt, torby i medale, a według zawodniczki nigdy nie sprawiło problemów.

Porsche Cayenne Platinum Edition - co o nim wiemy?

Sprzedawany egzemplarz to Porsche Cayenne z rocznika 2022, odebrane z salonu w kwietniu 2023 r. Auto ma nieco ponad 43 tys. km przebiegu, co w segmencie premium jest typowym wynikiem dla dwuletniego SUV-a regularnie użytkowanego w trasach.

Z fotografii opublikowanych przez sportsmenkę wynika, że jest to egzemplarz w nietypowej konfiguracji kolorystycznej - czarny lakier połączony z czarnymi felgami oraz czerwoną skórzaną tapicerką. Na zderzaku widoczne są również końcówki sportowego wydechu, które można było dokupić także do bazowej wersji modelu.

Na klapie bagażnika widnieje wyłącznie oznaczenie Cayenne, co sugeruje, że mamy do czynienia z wersją podstawową, napędzaną 3-litrowym silnikiem V6 o mocy 340 KM.

Choć sportsmenka nie ujawniła ceny, rynkowe oferty Cayenne z rocznika 2022, zwłaszcza egzemplarzy z konfiguracją Platinum Edition lub bogatszym wyposażeniem, zaczynają się od około 270 tys. zł. Ostateczna wycena zależy głównie od stanu technicznego i listy opcji.

Anita Włodarczyk od lat interesuje się motoryzacją

W przeszłości jeździła m.in. Volkswagenem Touaregiem, a w 2023 r. odebrała nowe Porsche Macan. Stawia na modele łączące przestrzeń bagażową, mocne jednostki i wyższą pozycję za kierownicą.

Dla lekkoatletki ma to uzasadnienie praktyczne. Sprzęt do treningu w rzucie młotem jest ciężki i zajmuje dużo miejsca, a SUV-y klasy premium oferują wytrzymałe zawieszenie, duży bagażnik i komfort w długich trasach. Cayenne pełniło tę funkcję przez ponad dwa lata, ale ustąpi miejsca nowej Panamerze.

Zainteresowani zakupem mogą zgłaszać się bezpośrednio przez wiadomości prywatne na Instagramie sportsmenki. Ogłoszenie nie trafiło na popularne portale aukcyjne, co oznacza, że pierwszy etap kontaktu odbywa się wyłącznie poprzez jej profil.

