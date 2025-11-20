W skrócie Toyota i Lexus ogłosiły wyprzedaże rocznika 2025.

Nowe SUV-y i crossovery są dostępne w znacznie niższych cenach bez długiego czasu oczekiwania na odbiór.

Największa obniżka dotyczy Lexusa RX 450h+ Omotenashi, którego cena spadła o 92,2 tys. zł.

Wyprzedaż Toyota - obniżki do 32 tys. zł

W salonach Toyoty trwa wyprzedaż rocznika 2025. Korzyści przy zakupie sięgają 32 tys. zł, a większość modeli dostępna jest od ręki lub z bardzo krótkim czasem oczekiwania.

Toyota Yaris Cross, najpopularniejszy B-SUV na polskim rynku, kosztuje od 104,3 tys. zł, a korzyść przy zakupie wynosi do 17,2 tys. zł. Najwięcej zyskuje się przy odmianie Executive z napędem AWD-i, wycenionej od 133,7 tys. zł.

Toyota RAV4 w wersji hybrydowej kosztuje od 166,1 tys. zł, różnica względem ceny katalogowej wynosi do 29,2 tys. zł. Toyota materiały prasowe

Corolla Cross z kolei kosztuje od 133,8 tys. zł, a rabaty sięgają 14,3 tys. zł. Wersja Style z napędem 1.8 Hybrid (140 KM) została wyceniona na 145,6 tys. zł. Auto w tym wariancie ma m.in. elektryczne sterowanie klapą bagażnika oraz systemy obserwacji otoczenia, takie jak monitorowanie martwego pola.

C-HR z napędem 1.8 Hybrid (140 KM) startuje od 119,8 tys. zł. Obniżki dochodzą do 23,1 tys. zł. Niższe ceny dotyczą również odmiany Plug-in Hybrid (223 KM), która kosztuje od 165,9 tys. zł. Rabat wynosi do 22 tys. zł. A Toyota RAV4 w wersji hybrydowej kosztuje od 166,1 tys. zł, różnica względem ceny katalogowej wynosi do 29,2 tys. zł.

Wyprzedaż Lexus - jakie modele można kupić taniej?

Lexus również przecenił modele z rocznika 2025. Wyprzedaż obejmuje m.in. miejskiego LBX i większe modele serii RX. Podstawowa odmiana LBX kosztuje od 133,8 tys. zł, czyli o 22,6 tys. zł mniej niż katalogowo.

Podstawowa odmiana LBX kosztuje od 133,8 tys. zł, czyli o 22,6 tys. zł mniej niż katalogowo. Lexus materiały prasowe

Wyższe wersje mają jeszcze większe różnice: Comfort: od 138,9 tys. zł (-23,5 tys. zł), Comfort + Safety: od 144,9 tys. zł (-24,5 tys. zł), Elegant Tech: od 157,6 tys. zł (-27,8 tys. zł), Cool: od 168,7 tys. zł (-29,7 tys. zł) oraz Vibrant Edition: od 170 tys. zł (-29,9 tys. zł)

Lexus RX 450h+ - największa obniżka

Największa różnica względem ceny katalogowej dotyczy hybrydy plug-in RX 450h+ o mocy 309 KM. Auto oferuje jazdę w trybie elektrycznym do 70 km i korzysta z napędu E-FOUR, w którym tylną oś obsługuje oddzielny silnik elektryczny.

RX 450h+ Prestige jest dostępny od 351 tys. zł (to mniej o 83,9 tys. zł), a Lexus RX 450h+ Omotenashi kosztuje teraz 385,7 tys. zł ( to największa obniżka aż 92,2 tys. zł). Topowa odmiana ma m.in. 21-calowe felgi, skórę półanilinową, system HUD i kamerę 360 stopni.

