Doczekaliśmy się prezentacji nowego Jeepa Recona. Jest elektryczny i terenowy

Wojciech Sontowski

Jeep Recon to kolejny model amerykańskiego producenta o napędzie elektrycznym i pierwszy, którym będzie można wjechać w trudny teren. Jeep posunął się wręcz do stwierdzenia, że Recon to taki Wrangler, ale na prąd.

Czarny samochód terenowy bez drzwi podczas jazdy po skalistym, leśnym terenie w słoneczny dzień, otoczony drzewami i dużymi głazami.
Jeep zapowiada, że modelem Recon wjedziemy w niemal każdy terenmateriały prasowe

W skrócie

  • Jeep Recon to najnowszy, całkowicie elektryczny SUV z terenowymi możliwościami i zasięgiem do 450 km.
  • Model wyposażono w dwa silniki o łącznej mocy 650 KM, napęd na cztery koła i zaawansowane systemy wsparcia jazdy terenowej.
  • Recon wyróżnia się nowoczesnym, funkcjonalnym wnętrzem oraz wersją Moab przeznaczoną na rynek USA.
"Nareszcie" - tak można najkrócej podsumować premierę nowego Jeepa Recon. Pierwsze wzmianki o tym modelu pojawiły się bowiem już w 2022 roku, wówczas zapowiadano, że auto zostanie zaprezentowane już rok później. Ostatecznie stało się to z dwuletnim opóźnieniem.

Samochód terenowy w ciemnym kolorze pokonuje płytką rzekę, wokół roślinność leśna i silne światło słoneczne przebijające przez korony drzew.
Jeep Recon otrzymał miano Trail-Ratedmateriały prasowe

Recon będzie trzecim elektrycznym modelem w gamie amerykańskiej marki po produkowanym w Polsce małym Avengerze i niedostępnym w Europie luksusowym SUV-ie Wagoneer S. Jako jedyny z całej trójki otrzymał wyróżnik "Trail Rated", którym Jeep certyfikuje samochody terenowe, poddane specjalnym próbom w Nevada Automotive Test Center.

Recon powstał na platformie STLA Large, którą dzieli ze wspomnianym Wagoneerem oraz Dodgem Chargerem Daytoną. Długość pojazdu wynosi ok. 4,9 m.

Czarny samochód terenowy Jeep z otwartymi drzwiami jedzie po piaszczystej, wyboistej drodze terenowej wśród niskiej roślinności. Na dachu widoczne relingi, a na tylnej klapie zamocowane jest koło zapasowe.
Tylne światła Jeepa Recona przypominają te z Wrangleramateriały prasowe

Z przodu rzucają się w oczy LED-owe światła w kształcie litery "U" i podświetlany grill, który klasycznie dla Jeepa został podzielony na siedem identycznych elementów (każdy z nich reprezentuje jeden kontynent). Dach może być czarny lub polakierowany w kolorze nadwozia.

Tylne światła Recona przypominają te zastosowane we Wranglerze. Otwierany na bok bagażnik ma pojemność 858 l, chociaż po złożeniu siedzeń wartość ta rośnie do 1866 l. Z przodu pod maską znajduje się dodatkowo frunk o pojemności 85 litrów, w którym zmieści się np. walizka kabinowa.

Jeep Recon to samochód przeznaczony głównie do jazdy w terenie
Jeep Recon to samochód przeznaczony głównie do jazdy w tereniemateriały prasowe

Jeep Recon to Wrangler na prąd

Układ napędowy Jeepa opiera się na dwóch modułach napędu elektrycznego (EDM). Moduły umieszczono przy osiach, każdy łączy w sobie silnik elektryczny o mocy 340 KM, przekładnię redukcyjną i elektronikę. W terenie kierowca może liczyć na wsparcie elektronicznie sterowanej blokady tylnego dyferencjału, która ma zapewnić równomierne rozłożenie momentu obrotowego na obydwa koła tylnej osi.

Z napędem będzie współpracował system kontroli trakcji Selec-Terrain. Umożliwia on wybór jednego z trybów jazdy, w zależności od podłoża, po których porusza się samochód.

Nowoczesna konsola środkowa samochodu z pokrętłem zmiany biegów, dwoma czarnymi suwakami, uchwytami na napoje i fragmentem brązowego fotela wykonanego ze skóry.
W Reconie znalazło się miejsce na klasyczne pokrętłaCopyright © 2025 Stellantis. All Rights Reserved.materiały prasowe

Oczywiście Recon otrzymał wysokie zawieszenie i ma krótkie zwisy, są to elementy niezbędne w terenie. Dzięki temu prześwit mierzy 24,7 cm, kąt natarcia - 34 stopnie, a kąt zejścia o pół stopnia więcej.

Wnętrze samochodu z dużym dotykowym ekranem systemu multimedialnego, na którym widoczne są aplikacje połączone z telefonem, kierownica z elementami skórzanymi oraz ładowarka indukcyjna do smartfonów umieszczona na konsoli centralnej.
Ekran multimedialny ma przekątną 14,5 calaCopyright © 2025 Stellantis. All Rights Reserved.materiały prasowe

Na początek Jeep zaprezentował Recona Moab, czyli najbardziej terenową odmianę, zarezerwowaną dla USA i Kanady. Samochód ma dodatkowy tryb jazdy Rock (poza standardowymi Auto, Sport, Snow i Sand).

Dwa elektryczne silniki, potężna moc i osiągi

Moc systemowa generowana przez oba silniki wynosi 650 KM. To wystarcza, by samochód rozpędza się do 100 km/h w 3,7 s. Prędkość maksymalna Jeepa Recon została, w celu ochrony baterii przed gwałtownym rozładowaniem została ograniczona do 180 km/h.

W zależności od wersji na jednym ładowaniu Jeep jest w stanie przy amerykańskich normach przejechać do 450 km, ma na to pozwolić akumulator o pojemności 100 kWh. Realnie zasięg będzie oczywiście znacznie mniejszy.

Samochód terenowy z dużymi, terenowymi oponami stoi na piasku, drzwi po stronie pasażera są otwarte, a wnętrze pojazdu jest widoczne. W promieniach słońca uwidaczniają się detale felg oraz tekstura opon, podkreślając charakter pojazdu przeznaczonego do...
Jeep Recon powstał na tej samej platformie, co model Wagoneermateriały prasowe

Wnętrze Recona jest nowoczesne

Wnętrze jest mocno cyfrowe, chociaż Jeep nie zapomniał o umieszczeniu kilku przycisków na kierownicy i desce rozdzielczej. Najważniejszym elementem tej ostatniej będzie 14,5-calowy ekran z systemem Uconnect 5 służący do obsługi pojazdu. Jeep podkreśla, że to największy ekran kiedykolwiek zastosowany w aucie jego marki. Z kolei zegary wyświetlają się na 12,3-calowym ekranie.

Nowoczesna deska rozdzielcza samochodu Jeep z wyraźnie widocznym kierownicą wykończoną brązową skórą, cyfrowymi zegarami oraz dużym ekranem dotykowym systemu multimedialnego. W tle rozmazane światła miasta.
Wnętrze Jeepa Recona jest funkcjonalne i nowoczesnemateriały prasowe

Ogółem Recona trzeba pochwalić za funkcjonalność. Na desce rozdzielczej umieszczono specjalną szynę, na której będzie można zamontować dodatkowe akcesoria. W górnej części dwupoziomowej konsoli środkowej umieszczono bezprzewodową ładowarkę, z kolei w dolnej znajdują się schowki.

