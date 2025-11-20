W skrócie Porsche przedstawia pierwsze w pełni elektryczne Cayenne w dwóch wersjach: Electric oraz Turbo Electric - najmocniejszy seryjny model osiąga aż 1156 KM.

Obie odmiany SUV-a bazują na zaawansowanej technologii, oferując zasięg do 642 km, nowoczesne wnętrze i adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne.

Elektryczne Cayenne dostępne będzie w Polsce od 446 tys. zł.

Porsche Cayenne Electric i Porsche Cayenne Turbo Electric - osiągi

Nowe Porsche Cayenne Electric powstało na bazie 800-woltowej architektury i korzysta z akumulatora o pojemności 113 kWh. Bateria ma dwustronny układ chłodzenia, który poprawia stabilność termiczną i pozwala dłużej utrzymywać wysoką moc ładowania.

W gama elektrycznego Cayenne obejmuje dwa warianty. Podstawowa odmiana Cayenne Electric rozwija 408 KM w trybie Normal, a po uruchomieniu Launch Control moc chwilowo rośnie do 442 KM. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,8 s i osiąga prędkość maksymalną 230 km/h. Zasięg wynosi do 642 km.

Elektryczne Cayenne korzysta z architektury 800 V i akumulatora o pojemności 113 kWh. Porsche materiały prasowe

Cayenne Turbo Electric w trybie Normal generuje 857 KM, natomiast w Launch Control nawet 1156 KM. Dodatkowe 130 KM może być chwilowo dostępne dzięki funkcji Push-to-Pass. Maksymalny moment obrotowy wynosi 1500 Nm, a sprint do 100 km/h zajmuje 2,5 s, Prędkość maksymalna to 260 km/h. Zasięg sięga 623 km. Tylna jednostka napędowa ma chłodzenie olejowe - rozwiązanie stosowane w motorsporcie, pozwalające utrzymywać wysoką moc w dłuższych obciążeniach.

Cayenne Turbo Electric oferuje znacznie wyższe osiągi. Porsche materiały prasowe

Porsche Cayenne Electric - zawieszenie i aerodynamika

Elektryczne Cayenne wyposażono w pneumatyczne zawieszenie adaptacyjne. Porsche stosuje tu system PASM, który reguluje twardość amortyzatorów w zależności od rodzaju nawierzchni i stylu jazdy, poprawiając stabilność auta. Wariant Turbo otrzymuje dodatkowo mechanizm różnicowy PTV Plus, zwiększający przyczepność w zakrętach.

W opcji dostępny jest układ czterech kół skrętnych, poprawiający manewrowość w mieście i stabilność przy wyższych prędkościach. Turbo można wyposażyć również w system Porsche Active Ride. To najbardziej zaawansowane zawieszenie w ofercie marki - ogranicza przechyły nadwozia i stabilizuje pojazd podczas dynamicznych manewrów.

Model wykorzystuje zestaw aktywnych elementów aerodynamicznych. Porsche materiały prasowe

Model wykorzystuje zestaw elementów aktywnej aerodynamiki, m.in. sterowane klapy wlotu powietrza i adaptacyjny spojler dachowy. W wersji Turbo dodano wysuwane tylne aeropanele poprawiające przepływ powietrza przy dużych prędkościach. Współczynnik oporu powietrza wynosi 0,25, to jeden z najlepszych wyników wśród dużych SUV-ów.

Rekuperacja energii osiąga moc do 600 kW, co pozwala w większości sytuacji hamować wyłącznie silnikami elektrycznymi bez angażowania układu hamulcowego. Wersję Turbo można doposażyć w ceramiczne hamulce PCCB.

Zasięg i ładowanie Porsche Cayenne Electric

Dwustronnie chłodzony akumulator utrzymuje stabilną temperaturę ogniw podczas mocnego obciążenia i szybkiego ładowania. Maksymalna moc ładowania prądem stałym wynosi 390 kW, a w optymalnych warunkach może zbliżyć się do 400 kW. Zwiększenie poziomu naładowania akumulatora z 10 do 80 proc. trwa mniej niż 16 minut. Według danych producenta dziesięć minut ładowania może dodać około 315-325 km zasięgu, zależnie od wersji.

Obie wersje Cayenne Electric otrzymały adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne z systemem PASM. Porsche materiały prasowe

Nowością jest opcjonalne ładowanie indukcyjne o mocy do 11 kW. To jedno z pierwszych seryjnych aut na rynku umożliwiających bezprzewodowe ładowanie, wystarczy zaparkować nad specjalną płytą, a proces rozpoczyna się automatycznie.

Porsche Cayenne Electric - wnętrze

Nadwozie mierzy 4985 mm długości, a rozstaw osi wynosi 3023 mm, czyli prawie 13 cm więcej niż w dotychczasowej wersji spalinowej. Dzięki temu tylna część kabiny oferuje zauważalnie więcej miejsca. Bagażnik ma pojemność od 781 do 1588 litrów, a pod maską znajduje się dodatkowy 90-litrowy schowek.

Główne elementy sterujące znajdują się na dużym, zakrzywionym panelu Flow Display, który integruje funkcje multimediów i obsługi pojazdu. Porsche materiały prasowe

W środku zastosowano nowy system Porsche Driver Experience. Główne elementy sterujące znajdują się na dużym, zakrzywionym panelu Flow Display, który integruje funkcje multimediów i obsługi pojazdu. Za kierownicą umieszczono 14,25-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, a pasażer może korzystać z dodatkowego ekranu. W opcji dostępne jest ogrzewanie powierzchniowe paneli drzwiowych oraz podłokietników.

Cayenne Electric w Polsce będzie można kupić od 446 tys. zł. Wersja Turbo Electric startuje od 727 tys. zł. Porsche materiały prasowe

Porsche Cayenne Electric - ile kosztuje?

Cayenne Electric w Polsce będzie można kupić od 446 tys. zł. Wersja Turbo Electric startuje od 727 tys. zł. Porsche nie podało jeszcze terminu rozpoczęcia dostaw, ale nieoficjalnie media mówią o drugim kwartale 2026 roku.

