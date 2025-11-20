W skrócie Unia Europejska wzmacnia infrastrukturę transportową, tworząc "pancerne autostrady", które mają zapewnić sprawny transport wojsk na wypadek konfliktu z Rosją.

Kluczowe projekty, takie jak modernizacja polskiej autostrady A2 i drogi krajowej nr 91, już zostały zrealizowane dzięki unijnemu wsparciu.

Podobne inwestycje, obejmujące rozbudowę dróg i modernizację infrastruktury kolejowej oraz lotnisk, prowadzone są m.in. w krajach bałtyckich i Finlandii.

Komisja Europejska przedstawiła właśnie szereg wniosków i zaleceń, których wdrożenie skutkować ma znacznym "zwiększeniem mobilności wojskowej w całej Europie". KE chce np. stworzenia "ogólnounijnego obszaru mobilności wojskowej", pozwalającego na szybki i sprawny transport.

Przedstawione rozwiązania porównać można do "wojskowej strefy Schengen". Chodzi o maksymalne uproszczenie procedur przy transportach wojskowych. Jeden z pomysłów dotyczy wprowadzenia wspólnej jednolitej procedury wydawania zezwoleń na przemieszczanie urządzeń wojskowych we wszystkich 27 państwach UE.

Inny z punktów planu zakłada "poprawę gotowości infrastruktury transportowej poprzez dostosowanie kluczowych korytarzy mobilności wojskowej UE". Co ciekawe, takie działania prowadzono już od 2021 roku, jeszcze przed wybuchem otwartego konfliktu na Ukrainie. Do wsparcia w ramach funduszu CEF (Connecting Europe Facility) już wówczas zakwalifikowano 95 projektów mobilności wojskowej dotyczących wszystkich rodzajów transportu.

Pancerna autostrada już przecina Polskę. Kosztowała 8,4 mld zł

Na tym polu poszczególne kraje wspólnoty mogą się już pochwalić pierwszymi sukcesami. Wśród 11 zrealizowanych od tego czasu projektów na terenie 8 państw członkowskich UE znalazła się m.in. przebudowa polskiej autostrady A2.

Prace budowlane ruszyły na niej już czerwcu 2023 i skupiały się wokół modernizacji obiektów mostowych. Chodziło o dostosowanie nośności przebudowywanych mostów do poruszania się po nich pojazdów specjalnych "według klasy MLC". To skrót od Military Load Classification, czyli wojskowej klasyfikacji obciążeniowej stosowanej w NATO.

Jeszcze w 2023 roku GDDKiA informowała, że planowana jest przebudowa wszystkich obiektów mostowych na najstarszym odcinku autostrady A2, tak by każdy z nich mógł pochwalić się nośnością brutto 130 ton.

Wymóg dotyczący nośności brutto na poziomie 130 ton nie jest przypadkowy. Dość przypomnieć, że jeden załadowany zestaw do transportu czołgów, składający się z naczepy niskopodłogowej i ciągnika balastowego, ważyć może nawet powyżej 70 ton.

Połowa z sumy ponad 8,4 mld zł, na jaką wyceniono modernizację A2, pokryta została ze środków unijnych właśnie w ramach mechanizmu finansowego Connecting Europe Facility Military Mobility (CEF MM, czyli Łącząc Europę Mobilność Wojskowa).

W najnowszej informacji dotyczącej realizacji projektów o zastosowaniu cywilno-wojskowym, oprócz sprawnej modernizacji A2, Komisja Europejska chwali też Polskę za przebudowę trzech estakad na drodze krajowej nr 91, wzmocnionych tak, by mógł się po nich przemieszczać ciężki sprzęt wojskowy.

Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia też szykują pancerne drogi

Modernizacja unijnej infrastruktury nie ogranicza się wyłącznie do naszego kraju. Wśród 11 zrealizowanych już projektów unijnych dotyczących poprawy mobilności wojskowej była np. likwidacja wąskich gardeł w litewskim przebiegu trasy Via Baltica. Chodzi o dwa odcinki poszerzone ostatnio do czterech pasów ruchu, ułatwiające "połączenia cywilne i wojskowe między Finlandią, Estonią, Łotwą, Litwą, Polską i innymi krajami Europy Wschodniej i Zachodniej". To szczególne istotne zagadnienie ze względu na wąski tzw. "przesmyk suwalski", który eksperci wojskowi wskazują jako naturalne miejsce do przecięcia lądowego połączenia Polski z państwami bałtyckimi.

Do szybkiego transportu wojska szykuje się też unijna kolej. Przykładowo prace modernizacyjne na europejskiej sieci kolejowej TEN-T przeprowadzono ostatnio w Finlandii, Holandii i Włoszech. W Finlandii - zgodnie z wymogami infrastruktury podwójnego zastosowania kolejowego - przebudowany został no strategiczny węzeł kolejowy Oritkari. Inwestycje te umożliwiły transport większego sprzętu wojskowego bezpośrednio z kolei Oulu-Luleå do portu w Oulu i intermodalnego terminalu towarowego.

Całość unijnego budżetu przeznaczonego na modernizację infrastruktury transportowej w latach 2021-2027 wynosi aż 1,74 mld euro. Obecnie w realizacji znajduje się 95 różnego rodzaju projektów obejmujących też np. modernizację infrastruktury lotniskowej (m.in. na lotnisku Chopina w Warszawie).

