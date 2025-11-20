W skrócie Jeep Recon to najnowszy, całkowicie elektryczny SUV z terenowymi możliwościami i zasięgiem do 450 km.

Model wyposażono w dwa silniki o łącznej mocy 650 KM, napęd na cztery koła i zaawansowane systemy wsparcia jazdy terenowej.

Recon wyróżnia się nowoczesnym, funkcjonalnym wnętrzem oraz wersją Moab przeznaczoną na rynek USA.

"Nareszcie" - tak można najkrócej podsumować premierę nowego Jeepa Recon. Pierwsze wzmianki o tym modelu pojawiły się bowiem już w 2022 roku, wówczas zapowiadano, że auto zostanie zaprezentowane już rok później. Ostatecznie stało się to z dwuletnim opóźnieniem.

Jeep Recon otrzymał miano Trail-Rated materiały prasowe

Recon będzie trzecim elektrycznym modelem w gamie amerykańskiej marki po produkowanym w Polsce małym Avengerze i niedostępnym w Europie luksusowym SUV-ie Wagoneer S. Jako jedyny z całej trójki otrzymał wyróżnik "Trail Rated", którym Jeep certyfikuje samochody terenowe, poddane specjalnym próbom w Nevada Automotive Test Center.

Recon powstał na platformie STLA Large, którą dzieli ze wspomnianym Wagoneerem oraz Dodgem Chargerem Daytoną. Długość pojazdu wynosi ok. 4,9 m.

Tylne światła Jeepa Recona przypominają te z Wranglera materiały prasowe

Z przodu rzucają się w oczy LED-owe światła w kształcie litery "U" i podświetlany grill, który klasycznie dla Jeepa został podzielony na siedem identycznych elementów (każdy z nich reprezentuje jeden kontynent). Dach może być czarny lub polakierowany w kolorze nadwozia.

Tylne światła Recona przypominają te zastosowane we Wranglerze. Otwierany na bok bagażnik ma pojemność 858 l, chociaż po złożeniu siedzeń wartość ta rośnie do 1866 l. Z przodu pod maską znajduje się dodatkowo frunk o pojemności 85 litrów, w którym zmieści się np. walizka kabinowa.

Jeep Recon to samochód przeznaczony głównie do jazdy w terenie materiały prasowe

Jeep Recon to Wrangler na prąd

Układ napędowy Jeepa opiera się na dwóch modułach napędu elektrycznego (EDM). Moduły umieszczono przy osiach, każdy łączy w sobie silnik elektryczny o mocy 340 KM, przekładnię redukcyjną i elektronikę. W terenie kierowca może liczyć na wsparcie elektronicznie sterowanej blokady tylnego dyferencjału, która ma zapewnić równomierne rozłożenie momentu obrotowego na obydwa koła tylnej osi.

Z napędem będzie współpracował system kontroli trakcji Selec-Terrain. Umożliwia on wybór jednego z trybów jazdy, w zależności od podłoża, po których porusza się samochód.

W Reconie znalazło się miejsce na klasyczne pokrętła Copyright © 2025 Stellantis. All Rights Reserved. materiały prasowe

Oczywiście Recon otrzymał wysokie zawieszenie i ma krótkie zwisy, są to elementy niezbędne w terenie. Dzięki temu prześwit mierzy 24,7 cm, kąt natarcia - 34 stopnie, a kąt zejścia o pół stopnia więcej.

Ekran multimedialny ma przekątną 14,5 cala Copyright © 2025 Stellantis. All Rights Reserved. materiały prasowe

Na początek Jeep zaprezentował Recona Moab, czyli najbardziej terenową odmianę, zarezerwowaną dla USA i Kanady. Samochód ma dodatkowy tryb jazdy Rock (poza standardowymi Auto, Sport, Snow i Sand).

Dwa elektryczne silniki, potężna moc i osiągi

Moc systemowa generowana przez oba silniki wynosi 650 KM. To wystarcza, by samochód rozpędza się do 100 km/h w 3,7 s. Prędkość maksymalna Jeepa Recon została, w celu ochrony baterii przed gwałtownym rozładowaniem została ograniczona do 180 km/h.

W zależności od wersji na jednym ładowaniu Jeep jest w stanie przy amerykańskich normach przejechać do 450 km, ma na to pozwolić akumulator o pojemności 100 kWh. Realnie zasięg będzie oczywiście znacznie mniejszy.

Jeep Recon powstał na tej samej platformie, co model Wagoneer materiały prasowe

Wnętrze Recona jest nowoczesne

Wnętrze jest mocno cyfrowe, chociaż Jeep nie zapomniał o umieszczeniu kilku przycisków na kierownicy i desce rozdzielczej. Najważniejszym elementem tej ostatniej będzie 14,5-calowy ekran z systemem Uconnect 5 służący do obsługi pojazdu. Jeep podkreśla, że to największy ekran kiedykolwiek zastosowany w aucie jego marki. Z kolei zegary wyświetlają się na 12,3-calowym ekranie.

Wnętrze Jeepa Recona jest funkcjonalne i nowoczesne materiały prasowe

Ogółem Recona trzeba pochwalić za funkcjonalność. Na desce rozdzielczej umieszczono specjalną szynę, na której będzie można zamontować dodatkowe akcesoria. W górnej części dwupoziomowej konsoli środkowej umieszczono bezprzewodową ładowarkę, z kolei w dolnej znajdują się schowki.

Jeep Recon wytwarzany będzie w Meksyku. Wersja Moab ma być oferowana jedynie za oceanem, niemniej pozostałe odmiany mają wyruszyć na "globalną ekspansję". Najtańsza wersja w USA ma kosztować 65 tys. dolarów, czyli ok. 237 tys. zł.

Produkcja Jeepa Recon ruszy na początku 2026 roku, na początku auto będzie oferowane w Ameryce. Na europejską premierę będziemy musieli poczekać do trzeciego kwartału przyszłego roku.

